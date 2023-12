Lý do một số ca khúc Giáng sinh có thể gây xúc động mạnh

White Christmas, Silent Night, All I Want for Christmas... đều có thể là những ca khúc Giáng sinh khiến bạn rơi nước mắt. Các chuyên gia cho rằng cảm giác này thực chất rất tốt cho sức khoẻ tinh thần của mỗi người. Ngoài ra, các chuyên gia cũng giải thích lý do âm nhạc Giáng sinh lại có thể mang tới cảm xúc mạnh mẽ cho nhiều người.

Những bài hái Giáng sinh kết nối chúng ta với quá khứ

Những ca khúc cổ điển có thể khơi gợi những cảm xúc mạnh là do chúng đưa chúng ta trở lại với thời thơ ấu. Nhà tâm lý học Clay Routledge cho biết Giáng sinh là lúc nỗi nhớ hoạt động mạnh mẽ.

"Chúng ta có thể hoài niệm về nhiều thứ, nhưng chúng ta đặc biệt hoài niệm về những thứ khiến chúng ta cảm thấy được kết nối với những người yêu thương. Giáng sinh là một sự kết hợp hoàn hảo", nhà tâm lý giải thích.

Trong khi đó, nhà trị liệu âm nhạc Marianne Rizkallah lại khẳng định con người có khả năng liên kết âm nhạc với một thời điểm hoặc sự kiện cụ thể, chẳng hạn như việc chia sẻ bữa tối Giáng sinh với gia đình. Nếu bạn trải qua một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ dưới bất kỳ hình thức nào (sự chia tay, cái chết của ông bà...), việc nghe lại những bài hát đó có thể khiến bạn nhớ về khoảnh khắc này và tự liên hệ tới hiện tại.

"Nỗi nhớ được biết đến như một loại cảm xúc hai chiều, có sự kết hợp giữa vui và buồn", nhà tâm lý học Routledge nói tiếp, "Trên thực tế, đây cũng là điều khiến nỗi nhớ trở nên ý nghĩa hơn. Nếu đó chỉ là một trải nghiệm hạnh phúc thuần tuý, nó sẽ không mang lại cảm xúc đặc biệt bằng".

Một số bài hát Giáng sinh được viết ra với mục đích khơi dậy cảm xúc

Ngoài việc kết nối với quá khứ, nhiều ca khúc Giáng sinh được viết nhằm tạo nên cảm xúc buồn bã cho người nghe. Chẳng hạn như White Christmas hồi tưởng về những Giáng sinh đã qua, I'll Be Home for Christmas được viết vào năm 1943 khiến hàng triệu người nghĩ về những người lính đang chiến đấu và có thể không bao giờ trở về nhà.

Ngoài ra, nhiều hoà âm hoặc dạng cấu trúc giai điệu cụ thể cũng khiến chúng ta liên tưởng tới những cảm xúc nhất định. Điều này có nghĩa các bài hát mừng Giáng sinh và giai điệu lễ hội có thể chứa đựng một số cấu trúc âm nhạc khiến khán giả cảm thấy buồn bã.

Lý do sự xúc động mạnh vào Giáng sinh tốt cho tinh thần

Việc xúc động trước những giai điệu lễ hội có thể có tác động tích cực đến sức khoẻ tinh thần do chúng mang đến cảm giác an ủi. Thậm chí, một nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc nghe những ca khúc này còn có thể mang lại niềm vui.

Khi bạn kết hợp tác động của những bài hát buồn với nỗi nhớ, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích sức khoẻ hơn do âm nhạc có thể thúc đẩy sự lạc quan, năng cao lòng tự trọng và thúc đẩy những kết nối xã hội.

"Âm nhạc mang đến cho chúng ta nơi chứa đựng những cảm xúc một cách an toàn. Khi chúng trở nên quá nhiều, chúng ta có thể cất đi khi bài hát kết thúc. Sử dụng âm nhạc để cảm thấy buồn có thể mang lại sự thanh thản, giúp chúng ta vượt qua mọi cảm giác choáng ngợp", nhà trị liệu âm nhạc Rizkallah giải thích.