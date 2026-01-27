Long Châu công bố thưởng Tết 2025: mức cao nhất lên tới 127 triệu đồng

Theo đó, mức thưởng Tết trung bình tăng 47% so với năm 2024, trong đó cá nhân có mức thưởng cao nhất lên tới 127 triệu đồng.

Chính sách thưởng Tết được áp dụng cho gần 20.000 chuyên viên y tế đang làm việc tại Long Châu. Mức thưởng cụ thể của từng cá nhân được xác định dựa trên vị trí công việc, kết quả đánh giá cuối năm, thành tích trong quá trình làm việc và thời gian gắn bó với hệ thống. Long Châu cho biết, mức thưởng trung bình của một dược sĩ trong năm 2025 đạt khoảng 40 triệu đồng, tăng 47% so với năm trước. Số lượng dược sĩ có mức thưởng tăng so với năm 2024 chiếm 93%.

Năm 2025 được đánh giá là năm có nhiều biến động đối với lĩnh vực y tế, với áp lực gia tăng về khối lượng công việc, yêu cầu chuyên môn và chất lượng dịch vụ. Theo thông tin từ đơn vị, các nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng của Long Châu hoạt động xuyên suốt, kể cả trong các giai đoạn nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao.

Liên quan đến chính sách đãi ngộ, Long Châu cho biết trong năm qua đã chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, ghi nhận và phúc lợi dành cho người lao động. Hiện hệ thống Long Châu vận hành hơn 2.400 nhà thuốc và khoảng 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT). doanh thu hợp nhất đạt 36.170 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 804 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ.

Trong đó, chuỗi FPT Long Châu tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của FPT Retail, chiếm 69% tổng doanh thu hợp nhất. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của FPT Long Châu đạt 24.804 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 77% kế hoạch năm. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi tháng.

Về quy mô mạng lưới, tính đến hết quý III/2025, hệ thống Long Châu có 2.317 nhà thuốc và 203 trung tâm tiêm chủng. So với đầu năm, Long Châu đã mở mới 374 nhà thuốc và 77 trung tâm tiêm chủng. Về kế hoạch phát triển mạng lưới, đơn vị này dự kiến sẽ mở mới từ 400 đến 500 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trong năm 2026.