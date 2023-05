Guardians of the Galaxy 3: Phim siêu anh hùng hay nhất Marvel kể từ Avengers: Endgame

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Vệ Binh Dải Ngân Hà 3) là bom tấn mới nhất ông lớn Marvel tung ra thị trường, đồng thời khởi động mùa phim bom tấn hè của Hollywood năm nay. Tác phẩm cũng được xem như phần cuối của loạt phim về đội siêu anh hùng ngổ ngáo do Star-Lord (Chris Pratt đóng) lãnh đạo và là lá thư chia tay của đạo diễn cá tính James Gunn với fan Marvel trước khi xách hành lý sang đầu quân cho hãng đối thủ DC.

Kịch bản tiếp nối câu chuyện về đội vệ binh sau các sự kiện của Thor: Love and Thunder. Cả nhóm chia tay Thần Sấm và trở lại trụ sở ở Knowhere để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Bất ngờ, Adam Warlock xuất hiện và tấn công họ, với mục đích bắt chú gấu mèo Rocket về cho High Evolutionary - nhà khoa học điên rồ với khát khao thay Chúa tạo ra những giống loài thượng đẳng.

Dù có sức mạnh vượt trội, Adam Warlock quá chủ quan khinh địch, tạo cơ hội cho đội vệ binh phản công và đành chấp nhận rút lui. Tuy nhiên, vụ tấn công khiến Rocket rơi vào tình trạng lâm nguy, không thể chữa trị theo cách thông thường. Star-Lord cùng các đồng đội tìm đường đến gặp phản diện High Evolutionary để tìm cách cứu bạn. Hành trình cũng đưa họ đi tìm hiểu về quá khứ đầy những vết thương của Rocket.

Nhân vật Adam Warlock (Will Poulter) tạo thiện cảm với khán giả nhờ tính cách hậu đầu, hài hước.

Cái kết xứng đáng cho biệt đội siêu anh hùng dù nội dung còn hơi khiên cưỡng

Với thời lượng 150 phút, Guardians of the Galaxy Vol. 3 là phần dài nhất trong thương hiệu. Đạo diễn James Gunn và nhà Marvel có nhiều điều để kể trong tập phim có thể xem như tác phẩm khép lại franchise ăn khách này. Và có thể nói, họ đã đem đến một cái kết xứng đáng về cả mặt nội dung, hình ảnh cho biệt đội siêu anh hùng.

Kịch bản lần này không có nhiều đột phá nhưng được phát triển và sắp xếp hợp lý. James Gunn tiếp tục thể hiện là bậc thầy của những tình tiết hài hước nhưng cũng đầy thâm hiểm. Đặc điểm này giúp nhà làm phim người Mỹ cực kỳ thích hợp trong việc xây dựng những nhân vật theo mô-tip anti-hero hay kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Khi phần đầu ra mắt, nhiều người nghi ngại Guardians of the Galaxy sẽ flop vì xoay quanh dàn siêu anh hùng không quá phổ biến với khán giả đại chúng. Tuy nhiên, bằng sự xào nấu tài tình của James Gunn, thương hiệu đạt được thành công bất ngờ tại phòng vé và đẩy tên của chính đạo diễn lên tầm cao mới.

Star-Lord tìm cách "yêu lại từ đầu" với phiên bản mới của Gamora.

Phần ba mở đầu với chi tiết Star-Lord trở nên chán chường sau khi mất đi người con gái mình yêu nhất - Gamora. Cô giờ tồn tại trong vũ trụ của anh nhưng là một phiên bản vốn đến từ dòng thời gian khác và đặc biệt không hề còn chút ký ức hay cảm tình với trưởng nhóm vệ binh. Tuy nhiên, Star-Lord phải rũ bỏ nỗi buồn khi tính mạng của người bạn thân Rocket bị đe dọa.

Tình trạng lâm nguy của Rocket đưa cả đội vào hành trình chạm trán High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) - một trong những phản diện được hé lộ mang sức mạnh khủng khiếp tầm vũ trụ. Đồng thời, Star-Lord cũng tranh thủ tìm cách chinh phục lại phiên bản khác của Gamora khi cô này đồng ý tham gia phi vụ vì khoản lợi kếch xù có thể nhận được nếu thành công. Hướng đi này giúp ekip tiếp tục giữ lại một trong những cặp tình nhân được yêu thích bậc nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel để đưa lên màn ảnh. Mâu thuẫn giữa họ trở thành chất liệu để James Gunn phát triển các tình huống dở khóc dở cười suốt bộ phim, bên cạnh mạch chính là cuộc đối đầu với High Evolutionary.

Phản diện chính High Evolutionary của phần ba.

Một mạch chuyện khác được lồng ghép khéo léo trong phim là quá khứ dữ dội của Rocket - chú gấu mèo vốn là sản phẩm thí nghiệm đột biến gen do High Evolutionary tạo ra. Tên này lừa các loài động vật ngây thơ về một thế giới hoàn hảo, chỉ có trời xanh, mây trắng và không tồn tại tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, những con vật bị gã mổ xẻ, cắt ghép chỉ đơn thuần là vật thí nghiệm để tạo ra những giống loài cấp tiến hơn.

Các phân đoạn phim về Rocket có hiệu ứng cảm xúc mạnh, đề cập đến những chủ đề nghiêm túc như bạo hành động vật hay giá trị của tình bạn. Các phần trước, chú gấu mèo xuất hiện một cách khá hài hước với tính cách có phần cục cằn, thô lỗ. Đạo diễn James Gunn đã khéo léo đưa ra lời giải thích cho tật xấu đó và đồng thời hé lộ những nét rất nhân văn, cao thượng của Rocket ở tập phim này. Nhân vật do Bradley Cooper lồng tiếng thể hiện mình là một người hiệp nghĩa, luôn sẵn sàng hy sinh cho những gì mình yêu quý và mang đầy đủ phẩm chất của một thủ lĩnh.

Câu chuyện về quá khứ của Rocket tạo nhiều cảm xúc cho người xem.

Nếu tinh ý, khán giả dễ dàng nhận ra chủ đề chính của các phần Guardians of the Galaxy vốn không đơn thuần là bộ phim giả tưởng về việc các siêu anh hùng đánh bại kẻ xấu, đi tìm kho báu. Mượn câu chuyện về những kẻ bị ruồng bỏ, đạo diễn James Gunn luôn khéo léo lồng ghép thông điệp rằng bất kỳ ai đều xứng đáng được yêu thương, tìm ra gia đình của chính mình. Ở phần ba này, chủ đề đó được thể hiện rõ nhất ở chi tiết Star-Lord nhất quyết không chịu trở về Trái Đất đoàn tụ với ruột thịt. Với James, gia đình là những người quan tâm và yêu thương nhau vô điều kiện. Tình cảm đó thường xuất phát từ những trải nghiệm buồn vui trong suốt hành trình họ bên nhau. Chính yếu tố này cũng góp phần giúp đạo diễn người Mỹ tạo nên một bộ phim đầy cảm động cho người xem.

Nhạc phim và hình ảnh tiếp tục là điểm sáng

Sau hàng loạt bom tấn của Hollywood, James Gunn đã chứng minh bản thân là người cực kỳ giỏi trong khoản chọn soundtrack cho phim. Ở Guardians of the Galaxy Vol. 3, đạo diễn tiếp tục cho thấy ông luôn tìm được những ca khúc siêu phù hợp với nội dung, tâm trạng của nhân vật. Tác phẩm mở đầu với phân đoạn Rocket vừa nghe vừa lẩm nhẩm theo giai điệu bản hit bất hủ Creep của Radiohead. Chi tiết được xây dựng phù hợp nếu khán giả soi xét nội dung ca từ với câu chuyện của chú gấu mèo được thể hiện trong phim.



Bộ phim mang đến nhiều phân đoạn hành động mãn nhãn của nhóm siêu anh hùng. Các đối thủ lần này của họ là công ty Orgocorp được bảo vệ nghiêm ngặt cùng đội ngũ đông đảo của nhà khoa học bí hiểm High Evolutionary. Tuy phần đánh đấm được khen ngợi, Guardians of the Galaxy Vol. 3 vẫn theo xu thế "dìm hàng" các ác nhân tầm cỡ vũ trụ của hãng Marvel như nhiều bộ phim gần đây. Có lẽ, việc tìm cách cân bằng sức mạnh giữa nhóm siêu anh hùng cũ và các phản diện mới vẫn là vấn đề nan giải với MCU.

Phim gây ấn tượng về hiệu ứng hình ảnh.

Một phần gây ấn tượng về hiệu ứng hình ảnh là phân đoạn nhóm vệ binh đến với hành tinh Counter-Earth - một phiên bản nhái Trái Đất do High Evolutionary tạo ra. Nơi đây là mái nhà của hàng loạt cá thể kỳ dị, nửa người nửa thú. Cuộc sống của họ phần nào yên bình, không có các siêu anh hùng nhưng cũng dần xuất hiện những thói hư tật xấu. Đoạn phim tạo cảm giác khá siêu thực cho khán giả với đông đảo nhân vật có ngoại hình quái lạ. Đồng thời, đạo diễn James Gunn gửi gắm nhiều thông điệp mang tính triết học xoay quanh câu hỏi về bản chất thiện - ác của con người.

Chấm điểm: 4/5

Có thể nói, Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã làm rất tốt trong khâu phát triển các nhân vật chính của phim, cho họ những câu chuyện khá hoàn thiện và xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ. Ngoài Rocket và Star-Lord, các thành viên khác của đội vệ binh đều được cho những cái kết khá hợp lý dù một số chỗ vẫn tạo cảm giác khá khiên cưỡng vì đạo diễn không thể phát triển cặn kẽ câu chuyện của từng người.

Nguồn ảnh: Marvel