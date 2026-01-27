Tập đoàn Vàng Bạc Phú Quý thông báo tin nóng

Theo thông báo từ phía doanh nghiệp, toàn bộ hệ thống kinh doanh của Phú Quý sẽ đóng cửa vào lúc 16h30 ngày 27/1/2026, kết thúc phiên giao dịch sớm hơn 2 giờ so với khung giờ vận hành tiêu chuẩn là 18h30.

Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng cần chủ động sắp xếp thời gian đến giao dịch trước mốc thời gian này để được phục vụ.

Quyết định điều chỉnh giờ hoạt động nhằm phục vụ công tác tổ chức Gala 2025 và đặc biệt là sự kiện đón tiếp đoàn 600 khách mời, đối tác đến tham quan trực tiếp Nhà máy số 1 và số 2 diễn ra trong sáng cùng ngày.

Đây là hoạt động trọng điểm nhằm giới thiệu năng lực sản xuất và quy trình chế tác của doanh nghiệp tới các đối tác. Dự kiến, hệ thống sẽ mở cửa hoạt động bình thường trở lại vào 8h00 sáng ngày mai.

Thông báo ngừng giao dịch sớm được đưa ra trong bối cảnh thị trường bạc đang ghi nhận những biến động kỷ lục về giá trị. Số liệu giao dịch ngày 27/1 cho thấy giá bạc thỏi 1kg tại Phú Quý có thời điểm chạm ngưỡng 114,8 triệu đồng/kg, mức cao nhất trong lịch sử giao dịch của đơn vị này và ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 50% chỉ trong vòng một tháng qua.

Tại thời điểm đầu giờ chiều, giá bạc thỏi 1kg vẫn đang neo ở mức cao với 110,58 triệu đồng chiều mua vào và xấp xỉ 114 triệu đồng chiều bán ra, bám sát diễn biến tăng giá của thị trường thế giới.

Đối với thị trường vàng, diễn biến giá cả cũng ghi nhận sự phân hóa đáng kể giữa các đơn vị kinh doanh trong nước. Trong khi giá vàng thế giới vượt mốc 5.047 USD/ounce, Phú Quý hiện duy trì mức niêm yết vàng miếng SJC với 174,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 17,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.