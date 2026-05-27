Lời khuyên chống nắng gắt học từ Hà Tăng: 1 ly nước ép để bơm đầy collagen cho da

Đây chính là thức uống mà Hà Tăng trung thành suốt nhiều năm qua để dưỡng da, chống lão hoá.

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu làm đẹp từ bên trong ngày càng được nhiều người quan tâm. Thay vì chỉ phụ thuộc vào skincare hay kem chống nắng, nhiều chị em bắt đầu tìm đến các loại nước ép giàu vitamin và chất chống oxy hóa để hỗ trợ làn da khỏe hơn trong mùa hè. Trong số đó, nước ép cần tây pha táo và dưa leo — thức uống được Tăng Thanh Hà yêu thích — đang trở thành lựa chọn được nhắc đến nhiều nhờ công dụng hỗ trợ cấp nước, làm sáng da và giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn trong những ngày oi bức. Không ít người còn ví đây là “kem chống nắng tự nhiên” nhờ khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ tăng sinh collagen cho làn da.

Vì sao nước ép cần tây được gọi là “kem chống nắng tự nhiên”?

Điểm nổi bật nhất của cần tây nằm ở hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, đặc biệt là apigenin, luteolin cùng vitamin C và K. Những hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do sinh ra khi da tiếp xúc với tia UV, từ đó hỗ trợ hạn chế tình trạng da xỉn màu, khô ráp hay lão hóa sớm do nắng nóng kéo dài.

Ngoài ra, cần tây chứa tới khoảng 95% là nước nên có khả năng cấp nước khá tốt cho cơ thể. Khi cơ thể đủ nước, làn da cũng giữ được trạng thái căng mọng, ít bong tróc và đổ dầu mất kiểm soát hơn trong mùa hè. Đây cũng là lý do nhiều người nhận thấy da “mướt” và bóng khỏe hơn sau một thời gian uống nước ép cần tây đều đặn.

Hỗ trợ tăng sinh collagen, giúp da căng bóng hơn

Một công dụng khác khiến loại nước ép này được yêu thích là khả năng hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên. Vitamin C trong cần tây và táo đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành collagen — yếu tố giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc.

Trong khi đó, dưa leo bổ sung thêm khoáng chất cùng lượng nước lớn giúp làm dịu cơ thể và hỗ trợ da giữ độ ẩm tốt hơn. Khi kết hợp cùng nhau, bộ ba cần tây – táo – dưa leo tạo thành công thức vừa hỗ trợ chống oxy hóa, vừa giúp da trông tươi tắn và đều màu hơn.

Nhiều người còn nhận thấy vùng da quanh mắt hoặc các nếp nhăn li ti có xu hướng cải thiện nhẹ sau khi duy trì thức uống này trong thời gian dài, chủ yếu nhờ cơ thể được bổ sung nhiều vitamin và giảm stress oxy hóa.

Không chỉ đẹp da mà còn hỗ trợ giữ dáng

Bên cạnh công dụng làm đẹp, nước ép cần tây còn nổi tiếng trong giới eat clean nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu. Cần tây chứa khá nhiều chất xơ nhưng lại rất ít calo, giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Ngoài ra, loại rau này còn có đặc tính lợi tiểu nhẹ, hỗ trợ cơ thể giảm cảm giác đầy bụng và tích nước. Với những người thường xuyên ăn mặn hoặc ngủ muộn khiến cơ thể dễ sưng phù, nước ép cần tây có thể giúp trạng thái cơ thể nhẹ nhõm hơn nếu dùng hợp lý.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các hợp chất chống viêm trong cần tây có thể hỗ trợ giảm stress oxy hóa trong cơ thể, giúp cơ thể phục hồi tốt hơn sau vận động hoặc những ngày làm việc căng thẳng.

Bao nhiêu nước ép cần tây mỗi ngày là hợp lý?

Dù mang lại nhiều lợi ích, nước ép cần tây không nên bị lạm dụng. Các chuyên gia thường khuyến nghị chỉ nên uống khoảng 200–300ml mỗi ngày. Nếu uống quá nhiều, cần tây có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc làm hạ huyết áp ở một số người.

Thời điểm phù hợp nhất để uống là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Với người có dạ dày nhạy cảm, nên ăn nhẹ trước khi uống thay vì dùng lúc bụng hoàn toàn rỗng.

Ngoài ra, không nên chỉ ép nguyên cần tây vì mùi khá hăng và dễ khó uống. Việc kết hợp cùng táo hoặc dưa leo không chỉ giúp hương vị dễ chịu hơn mà còn bổ sung thêm vitamin, chất chống oxy hóa và tăng hiệu quả cấp nước cho cơ thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng nước ép cần tây không phải “thần dược” có thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng hay skincare. Muốn da khỏe đẹp lâu dài vẫn cần kết hợp ngủ đủ giấc, chống nắng đầy đủ và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.