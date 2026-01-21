Louis Vuitton làm gì mỹ nam Kpop thế này: Mới thử làm model đã bị chê “hai lúa”

Những màn debut của các idol trên sàn runway từ lâu đã trở thành chủ đề được giới mộ điệu lẫn công chúng đặc biệt quan tâm. Mỗi lần một gương mặt quen thuộc của làng giải trí sải bước trên đường băng, hiệu ứng truyền thông gần như luôn bùng nổ cùng những bàn tán xung quanh chuyện có hợp hay không.

Mới đây nhất, Bambam chính là cái tên tiếp theo khiến mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện trên đường bằng tại Louis Vuitton 2026 Fall/Winter Menswear Show. Màn debut này không chỉ thu hút sự chú ý khi là lần đầu tiên nam đại sứ thử sức với vai trò người mẫu mà còn vì diện mạo khác lạ so với hình ảnh thường thấy.

Bambam sải bước trên sàn runway của Louis Vuitton. (Nguồn: Vogue Hong Kong)

Bambam xuất hiện trên sàn diễn trong set đồ mang tinh thần menswear hiện đại với áo phao dáng lửng, quần tối màu ôm gọn và găng tay da. Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi nhất chính là kiểu tóc mái dày, ép sát trán, gần như “phong ấn” hoàn toàn đường nét sắc sảo của nam idol. Kết hợp cùng lối makeup nhợt nhạt, thiếu điểm nhấn khiến gương mặt mỹ nam sinh năm 1997 trở nên kém tươi tắn. Chính sự thay đổi này khiến nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét rằng giao diện Bambam trông “lúa” đi nhiều phần, mờ nhạt giữa dàn model. Phần thiết kế cổ đứng của trang phục cũng làm tỷ lệ cơ thể nam idol mất đi sự cân đối, thanh thoát.

Giao diện của Bambam trông khá dìm trong lần đầu thử sức với vai trò model. (Nguồn: Instagram)

Nam đại sứ không quá nổi bật và tạo dấu ấn trên sàn diễn. Từ khả năng catwalk đến biểu cảm của Bambam chưa đủ sức ấn tượng và khiến người xem phải "wow".

Netizen bất ngờ trước diện mạo "ngố tàu" của Bambam.

Trong những campaign và lần xuất hiện cùng Louis Vuitton thời gian gần đây, Bambam luôn gắn liền với hình ảnh chất chơi, cuốn hút và phóng khoáng. Nam đại sứ thường được ưu ái với những thiết kế hiện đại, đẹp mắt, kiểu tóc vuốt bảnh bao cùng thần thái lạnh lùng. Chính vì vậy, tạo hình trên sàn runway dường như quay ngoắt 180 độ khiến hình ảnh của ngôi sao sinh năm 1997 mất điểm phần nào.