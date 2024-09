Lội nước mưa, người đàn ông suýt chết vì suy đa tạng: 4 triệu chứng cần cấp cứu ngay!

Một người đàn ông 50 tuổi, họ Hứa (Hải Nam, Trung Quốc) đi khám đau chân thì bất ngờ phát hiện mắc bệnh nguy hiểm tính mạng do lội nước mưa. Người nhà ông Hứa kể lại, sau trận mưa lớn thì khu phố bị lụt nên ông quyết định tự đi kiểm tra, nhặt rác ở các cống thoát nước gần nhà.

Hai ngày sau, ông Hứa bắt đầu bị sốt, đau đầu và đau nhức ở bắp chân. Cho rằng bị cảm vì lội nước mưa lâu nên ông tự mua thuốc về uống. Sau 3 ngày uống thuốc, chẳng những ông Hứa không khỏe lên mà còn bị sốt cao hơn. Thấy bố sốt trên 40 độ, tức ngực, đỏ mắt, đau chân tới không thể đi lại nên con trai ông Hứa nghĩ rằng bệnh viêm khớp của ông tái phát. Ông được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Hải Khẩu (Hải Nam, Trung Quốc).

Người đàn ông suy đa tặng nguy kịch sau một lần lội nước mưa (Ảnh minh họa)

Bất ngờ là bác sĩ xương khớp vừa kiểm tra sơ bộ đã vội vã chuyển ông Hứa sang Khoa Cấp cứu. “Khi tới phòng cấp cứu, bệnh nhân đã ở trạng thái nguy kịch nhưng bản thân bệnh nhân và người nhà lại cho rằng đó là bệnh xương khớp. Cụ thể, bệnh nhân sốt trên 40 độ, đau đầu và đau chân, suy hô hấp, xung huyết kết mạc, ho ra máu, có dấu hiệu lú lẫn.

Dựa trên triệu chứng lâm sàng và điều tra bệnh sử từ người nhà cho biết bệnh nhân có tiếp xúc với nước thải khi lội mưa, chúng tôi xét nghiệm chuyên sâu huyết thanh học và kết luận bệnh nhân mắc bệnh Leptospirosis do nhiễm xoắn khuẩn Leptospira cực kỳ nguy hiểm. Do phát hiện muộn nên bệnh dẫn tới biến chứng suy đa tạng, nhất là phổi và thận - còn gọi là Hội chứng Weil do Leptospira” - Tiến sĩ Ngô Bằng của Khoa Cấp cứu kể lại.

Ông cũng cho biết, ngay lập tức bệnh viện đã phải thành lập nhóm hội chẩn đa khoa khẩn cấp. “Suốt 8 giờ đồng hồ liên tục, bệnh nhân được dùng kháng sinh, truyền máu, điện giải kết hợp truyền dịch, lọc máu, đặt ống nội khí quản và liệu pháp chống hoại tử tế bào gan. Cuối cùng chúng tôi đã thành công giữ được mạng sống cho bệnh nhân. Ba ngày tiếp theo, bệnh nhân bắt đầu hồi phục và được chuyển sang phòng bệnh thường” - ông nói thêm.

4 dấu hiệu nhiễm Leptospira cần tới bệnh viện ngay

Bản thân ông Hứa và người nhà đều rất bàng hoàng, không hiểu tại sao chỉ một lần lội nước mưa lại có thể dẫn tới nguy hiểm tính mạng. Nhưng Tiến sĩ Ngô Bằng nhấn mạnh rằng nguy cơ nhiễm xoắn khuẩn vàng da Leptospira trong nước mưa tù đọng không hiếm gặp. Bệnh thường xảy ra trong mùa mưa, nhất là ở vùng lụt lội hoặc người bơi lội trong ao, hồ bị nhiễm Leptospira từ súc vật. Với trường hợp của ông Hứa, ông không lội nước quá lâu nhưng ở chân có vài vết xước dẫn tới tạo điều kiện cho xoắn khuẩn Leptospira xâm nhập.

Ông giải thích thêm: “Leptospira có trong nước hoặc đất ẩm ướt đã bị ô nhiễm nước tiểu súc vật sẽ xâm nhập vào cơ thể qua da, đặc biệt là chỗ da bị xước và có thể chui qua lỗ chân lông của da bị ngâm sũng nước hoặc qua niêm mạc ở các hồ bơi bị nhiễm xoắn khuẩn. Chúng ta cũng có thể bị nhiễm Leptopspira do tiếp xúc trực tiếp với nước tiểu hoặc mô súc vật bị nhiễm xoắn khuẩn. Đôi khi, có thể mắc bệnh do ăn phải thức ăn bị nhiễm nước tiểu của chuột. Lây nhiễm từ người sang người là rất hiếm”.

Thông qua trường hợp của ông Hứa, Tiến sĩ Ngô Bằng cảnh báo chúng ta đặc biệt cẩn thận khi có nước trên đường sau khi mưa lớn hoặc khu vực có nước thải. Nếu có vết thương ở bàn chân hoặc cẳng chân, hãy tránh lội nước hoặc phải có đồ bảo hộ. Cũng nên cẩn thận khi làm việc trên đồng ruộng, khu chăn nuôi bởi xoắn khuẩn Leptospira cũng có thể dễ dàng ẩn náu trong phân động vật hoặc nước bị ô nhiễm.

Lội nước mưa, nước tù đọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, nếu có 4 dấu hiệu này sau khi lội nước mưa, nước thải thì cần nhanh chóng tới bệnh viện:

- Sốt cao.

- Mắt đỏ do xung huyết.

- Vàng da.

- Khó thở.

Bởi vì bệnh do nhiễm khuẩn Leptospira rất nguy hiểm. Khi trở nặng có thể gây xuất huyết phổi, suy đa tạng và tỷ lệ tử vong cao 50 - 70%.

Nguồn và ảnh: QQ, Asian One