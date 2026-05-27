Thiều Bảo Trâm khoe hình bikini, netizen chỉ mong 1 điều

Mới đầu hè mà Thiều Bảo Trâm đã cháy cỡ này!

Mùa hè đến cũng là lúc đường đua bikini của dàn mỹ nhân Vbiz nóng hơn bao giờ hết, và mới đây Thiều Bảo Trâm chính là cái tên khiến mạng xã hội “đứng ngồi không yên” với loạt ảnh thả dáng xuất sắc bên biển. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ xíu cùng đôi chân dài nổi bật trong thiết kế bikini màu hồng xinh xắn. Bên cạnh body mướt mắt, làn da trắng mịn và rạng rỡ của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng khiến dân tình khen ngợi không ngớt.

Dưới nắng hè, làn da của nữ ca sĩ gần như phát sáng, tạo cảm giác khỏe khoắn nhưng vẫn rất nữ tính và ngọt ngào. Chính vì thế, nhiều cư dân mạng còn để lại bình luận mong cô đừng chạy theo xu hướng nhuộm da nâu đang thịnh hành, bởi nước da trắng đặc trưng hiện tại được cho là một trong những “vũ khí visual” giúp Thiều Bảo Trâm nổi bật giữa dàn mỹ nhân Vbiz.

Thiều Bảo Trâm khiến dân tình “đỏ mắt ghen tị” khi diện bộ bikini hai mảnh tối giản với phần dây mảnh cùng chi tiết nhún nhẹ ở ngực giúp tổng thể vừa nữ tính vừa tôn triệt để vóc dáng mềm mại của nữ ca sĩ. Body của Thiều Bảo Trâm đẹp đúng kiểu “healthy but sexy”: Vòng eo nhỏ xíu, phần bụng phẳng lì cùng đường cong hông nhẹ tạo cảm giác cực kỳ cân đối và cuốn hút. Đôi chân dài trắng mịn, thon gọn gần như không có chút mỡ thừa nào càng khiến tổng thể thêm nổi bật, hút mắt.

Đặc biệt, nước da trắng sáng dưới nắng hè giúp visual của nữ ca sĩ trông rạng rỡ và nổi bật hơn hẳn. Nữ ca sĩ chọn layout makeup tông hồng đào nhẹ nhàng với lớp nền căng bóng tự nhiên, giúp làn da trắng mịn trông càng rạng rỡ dưới nắng. Đôi mắt được nhấn nhẹ bằng eyeliner mảnh cùng hàng mi cong tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Trong khi đó, son môi hồng nude bóng nhẹ giúp tổng thể thêm tươi tắn và nữ tính. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, buông tự nhiên cũng góp phần khiến visual của Thiều Bảo Trâm trông mềm mại, cuốn hút.

Netizen dành lời khen hết lời cho body của Thiều Bảo Trâm. Có ý kiến còn mong nữ ca sĩ đừng theo đuổi trào lưu da nâu vì da trắng quá hợp.

Thiều Bảo Trâm xứng danh “chiến thần bikini” của Vbiz khi cứ mỗi lần đăng ảnh diện đồ bơi là y như rằng mạng xã hội lại bùng nổ. Nữ ca sĩ sở hữu body được nhận xét đẹp theo chuẩn hiện đại: thon gọn nhưng vẫn đầy sức sống và cực kỳ quyến rũ. Nhờ chăm chỉ tập gym trong thời gian dài, vóc dáng của Thiều Bảo Trâm ngày càng săn chắc rõ rệt, đặc biệt ở phần eo, hông và đôi chân. Vòng eo nhỏ gọn kết hợp cùng đường cong mềm mại giúp tổng thể vừa nữ tính vừa sexy mà không hề tạo cảm giác gầy gò thiếu sức sống.