Maje cùng dàn IT girl đón Xuân - Hè 2026 trên du thuyền
Ngày 20/5 vừa qua, Maje chính thức giới thiệu Bộ sưu tập Xuân Hè 2026 với sự tham gia của dàn KOL đình đám trên du thuyền Lagoon Seventy 8 tại Việt Nam. Những “Maje girl”: Phí Phương Anh, Yeolan, Thảo Nhi Lê, Jun Vũ,... đã xuất hiện và lan tỏa cảm hứng “nautical” (hàng hải) là tinh thần chính xuyên suốt bộ sưu tập lần này.
Giữa bối cảnh lộng gió, cảm hứng viễn du xuyên suốt các thiết kế có cơ hội bộc lộ trọn vẹn thông qua cách xử lý tính đối lập giữa chất liệu và phom dáng, phản ánh chân thực nhịp sống đa chiều của phụ nữ đương thời.
Hãng thời trang Pháp kết hợp nhịp nhàng các chất liệu mềm rủ như lụa, satin, len dệt cùng nhóm bề mặt thô ráp gồm vải tweed, denim và da lộn cho mùa Xuân - Hè 2026. Mai Vân Trang diện trang phục tiêu biểu nhất trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Maje với những sọc kẻ hải quân mang đậm phong cách Paris.
Thảo Nhi Lê gia nhập hội chị em du thuyền cùng Maje. Chiếc đầm trắng phối ren mỏng manh, nữ tính trở thành tâm điểm của bộ sưu tập, bên cạnh các phối đồ đặc sắc như sơ mi thanh lịch phối corset hay quần âu cạp xếp ly đi liền với áo khoác lửng.
Chọn diện mạo nữ tính, trong trẻo giống Thảo Nhi Lê, Yeolan bừng sáng khung hình với thiết kế đầm 2 dây cúp ngực tinh tế của Maje với tông vàng bơ mát mắt.
Jun Vũ thanh thoát trong set đồ crochet hoa nữ tính của Maje với những khoảng hở tinh tế, tôn lên những điểm vàng. Các thiết kế của Maje kết hợp các chất liệu khác nhau tạo sự đồng điệu từ những yếu tố tưởng chừng đối lập, cho hiệu quả thị giác ấn tượng cùng với cảm giác thoải mái cho người mặc.
Cô nàng JN Lee phối áo khoác không tay màu xanh navy được điểm xuyết bởi hàng khuy mạ vàng nổi bật với quần trắng - một phối đồ kinh điển không bao giờ lỗi mốt. Một chiếc choker nhỏ xinh cũng đủ để tạo điểm nhấn nữ tính cho set đồ năng động này.
Giữ đúng kim chỉ nam, thương hiệu Maje luôn ưu tiên sự cân bằng triết lý thẩm mỹ thanh lịch và tính công năng hiện đại. Lương Thùy Linh diện một set đồ "ton-sur-ton" với những họa tiết hoa màu trắng trên nền xanh navy đậm thể hiện được tinh thần viễn du của bộ sưu tập lần này.
Quý cô Maje hiện diện với phong thái tự tin, gác lại những khuôn mẫu định sẵn để tiếp nhận năng lượng từ nghệ thuật, âm nhạc và đời sống đô thị. Họ mang theo năng lượng nguyên bản từ các lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, âm nhạc sôi động - mang đến những gợi ý hoàn hảo cho tủ đồ mùa này dịch chuyển thật mượt mà giữa cảm hứng hàng hải và nét lãng mạn thanh thoát.
Tại Việt Nam, thương hiệu Maje được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
