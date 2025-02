Mắc cúm A, cô gái được bác sĩ khuyên nhập viện nhưng bỏ về vì lý do này

Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, giảng viên bộ môn Truyền nhiễm (Trường Đại học Y Hà Nội), Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), cho biết tháng 1 năm 2025 ghi nhận số ca mắc cúm mùa tăng nhanh, trung bình mỗi tuần phòng khám khoa Bệnh Nhiệt đới và Can thiệp giảm hại tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân mắc cúm A tới khám. Số lượng bệnh nhân mắc cúm trong tháng 1/2025 cao gấp 6 lần so với tháng 12/2024.

Trong số các bệnh nhân mắc cúm tới khám, có trường hợp được bác sĩ khuyên nhập viện điều trị nhưng lại từ chối.

Cụ thể, sáng 6/2, bác sĩ Quốc Đạt đã tiếp nhận trường hợp 1 cô gái trẻ đến khám do có triệu chứng ho, sốt, đau ngực, mệt lả sau 3 ngày mắc bệnh.

Các triệu chứng cúm của bệnh nhân đều rất điển hình. Kết quả xét nghiệm phát hiện bệnh nhân dương tính với cúm A, hình ảnh chụp X-quang không có tổn thương phổi. Tuy nhiên, chỉ số CRP của bệnh nhân tăng rất cao.

Bác sĩ Quốc Đạt đã đề nghị bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện theo dõi. Tuy nhiên, bạn trẻ này đã từ chối vì lý do sống một mình, bạn trai không thể trông nom vì chỗ làm cách viện khá xa.

Bác sĩ giải thích cho bệnh nhân rằng cô nên nhập viện để theo dõi thêm vài ngày và đánh giá nguy cơ tiến triển nặng, sau đó bệnh nhân có thể ra viện. Tại bệnh viện cũng có điều dưỡng chăm sóc, không cần người nhà túc trực. Tuy nhiên, bạn trẻ nhất quyết không nhập viện.

Thậm chí, bác sĩ Đạt còn cảnh báo bạn trẻ rằng nếu mắc cúm nặng, bệnh sẽ tiến triển rất nhanh có thể gây tử vong. Bác sĩ nhắc tới câu chuyện không may mắn của diễn viên Từ Hy Viên. Tuy nhiên, bạn trẻ vẫn không ở lại điều trị.

(Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Đạt cho hay mặc dù cúm ở người trẻ thường diễn biến lành tính và có thể tự khỏi, tuy nhiên vẫn có các trường hợp diễn biến nặng. Do đó, kể cả người trẻ cũng không được chủ quan khi mắc cúm.

Hiện nay, một số bạn trẻ vẫn chưa nhận thức được đầy đủ về bệnh cúm nên vẫn mang tâm lý chủ quan khi mắc bệnh và không tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Số ca mắc cúm nặng tăng do đâu?

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Đạt nhận thấy đặc điểm dịch cúm năm nay cũng tương tự như các năm trước. Bệnh nhân mắc cúm tới khám đa số với các biểu hiện gồm sốt cao đột ngột, ho, hắt hơi, đau rát họng. Sự gia tăng số ca nặng trong cộng đồng không nhất thiết phải là do virus tăng độc lực, mà có thể do sự lây lan trong cộng đồng đang quá lớn, dẫn tới số ca nhập viện tăng.

Bất kể ai cũng có thể mắc cúm, đều có nguy cơ tiến triển nặng, tử vong nên chúng ta không thể coi thường hay chủ quan. Cúm là bệnh lý thường gặp hàng năm và bệnh có thể diễn biến nặng, gây tử vong, đặc biệt là ở nhóm có yếu tố nguy cơ như trẻ em, người cao tuổi, người mắc các bệnh lý mạn tính như tim mạch, bệnh hô hấp, bệnh gan, thận, suy giảm miễn dịch; người bị béo phì hoặc phụ nữ mang thai.

Cúm có thể điều trị tại nhà. Khi điều trị cúm tại nhà, bác sĩ Đạt lưu ý người dân cần theo dõi các dấu hiệu bệnh chuyển biến nặng để tới cơ sở y tế điều trị kịp thời:

- Khó thở hoặc thở nhanh >30 lần/phút đối với người lớn.

- Đau ngực hoặc tức, nặng ngực dai dẳng.

- Đau mỏi cơ bắp nhiều, đau bụng nhiều.

- Không có nước tiểu.

- Co giật.

- Chóng mặt dai dẳng, không tỉnh táo, lú lẫn.

- Đau cơ nhiều, yếu cơ hoặc mất thăng bằng.

- Sốt, ho không cải thiện.

Đặc biệt, nếu bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh và thấy bệnh nhân cần nhập viện thì người bệnh nên tuân thủ. Cúm có thể diễn biến đột ngột, dẫn đến suy hô hấp nhanh. Việc theo dõi ở cơ sở y tế là một trong những cách giúp chúng ta ngăn ngừa được tình trạng diễn biến nặng, bác sĩ Đạt cho hay.