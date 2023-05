Mỹ nhân Penthouse tái xuất ấn tượng ở phim có tỷ suất người xem cao kỷ lục, khán giả mê mẩn tạo hình

Sau cơn sốt Penthouse, Kim So Yeon thăng hạng sự nghiệp ở tuổi tứ tuần, trở thành cái tên được các nhà làm phim săn đón hơn bao giờ hết. Mới đây, sao vai diễn cameo hâm nóng tên tuổi ở Taxi Driver, Kim So Yeon đã chính thức trở lại với bộ phim của riêng mình là Tale of the Nine Tailed 1938 (Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phần 2). Ban đầu sự xuất hiện của Kim So Yeon gây nhiều tranh cãi khi nữ chính phần 1 vốn không phải cô. Tuy nhiên khi phim lên sóng và ghi nhận rating cao hơn cả mức kỷ lục của phần 1 (2 tập đầu của phần 2 ghi nhận rating 6,5% và 7,1% trong khi thành tích cao nhất của phần 1 chỉ là 5,8%), khán giả bắt đầu thay đổi suy nghĩ. So với một Jo Bo Ah đơ cứng của phần 1, Kim So Yeon xuất sắc hơn hẳn.



Trên thực tế, Kim So Yeon không thay thế vai trò của Jo Bo Ah mà đảm nhận một nhân vật hoàn toàn mới là Ryu Hong Joo, từng là một trong bốn vị thần hộ mệnh cai trị bán đảo, có sức mạnh đặc biệt và tính cách mạnh mẽ. Hong Joo đã theo dõi Yi Yeon (Lee Dong Wook) hàng nghìn năm và cuối cùng cũng được gặp mặt trực tiếp khi Yi Yeon xuyên không về năm 1938. Tại đây cô tích cực tiếp cận, theo đuổi Yi Yeon tuy nhiên Yi Yeon là "chậu đã có bông" nên ngoài những màn thả thính hài hước thì có lẽ giữa hai người không có phát sinh chuyện tình cảm nào.

Sau hai tập đầu tiên, khán giả đánh giá rất cao diễn xuất của Kim So Yeon. Ác nữ Penthouse ngày nào nay bất chợt trở thành người phụ nữ đáng yêu trước mặt người thương. Bên cạnh sự đáng yêu đó, khán giả còn được thấy một Hong Joo vô cùng sắc sảo, quyền lực với những pha rượt đuổi, đấu kiếm ấn tượng. Có thể nói đây là một nhân vật vô cùng đa diện và khó đoán, khiến Kim So Yeon thể hiện được trọn vẹn năng lực của mình.

Một Kim So Yeon đa diện ở phim mới

Đặc biệt tạo hình của Kim So Yeon trong dự án lần này cũng khiến khán giả phải chú ý. Là vị thần sống hàng ngàn năm, trải qua nhiều thời đại nên từ Hanbok đến những trang phục hiện đại đều được Hong Joo thử qua. Những bộ đồ của cô có phần diêm dúa, rất kiểu cách, giống với tính cách tươi sáng của Hong Joo. Và dù đã ngoài 40 tuổi nhưng tất cả những tạo hình này đều được Kim So Yeon "cân đẹp".

Nhan sắc xinh đẹp của Kim So Yeon ở hậu trường phim

Tổng hợp