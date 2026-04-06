Louis Vuitton mang tinh thần viễn du vào cửa hàng Menswear đầu tiên tại Việt Nam

Đầu tháng 4 vừa qua, thương hiệu Louis Vuitton đánh dấu cột mốc mới sau gần hai thập kỷ có mặt tại thị trường Việt Nam bằng cửa hàng đầu tiên dành cho nam giới, nằm ngay Tầng 1 của Trung tâm thương mại Saigon Centre. Đây là cửa hàng thứ hai của nhà mốt tại TP.HCM và thứ ba trên toàn quốc. Tọa lạc giữa khu vực sôi động bậc nhất thành phố, không gian mới không chỉ là điểm đến mua sắm cao cấp, mà còn là nơi giao thoa giữa thời trang, văn hóa bản địa và nhịp sống đương đại.

Khi tinh thần viễn du trăm năm giao thoa tinh hoa thủ công

Cấu trúc cửa hàng vượt ra khỏi chức năng trưng bày để trở thành một không gian trải nghiệm cao cấp, nơi từng ý đồ nội thất đều được sắp đặt tài tình để kể câu chuyện về hành trình viễn du, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của các sản phẩm thủ công.

Lấy cảm hứng từ tinh thần viễn du, không gian mới được kiến tạo như một điểm chạm tinh tế giữa di sản trăm tuổi và bối cảnh bản địa. Ngôn ngữ thiết kế là sự hòa quyện có chủ đích giữa vật liệu truyền thống và thẩm mỹ đặc trưng của nhà mốt Pháp. Từ chất liệu mây tre, gỗ tự nhiên đến các thảm dệt thủ công, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên chiều sâu thị giác. Các dấu ấn Louis Vuitton được diễn giải tinh tế qua tác phẩm sắp đặt macramé gợi nhắc hoa văn biểu tượng, trong khi ký tự "V" được thể hiện qua kỹ thuật đan dây mang cảm hứng hàng hải – một cuộc đối thoại liền mạch giữa truyền thống và hiện đại.

Không gian dẫn dắt quan khách theo một theo dòng chảy thị giác xuyên suốt, với bảng màu trung tính và các bề mặt gỗ làm chủ đạo. Tất cả tạo nên phông nền lý tưởng để tôn vinh tinh thần của các bộ sưu tập mới nhất – hiện đại, sắc nét và giàu tính cấu trúc.

Khám phá thế giới menswear lịch lãm cùng trải nghiệm mua sắm cá nhân hoá

Không gian mua sắm được xây dựng theo định hướng cá nhân hóa, với phòng tiếp khách thân mật mang tông màu đậm và sâu hơn, làm nổi bật phong thái tinh tế và mạnh mẽ của không gian mới. Khách hàng có thể khám phá đầy đủ các dòng sản phẩm từ trang phục may sẵn, đồ da, giày dép đến phụ kiện và các bộ sưu tập du lịch biểu tượng – những yếu tố phản ánh rõ triết lý thiết kế của Louis Vuitton cũng như dấu ấn của Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams.

Đây cũng là nơi Louis Vuitton giới thiệu hai bộ sưu tập menswear mới nhất: Xuân–Hè 2026 và Capsule Xuân 2026. Cả hai mở ra một hành trình thẩm mỹ xoay quanh tinh thần viễn du và sự giao thoa văn hoá, đồng thời tái định hình những phong cách kinh điển như Ivy League hay Dandy bằng một lăng kính đương đại, sắc sảo, linh hoạt và giàu tính ứng dụng.

Cửa hàng Louis Vuitton đầu tiên dành cho nam góp phần định hình một chuẩn mực trải nghiệm mới dành cho phái mạnh, nơi mua sắm thời trang song hành cùng thưởng lãm văn hoá, như cách nhịp sống đô thị hiện đại được dệt nên từ muôn vàn chất liệu đan xen.