Kiểu mặc vừa cổ điển vừa thư giãn này đang trở thành “gu mùa hè” mới của nhiều cô gái

Từ váy trắng mềm, cardigan mỏng đến bảng màu kem, đen, pastel dịu mắt, phong cách này khiến người mặc trông thanh lịch hơn mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên, nữ tính và đầy cảm hứng nghỉ dưỡng.

Có những fashionista khiến người ta nhớ đến vì những món đồ đắt tiền, nhưng cũng có những cô gái chỉ cần xuất hiện với chiếc váy trắng mềm, mái tóc búi thấp và đôi kính đen nhỏ là đủ thu hút mọi ánh nhìn. Angelinaplsh – fashion blogger đến từ Ba Lan chính là kiểu cô gái như vậy.

Phong cách mùa hè của cô không chạy theo sự cầu kỳ hay những xu hướng quá phô trương. Thay vào đó là tinh thần Pháp lãng mạn pha chút tối giản kiểu châu Âu: nhẹ, mềm, nữ tính nhưng vẫn có độ lạnh và sang rất riêng. Nhìn loạt outfit của cô, người ta dễ liên tưởng đến những buổi chiều ở miền Nam nước Pháp, những quán café nhỏ cạnh phố cổ hay kỳ nghỉ ven biển.





Điểm thú vị trong cách mặc của angelinaplsh là cô gần như chỉ xoay quanh vài gam màu quen thuộc như trắng kem, đen, xanh baby blue hay hồng phấn. Nhưng nhờ chất liệu mềm, phom dáng bay nhẹ và cách phối phụ kiện tinh giản, tổng thể luôn trông thanh lịch chứ không hề nhạt nhòa.

Những chiếc váy trắng hai dây xuất hiện rất nhiều trong outfit mùa hè của cô. Có lúc là váy cotton nhún tầng mang cảm giác nàng thơ, có lúc lại là chân váy satin dài phối cùng áo ren mỏng, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa mong manh. Đây cũng là kiểu trang phục đang được nhiều cô gái châu Âu yêu thích mùa hè năm nay vì mang lại cảm giác “effortless beauty” – đẹp như không cố gắng.

Ngoài váy trắng, cô còn rất chuộng các item gợi tinh thần retro Pháp như áo cardigan mỏng màu pastel, áo trễ vai đen, sơ mi sọc xanh oversized hay gile suit màu kem phối jeans ống rộng. Công thức của cô thường không quá phức tạp: một món đồ nữ tính đi cùng một món có tính tối giản hoặc menswear để tạo độ cân bằng.

Ví dụ, chiếc áo cardigan hồng pastel được phối với quần trắng dáng suông giúp outfit vừa ngọt ngào vừa hiện đại. Trong khi đó, sơ mi sọc xanh kết hợp chân váy phồng trắng lại mang đúng tinh thần “French girl summer” đang viral trên Instagram và Pinterest.

Phụ kiện cũng là điểm làm nên chất riêng của angelinaplsh. Cô gần như không dùng quá nhiều trang sức nổi bật, thay vào đó là vòng ngọc trai nhỏ, túi da form cổ điển, kính mắt hẹp kiểu vintage và những đôi ballet flats hoặc mule tối giản. Chính các chi tiết này khiến tổng thể trông sang hơn mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.

Một điều dễ nhận ra là phong cách của cô không quá “fashion editor” hay khó ứng dụng. Phần lớn outfit đều có thể mặc ngoài đời thực: đi làm, đi café, du lịch hay dạo phố đều phù hợp. Đây cũng là lý do kiểu mặc này ngày càng được nhiều cô gái châu Á yêu thích – bởi nó đẹp theo kiểu thư giãn, nữ tính nhưng không tạo cảm giác cố gồng để thời trang.

Nếu phải mô tả ngắn gọn phong cách mùa hè của angelinaplsh, có lẽ đó là sự kết hợp giữa vẻ lãng mạn kiểu Pháp, tinh thần tối giản Bắc Âu và chút cổ điển của thời trang thập niên 90. Không cần quá nhiều màu sắc hay logo, chỉ vài món đồ mềm mại, bảng màu dịu mắt và cách phối tinh tế cũng đủ khiến mùa hè trở nên đẹp hơn rất nhiều.