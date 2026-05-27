Em gái của Đại phi đẹp nhất Hàn Quốc từng bị miệt thị ngoại hình, giảm cân xong ai cũng tưởng Song Hye Kyo

Nhan sắc hiện tại của mỹ nhân này liên tục gây sốt mạng xã hội.

Jeongyeon là một trong những thành viên nổi bật của TWICE, gây ấn tượng với visual ngọt ngào cùng thần thái cuốn hút. Thời mới debut, nữ idol từng được yêu thích nhờ gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên, những năm gần đây, mỹ nhân sinh năm 1996 đã trải qua thời gian dài điều trị chấn thương cổ và chứng rối loạn lo âu, khiến ngoại hình thay đổi đáng kể vì tác dụng phụ của thuốc.

Gần đây, nữ idol đã dần trở lại với tình trạng sức khỏe ổn định hơn. Những hình ảnh mới của nữ ca sĩ đều viral cõi mạng, dần lấy lại phong độ sau quá trình tạm nghỉ, điều trị và trở lại sân khấu. Không những thế, nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp và cuốn hút của thành viên TWICE hiện tại còn khiến nhiều người liên tưởng đến Song Hye Kyo.

Vóc dáng ngày càng thon gọn của Jeongyeon thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. (Ảnh: Instagram)

Nhan sắc xinh đẹp của nữ idol hậu giảm cân trong concert của TWICE mới đây cũng gây sốt. (Nguồn: TikTok)

Ở phần bình luận, không ít người tưởng nhầm Jeongyeon là Song Hye Kyo.

Nữ idol sở hữu đôi mắt và khuôn miệng khá giống với biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc. (Ảnh: Instagram)

Việc tăng cân của Jeongyeon không đến từ chuyện ăn uống mất kiểm soát mà chủ yếu liên quan tới vấn đề sức khỏe kéo dài. Năm 2020, nữ idol bị thoát vị đĩa đệm cổ nghiêm trọng sau thời gian hoạt động cường độ cao và phải phẫu thuật điều trị. Trong quá trình hồi phục, Jeongyeon sử dụng steroid — loại thuốc có tác dụng phụ dễ gây giữ nước, phù nề, tăng cảm giác thèm ăn và làm cơ thể tích mỡ bất thường. Vì vậy, cô từng xuất hiện với gương mặt sưng hơn và cân nặng tăng nhanh trong một thời gian dài.

Điều khiến nhiều fan thương Jeongyeon là dù sức khỏe rất tệ, cô vẫn cố gắng tham gia comeback và concert của TWICE. Nhưng trong giai đoạn 2021–2024, cô liên tục bị body shaming vì ngoại hình thay đổi. Nhiều cư dân mạng lúc đó không biết việc tăng cân liên quan trực tiếp tới thuốc và bệnh lý.

Ngoại hình của thành viên TWICE từng trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian dài vì bị xem là "lệch chuẩn" so với 1 idol, dù nguyên nhân đến từ bệnh lý. (Ảnh: Instagram)

Sau hành trình nghỉ ngơi, điều trị dài hạn, Jeongyeon đã gần như lấy lại phong độ trong những hình ảnh sân khấu gần đây. Gương mặt của nữ idol trở nên thanh thoát hơn, không còn phù nề. Đôi chân săn chắc và vóc dáng gọn gàng giúp Jeongyeon diện outfit biểu diễn cá tính mà vẫn tôn được khí chất cool girl đặc trưng. Nhiều fan còn cho rằng sau giảm cân, visual của cô càng nổi bật hơn nhờ vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn thay vì quá mảnh mai.

Nữ idol ghi điểm với diện mạo tươi tắn, cân đối và tràn đầy sức sống. (Ảnh: Instagram)

Jeongyeon cũng tiết lộ chính chị gái cô - nữ diễn viên Gong Seungyeon là người động viên cô đi kiểm tra sức khỏe khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Jeongyeon cho biết cô cảm thấy may mắn vì quá trình điều trị diễn ra thuận lợi, giúp bản thân dần hồi phục và lấy lại thể trạng ổn định sau khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi bệnh tật.

Gong Seungyeon - nữ diễn viên gây sốt với vai diễn Đại phi trong Perfect Crown chính là chị gái của Jeongyeon. (Ảnh: Instagram)

Có thể thấy, Jeongyeon đang bước vào giai đoạn “bùng nổ visual” sau hành trình nỗ lực lấy lại vóc dáng. Nữ idol gây chú ý với gương mặt thon gọn, đường nét sắc sảo cùng thần thái tự tin, cuốn hút đúng chuẩn hình tượng girl crush từng giúp cô nổi tiếng thời mới debut.