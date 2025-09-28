Lý Hoàng Nam giành huy chương đồng PPA Malaysia Cup 2025

Pickleball Việt Nam lại vừa chứng kiến một cột mốc cực "xịn" khi Lý Hoàng Nam xuất sắc đánh bại đồng hương Trương Vinh Hiển trong trận tranh hạng 3 tại PPA Malaysia Cup 2025. Với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục, Hoàng Nam chính thức ghi tên mình vào top 3 tay vợt mạnh nhất châu Á.

Lý Hoàng Nam giành HCĐ PPA Malaysia Cup 2025

Ở giải đấu lần này, Hoàng Nam thực sự để lại nhiều dấu ấn. Dù phải dừng bước ở bán kết khi đụng độ tay vợt số 1 thế giới Christian Alshon, nhưng anh vẫn thi đấu cực bản lĩnh. Trận tranh hạng 3 sau đó là cuộc đối đầu "nội bộ" với đồng hương Trương Vinh Hiển. Lý Hoàng Nam thi đấu chắc chắn và bản lĩnh để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (11-5, 11-7) trước đàn em.

Thành tích này không chỉ khép lại một mùa giải thành công mà còn là minh chứng cho khả năng thích nghi nhanh chóng của Lý Hoàng Nam đối với pickleball. Điểm nhấn tiếp theo sẽ là Vietnam Cup 2025, diễn ra từ ngày 30/9 đến 4/10 tại Đà Nẵng. Với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon hay Kaitlyn Christian, Hoàng Nam chắc chắn sẽ là "niềm hy vọng vàng" của khán giả nhà.