Long Châu miễn phí vắc xin Bạch hầu - Uốn ván TD đồng hành cùng người dân Nghệ An và Bắc Giang phòng bệnh

Số ca mắc bệnh bạch hầu ở nước ta giảm nhiều lần so với trước khi bắt đầu triển khai tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, những năm gần đây, một số tỉnh, thành ở Việt Nam xuất hiện rải rác các ca bạch hầu ở những người chưa được tiêm nhắc hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.

Đặc biệt, những ngày qua tại Nghệ An ghi nhận cô gái 18 tuổi dương tính với bạch hầu, sau đó đã tử vong do nghi nhiễm từ một nữ sinh mắc bệnh. Hiện trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật tỉnh Nghệ An đang khẩn trương truy vết, bước đầu xác định có 119 người tiếp xúc gần với người bệnh đã tử vong, trong đó có 1 trường hợp đã di chuyển về Bắc Giang.

Long Châu triển khai chương trình tiêm vắc xin Bạch hầu - Uốn ván TD miễn phí cho người từ 60 tuổi

Nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vắc xin bạch hầu - uốn ván cho người cao tuổi và hỗ trợ người dân phòng bệnh, tiêm chủng Long Châu triển khai chương trình tiêm miễn phí vắc xin Bạch hầu - Uốn ván TD cho người trên 60 tuổi. Đây là nhóm người dễ bị vi khuẩn bạch hầu tấn công bởi hệ miễn dịch đã suy yếu do tuổi cao, một số bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, hô hấp,... Bên cạnh đó, một số cơ quan trong cơ thể họ cũng có sự thay đổi như niêm mạc họng mỏng hơn, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập, gây nguy cơ cao diễn biến nặng khi mắc bệnh.

Chương trình bắt đầu từ ngày 10/07/2024 với số lượng 30 mũi tiêm/ngày/cơ sở. Người dân tại các tỉnh Nghệ An và Bắc Giang chỉ cần đến trung tâm tiêm chủng Long Châu gần nhất sẽ được phát số thứ tự để tiêm chủng miễn phí. Cụ thể, chương trình được triển khai tại:

Tiêm chủng Long Châu tỉnh Bắc Giang: 300 Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ (Cổng viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang)

Tiêm chủng Long Châu tỉnh Nghệ An:

357 Nguyễn Văn Cừ, P. Hưng Bình, TP. Vinh (Ngã ba đường Đốc Thiết)

155 Nguyễn Phong Sắc, P. Hưng Dũng, TP. Vinh (Đối diện Bệnh Viện Ung Bướu)

Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, H. Nghi Lộc (Ngã tư Quán Hành)

Người dân trên 60 tuổi tại tỉnh Nghệ An và Bắc Giang được tiêm phòng Bạch hầu, Uốn ván TD miễn phí tại tiêm chủng Long Châu.

Bên cạnh việc tiêm vắc xin miễn phí, Long Châu còn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế như cung cấp khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho người dân tham gia chương trình, đồng thời đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các cơ sở.

Hiện tiêm chủng Long Châu có đầy đủ các loại vắc xin phòng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn.