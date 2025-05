Lời nhận xét khiến Jennie "ngồi không cũng dính drama" tại Met Gala

Chỉ còn vài giờ nữa, bữa tiệc thời trang lớn nhất thế giới - Met Gala sẽ chính thức trở lại với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu). Còn nhớ vào thứ 2 đầu tiên của tháng 5/2024, thảm đỏ với concept Người Đẹp Ngủ Trong Rừng: Thời Trang Tái Thức Tỉnh , đã tạo nên một bữa tiệc thời trang mãn nhãn nhờ những bộ cánh mơ mộng và xa hoa của dàn khách mời đình đám, trong đó có Jennie (BLACKPINK). Lần thứ 2 tham dự "Oscar thời trang" của nữ idol cũng đã bùng nổ nhưng theo cách không mấy suôn sẻ, hầu hết lý do đều bắt nguồn từ bộ váy xanh của Alaia mà Jennie mang đến. Drama "The girl in the blue" giữa cô và nữ người mẫu Anok Yai, cùng Camila Cabello cũng từ đó mà ra.

Jennie và Anok Yai cùng chọn màu xanh cho outfit dự Met Gala năm vừa rồi, nhưng người mà Camila Cabello nhắc đến chỉ có một.

Cụ thể, giọng ca Senorita cũng là khách mời của Met Gala 2024. Khi ấy, trong lúc đang thực hiện phỏng vấn, Camila Cabello đã liên tục phải ngắt quãng cuộc trò chuyện do bị phân tâm bởi một cô gái xinh đẹp mà nữ ca sĩ gọi là "mỹ nhân trong chiếc đầm xanh". Rắc rối bất chợt đến với Jennie khi các fan của nữ idol nhận lầm người được nhắc đến là cô. Tuy nhiên sau khi câu chuyện bị đẩy đi xa, Camila Cabello đã có động thái xác nhận người mà cô dành lời khen hôm đó là Anok Yai bằng một bình luận dưới bài đăng của nữ người mẫu.

Đoạn clip từng viral khi Camila Cabello phân tâm thấy rõ khi một mỹ nhân tiến vào thảm đỏ Met Gala (Nguồn TikTok).

Ống kính máy quay oái oăm khi ghi lại khoảnh khắc đặc sắc này nhưng lại để lại dấu chấm hỏi lớn về nhân vật bí ẩn được nhắc đến, mở ra một "drama" bất ngờ chưa từng có.

Được mệnh danh là "viên kim cương đen" của Met Gala 2024, Anok Yai khiến giới mộ điệu phải "há hốc" với bộ catsuit phom dáng đơn giản, làm từ chất liệu vải voan được đính kết thủ công 98 nghìn viên pha lê tự nhiên cùng thiết kế trang sức cao cấp hơn 200 carats của Swarovski. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Swarovski sản xuất trang phục Haute Couture, giúp mỹ nhân sinh năm 1997 ghi thẳng tên mình vào Top mặc đẹp nhất Met Gala 2024.

Anok Yai đẹp như nhân vật thần thoại cùng trang phục không thể lấp lánh hơn nhờ 98 nghìn viên pha lê của Swarovski.

Jennie tạm rời xa hình tượng công chúa Chanel để bén duyên với Alaia. Nữ idol chọn thiết kế váy với chất vải crepe georgette gợi cảm. IT-girl đình đám vô cùng quyến rũ, không hề nhạt nhòa nhờ màu xanh hoàng gia nổi bật. Song, thiết kế này vẫn là chưa đủ thuyết phục với nhiều người, họ kỳ vọng Jennie sẽ làm rõ concept cổ tích của Met Gala 2024 hơn thế nữa.

Chiếc váy xanh của Jennie không tệ, chỉ có điều nó đã vô tình tạo tai bay vạ gió cho chính chủ.