3CE chào sân 2026 với Son Pha Lê: Nhẹ nhàng, tinh tế và đầy đồng điệu

Một năm "chạy hết tốc lực" cùng cộng đồng làm đẹp Việt

Tròn một năm chính thức có mặt tại Việt Nam, 3CE đã kịp ghi dấu bằng nhịp độ ra mắt sản phẩm dày đặc với sự hiện diện ngày càng rõ nét trong cộng đồng làm đẹp. Chỉ trong năm 2025, thương hiệu đã giới thiệu hơn 10 dòng sản phẩm, từ son môi, phấn má đến các sản phẩm nền, giúp họ có thêm lựa chọn phù hợp và chất lượng để bổ sung vào cốp đồ trang điểm, trở thành những item "must have" của bất kì cô gái nào yêu cái đẹp.

Không dừng lại ở sản phẩm, 3CE Việt Nam còn đầu tư mạnh vào việc chia sẻ kiến thức trang điểm, với sự đồng hành của Trixie - một trong những chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam. Cách tiếp cận gần gũi, dễ áp dụng giúp thương hiệu dần định vị mình như một "người bạn beauty blogger" – điều mà Gen Z và Millennials đặc biệt quan tâm.

Misty Lip Bare – Son Pha Lê cho những ngày gặp gỡ đầu năm

Chọn đầu năm để ra mắt son, 3CE cho thấy sự thấu hiểu tâm lý các nhan sắc Việt. Đây là lúc ai cũng muốn làm mới bản thân theo những cách riêng: không cần "lột xác" ngoạn mục, chỉ cần một sắc son đủ tươi để gương mặt bừng sáng, đủ nhẹ để dùng mỗi ngày, đủ xinh để bước vào năm mới với tâm thế thoải mái và phong thái tự tin.

Misty Lip Bare xuất hiện đúng thời điểm ấy - khi xu hướng làm đẹp không còn xoay quanh sự nổi bật tức thì, mà hướng đến cảm giác tự nhiên, trong trẻo và đồng điệu với nhịp sống xuân mới.

Dòng son sở hữu 11 màu sắc, trải dài từ những gam tự nhiên trong trẻo đến các sắc nổi bật hơn cho những buổi gặp gỡ đầu năm. Chất son nước nhẹ môi, tạo hiệu ứng bóng trong veo như pha lê, mang lại cảm giác căng mọng nhưng không gây nặng môi.

Chỉ cần một lớp mỏng, đôi môi đã đủ tươi tắn để theo kịp mọi cuộc hẹn – từ cà phê đầu năm, du xuân cùng bạn bè đến những buổi họp mặt gia đình kéo dài từ sáng đến tối.

Điểm đặc biệt của Misty Lip Bare nằm ở thông điệp "Sắc Tươi Trong – Chị Em Đồng Điệu". Thay vì nhấn mạnh cá tính riêng lẻ, 3CE nói về sự kết nối - giữa những người bạn, những chị em có thể khác nhau về phong cách, cá tính, nhưng vẫn tìm thấy sự hòa hợp khi ở cạnh nhau.

Một sắc son có thể hợp với nhiều gương mặt, cũng giống như một mối quan hệ bền chặt luôn có chỗ cho sự khác biệt.

Lần đầu hợp tác L’Officiel và câu chuyện tình bạn đồng điệu

Không dừng lại ở sản phẩm, 3CE Việt Nam còn khiến cộng đồng làm đẹp bất ngờ khi mở màn 2026 bằng chiến dịch hợp tác cùng L'Officiel Vietnam – một trong những tạp chí thời trang danh tiếng hàng đầu thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên 3CE Việt Nam bắt tay cùng L’Officiel, tạo nên một màn kết hợp mang đậm tinh thần thời trang – nghệ thuật – cảm xúc.

Chiến dịch tái hiện tình bạn đồng điệu của ba gương mặt quen thuộc: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn và Salim. Dưới góc nhìn nghệ thuật, thời trang và rất đời, bộ ba xuất hiện không phải để "giống nhau", mà để kể câu chuyện về sự khác biệt vẫn có thể song hành.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ: "Đồng điệu không có nghĩa là cả ba cố gắng trở nên giống nhau. Chúng mình phát triển theo những con đường rất khác, nhưng vẫn giữ được sự kết nối vì sự trưởng thành của từng người không làm chúng mình xa nhau, mà khiến chúng mình hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn."

Trong khi đó, Chi Pu ví mỗi người bạn như một sắc son riêng: "Sắc son cam đất thời thượng, cá tính nhưng ấm áp rất Quỳnh Anh. Salim nồng nhiệt nhưng sâu sắc, quyến rũ, mặn mà như son đỏ cháy. Còn Chi thì không còn quá ‘kẹo ngọt’ như xưa, nhưng vẫn nữ tính, tươi tắn, nên chọn hồng san hô."

Salim lại mang đến một góc nhìn đầy cảm xúc: "Một nhóm bạn lớn lên cùng nhau, đồng hành qua từng giai đoạn, từ lúc son phấn chỉ để đi chơi… tới lúc mỗi đứa có cuộc sống riêng, nhưng mỗi khi gặp lại, cảm xúc vẫn luôn như vậy."

Qua Misty Lip Bare, 3CE Việt Nam không chỉ giới thiệu một xu hướng son môi mới cho Tết 2026, mà còn gửi gắm thông điệp về những mối quan hệ đồng điệu – nơi mỗi cá nhân được là chính mình, nhưng vẫn tìm thấy sự kết nối bền chặt. Giữa những buổi hẹn đầu năm, những cái ôm lâu ngày gặp lại hay những câu chuyện rôm rả bên bàn trà Tết, một thỏi son phù hợp đôi khi chính là "chất xúc tác" giúp cảm xúc thăng hoa.

Mở màn năm mới bằng Son Pha Lê Misty Lip Bare, 3CE Việt Nam cho thấy họ không chỉ theo đuổi cái đẹp bên ngoài, mà còn chạm tới những giá trị cảm xúc rất "đúng gu" giới trẻ: nhẹ nhàng, tinh tế và đầy đồng điệu.

