Lý giải đoạn after-credit của Guardians of the Galaxy Vol. 3: Hành trình huyền thoại của Star-Lord chính thức bắt đầu

Guardians of the Galaxy Vol. 3 được xem là dự án cuối cùng của đạo diễn James Gunn trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Chính vì vậy, bộ phim này đã chứng kiến những màn chia tay đầy xúc động từ không ít thành viên gốc của biệt đội Vệ binh, trong đó bao gồm Mantis, Gamora, Drax, Nebua, và đặc biệt là Peter Quill - người vốn được xem là thủ lĩnh của nhóm.

Tuy nhiên, hành trình của chàng Star-Lord trong MCU vẫn chưa dừng lại, bởi trong đoạn after-credit, Marvel Studios đã chính thức xác nhận nhân vật này sẽ còn tiếp tục trở lại trong tương lai với một cái tên hoàn toàn mới. Đây có thể xem là cơ hội để họ tiếp tục khai thác những câu chuyện thú vị của Peter Quill - một trong những nhân vật đang nhận được nhiều sự yêu mến nhất của khán giả hiện nay.

Điều gì đã xảy ra trong đoạn after-credit của Guardians of the Galaxy Vol. 3?

Đoạn after-credit của Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã tập trung hoàn toàn vào Star-Lord sau khi rời khỏi nhóm Vệ binh - Ảnh: Internet.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 là một hành trình đầy cảm xúc đối với Peter Quill. Anh liên tục phải trải qua những đả kích lớn về mặt tinh thần. Ngay từ những phân đoạn đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến một Star-Lord bệ rạc đến mức độ nào sau cái chết của Gamora. Sau đó, anh còn suýt mất đi người bạn thân thiết của mình - Rocket Raccoon, và bản thân cũng suýt mất mạng sau cuộc chiến với phản diện High Evolution.

Trải qua quá nhiều biến cố như vậy, Peter đã quyết định tạm thời chia tay với đội Guardians để quay trở về quê nhà Trái Đất và đối diện với mảng ký ức về người mẹ quá cố mà anh đã né tránh suốt nhiều năm qua. Sau khi trao lại vai trò đội trưởng đội Vệ binh cho Rocket, Peter đã quay về đoàn tụ với ông ngoại Jason Quill. Không những vậy, anh còn có một danh hiệu mới - The Legendary Star-Lord, mở toang cánh cửa tương lai dành cho Peter Quill sau những sự kiện trong Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Legendary Star-Lord trong nguyên tác truyện tranh Marvel

Marvel từng sản xuất 1 bộ truyện tranh 12 chương dành riêng cho Star-Lord - Ảnh: Internet.

Biệt danh mới của Peter Quill trong MCU, Legendary Star-Lord, được lấy trực tiếp từ một số bộ truyện tranh của Marvel. Peter bắt đầu sử dụng cái tên này từ năm 2014, trong một bộ truyện solo bao gồm 12 chương, do Sam Humphries xây dựng kịch bản và được thể hiện dưới nét vẽ của họa sĩ Paco Medina.

Legendary Star-Lord khai thác sâu vào những chuyến phiêu lưu trong khắp vũ trụ rộng lớn của riêng Peter Quill sau khi anh tạm rời khỏi đội Vệ binh dải ngân hà. Điều đó cho thấy nhiều khả năng trong tương lai, Marvel Studios sẽ sản xuất một vài dự án điện ảnh hoặc truyền hình dành riêng cho Star-Lord, trước khi đưa anh trở lại với Guardians, hoặc trong một sự kiện lớn của biệt đội Avengers.

Bên cạnh đó, cái tên Legendary Star-Lord cũng giúp cho câu chuyện của Peter trong loạt phim Guardians of the Galaxy của MCU trở nên trọn vẹn hơn. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại ông ngoại kể từ khi bị Yondu bắt cóc và đưa ra ngoài vũ trụ vào năm 1988. Cụm “legendary” (huyền thoại) còn như một lời tán tụng về hành trình mà anh đã trải qua, cũng như những chiến tích mà anh đã đạt được trong suốt quá trình bảo vệ thiên hà.

Điều thú vị nằm ở chỗ trong phần Guardians of the Galaxy đầu tiên, Peter từng tự xưng bản thân là một “siêu tội phạm huyền thoại”. Đây vốn dĩ chỉ là một lời nói bông đùa và không được ai công nhận. Tuy nhiên giờ đây, khi đã dẫn dắt Guardians trong một khoảng thời gian rất dài, có lẽ Peter đã trở nên hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Legendary Star-Lord. Đó có thể xem là sự công nhận của Marvel, hay chính xác hơn là toàn thể vũ trụ MCU, đối với những gì chàng Sao Chúa từng làm được trong suốt 10 năm qua.

Tương lai của Star-Lord trong MCU

Vẫn còn rất nhiều câu chuyện thú vị về Star-Lord mà Marvel Studios có thể khai thác trong tương lai - Ảnh: Internet.

Cái tên mới của Star-Lord có thể giúp chúng ta phần nào dự đoán được tương lai của Peter Quill trong MCU. Bộ truyện 12 chương The Legendary Star-Lord của Humphries và Medina nổi tiếng với việc tập trung khai thác một số khía cạnh rất khác biệt trong câu chuyện của nhân vật này. Trong đó bao gồm cả việc anh thường xuyên ghé thăm và giúp đỡ một cô nhi viện trong vũ trụ để có thể cưu mang những đứa trẻ không cha không mẹ - giống như anh đã từng.

Bên cạnh đó, bộ truyện này còn mang đến nhân vật Captain Victoria, người em cùng cha khác mẹ của Peter, và J’Son, cựu hoàng đế của Spartax đồng thời cũng là cha ruột của Star-Lord. Ngoài ra, siêu anh hùng này còn lập được rất nhiều chiến công hiển hách như đánh bại Thanos, giao chiến với Badoon, hay chinh phục trái tim dị nhân Kitty Pryde.

Dĩ nhiên, với những gì Marvel Studios đã xây dựng cho nhân vật Peter Quill trong MCU, họ sẽ không thể chuyển thể 100% nội dung những chương truyện của bộ Legendary Star-Lord. Tuy nhiên, họ vẫn có thể áp dụng một vài chi tiết đắt giá trong các dự án tương lai, đặc biệt là với mạch truyện liên quan đến Kitty Pryde, khi mà X-Men và các dị nhân được dự đoán sẽ là trung tâm của MCU giai đoạn 7. Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã chính thức chấm dứt mối tình giữa Star-Lord và Gamora, cho thấy chàng Sao Chúa hoàn toàn có thể phát triển mối quan hệ với Kitty như trong nguyên tác truyện tranh.

Trong MCU, Peter Quill là con trai của Celestial Ego, thay vì J’Son như trong bộ truyện Legendary Star-Lord. Chính vì vậy, để có thể đưa đế chế Spartax lên màn ảnh lớn, Marvel Studios sẽ phải khéo léo xây dựng một câu chuyện hoàn toàn khác so với nguyên tác. Nếu vượt qua được thử thách này, họ sẽ có cơ hội tái hiện lại cuộc chiến hoành tráng giữa Star-Lord với Badoon trên màn ảnh lớn.

Star-Lord sẽ tái xuất trong MCU thông qua dự án nào?

Vì đã quay trở về Trái Đất nên Star-Lord có thể dễ dàng tái xuất hơn trong tương lai - Ảnh: Internet.

Mặc dù đã xác nhận Star-Lord sẽ còn trở lại trong MCU, thế nhưng Marvel Studios vẫn chưa hé lộ thời gian hay dự án cụ thể mà nhân vật này có thể tái xuất. Tuy nhiên giờ đây, khi đã quay về Trái Đất, rất nhiều cánh cửa có thể mở ra để đưa Peter Quill lên màn bạc. Anh có thể góp mặt trong những bom tấn như Captain America: New World Order hay The Marvels. Ngoài ra, Star-Lord thậm chí còn có thể đóng vai trò cầu nối để dẫn dắt đến dự án dành cho Nova, siêu anh hùng từng được đồn đoán sẽ xuất hiện trong MCU trong giai đoạn 5 hoặc 6.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng Star-Lord sẽ góp mặt trong hai bom tấn Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars, hai dự án khép lại mạch truyện đa vũ trụ của MCU. Từng có kinh nghiệm trong việc đối đầu với Thanos và giải cứu toàn thể thiên hà, không có gì bất ngờ nếu Biệt đội Báo thù lại tìm đến sự giúp đỡ từ Star-Lord trong cuộc chiến với những biến thể của Kang the Conqueror. Đây cũng là cơ hội để anh, cùng những cựu thành viên của đội Guardians, hội ngộ với đội hình Vệ binh mới với sứ mệnh giải cứu đa vũ trụ.

Ngoài ra, như đã nêu trên, Star-Lord cũng có thể sở hữu dự án solo đầu tiên dành cho mình. Đó có thể là một bom tấn điện ảnh, một tác phẩm truyền hình, hay thậm chí là dạng phim ngắn Special Presentation giống như Werewolf by Night. Dù là một nhân vật đã gắn bó với MCU gần 10 năm, thế nhưng Peter Quill vẫn sở hữu rất nhiều câu chuyện thú vị chưa được khai thác. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao Marvel Studios quyết định biến anh thành Legendary Star-Lord để chuẩn bị cho những dự án khác trong tương lai.

Nguồn: ScreenRant