Lý do Bruno Mars phải đi tour cật lực ở Châu Á: Phải kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc?

Ngày hôm nay, hàng loạt trang tin quốc tế đồng loạt đưa tin nam ca sĩ Bruno Mars đang rơi vào cảnh nợ nần. Số tiền mà Bruno Mars nợ sòng bạc MGM tại Las Vegas được cho là lên tới 50 triệu USD. Hiện tại, đại diện MGM lẫn Bruno Mars chưa đưa ra bất kì phản hồi nào về thông tin trên.

Từ năm 2016, Bruno Mars đã kí kết hợp đồng để biểu diễn chuỗi show diễn định cư (residency show) tại MGM. Suốt thời gian qua, Bruno Mars được cho là một tay chơi poker chuyên nghiệp, không chỉ trình diễn mà cũng lao đầu vào các cuộc "đỏ đen" tại Kinh đô cờ bạc của thế giới. Nhiều người còn cho rằng khoản nợ này của Bruno Mars chính là sự "ràng buộc" mà phía MGM đưa ra để cột chặt nam nghệ sĩ trình diễn cho phía sòng bài này.

Bruno Mars trình diễn tại Las Vegas.

Thông tin này cũng không gây quá nhiều bất ngờ khi trước đó, Bruno Mars không dưới 1 lần chia sẻ với truyền thông rằng anh có niềm đam mê với cờ bạc, từng "làm giàu" bằng cách này lúc trẻ.

Không biết vô tình hay hữu ý mà từ giữa năm 2023 cho đến đầu năm nay, Bruno Mars cũng bắt đầu chuyến lưu diễn tại nhiều nước Châu Á dù không thông báo ra mắt album mới. Hồi tháng tư năm ngoái, Bruno Mars có 2 đêm diễn tại Seoul (Hàn Quốc) và Philippines. Đầu năm nay, Bruno Mars diễn liên tiếp 7 đêm tại Tokyo Dome (Nhật Bản). Sắp tới anh sẽ có 2 đêm diễn tại Bangkok (Thái Lan) và 3 đêm diễn tại Singapore, tất cả đều đã được bán hết vé. Rất nhiều khán giả Việt Nam cũng sẽ tham dự chuỗi các đêm diễn này.

Các đêm diễn này tạo cảm giác khá... "ngẫu hứng" cho khán giả, không có tên riêng cụ thể, đơn thuần chỉ là Bruno Mars Live In Bangkok, Bruno Mars Live In Singapore, Bruno Mars Live At Tokyo Dome,... Chưa dừng lại ở đó, hồi đầu năm, Bruno Mars cũng công bố 12 đêm diễn tại MGM. Tổng hợp các dữ kiện, nhiều người cho rằng Bruno Mars tích cực tổ chức các show "ngẫu hứng" này nhằm mục đích trang trải chi phí để trả nợ cho sòng bài MGM. Tách bạch khỏi câu chuyện nợ nần thì không phủ nhận sức hút của Bruno Mars trên toàn cầu vẫn vô cùng mạnh mẽ khi các đêm nhạc đều "cháy vé", truyền thông địa phương cũng dành nhiều lời khen ngợi cho nam nghệ sĩ.

7 đêm diễn của Bruno Mars nhận về nhiều lời khen ngợi.