Át chủ bài của CHANEL lộ diện: Jennie và G-Dragon cuối cùng cũng hội ngộ

Phần thú vị nhất của CHANEL Métiers d’art 2026 tại Seoul chính thức diễn ra vào buổi chiều với những gương mặt hàng đầu đồng loạt đổ bộ.

Những tiếng vang đầu tiên của CHANEL Métiers d’art 2026 đã hoàn tất trong sự tĩnh lặng đến ngơ ngác của buổi sáng vừa qua. Sự vắng bóng tạm thời của những đỉnh lưu ở phần mở màn khiến không ít người hâm mộ đặt dấu hỏi về một "cú twist" khó đoán từ nhà mốt Pháp. Thế nhưng, cuộc hành hương mang tính di sản của Matthieu Blazy đến Seoul chỉ thực sự bùng nổ và phô diễn trọn vẹn quyền lực vào Part 2 diễn ra ở buổi chiều cùng ngày.

Mọi nghi ngại hoàn toàn bị đập tan khi hai "át chủ bài" - cặp IT Boy và IT Girl số 1 của CHANEL: Jennie và G-Dragon đồng loạt xuất hiện. Sự hiện diện cùng lúc của hai biểu tượng phong cách tối thượng này ngay lập tức lấy lại vị thế đỉnh tháp truyền thông cho đêm diễn tại Centre Pompidou Hanwha.

Như lời xác nhận Jennie chính thức lộ diện ở CHANEL Métiers d’art 2026.

Giữa tâm điểm của sự chú ý, Jennie một lần nữa chứng minh lý do vì sao cô là "linh hồn" đương đại của CHANEL. Không còn đóng khung trong hình tượng ngọt ngào hay nét quyến rũ tiểu thư quen thuộc, layout lần này của thành viên BLACKPINK là một cú đột phá ngoạn mục, mang đậm tinh thần nữ quyền mạnh mẽ, sắc sảo và đầy quyền lực.

Thay vì những phom dáng mềm mại, Jennie xuất hiện trong một bản phối đầy tính bản lĩnh và thách thức, được nhào nặn bởi bàn tay của stylist Sam Woolf.

Người cộng sự ăn ý đã cực kỳ cao tay khi khai thác triệt để tư duy thời trang cấp tiến của Matthieu Blazy dành cho CHANEL lần này: Đưa những đường cắt may sắc nét, phom dáng định hình cứng cáp giao thoa hoàn hảo với kỹ nghệ thủ công thượng thừa của Métiers d’art. Layout tôn vinh sự quyền lực của Jennie, từ kiểu tóc, lối trang điểm tinh giản nhấn vào thần thái cho đến cách layer phụ kiện, đều toát lên khí chất của một biểu tượng dẫn dắt xu hướng toàn cầu.

Nữ idol diện 1 thiết kế từ BST Chanel Cruise 26/27. Qua bàn tay styling của Sam Woolf, chiếc blazer được sử dụng như một điểm nhấn cầm tay, chừa "đất" cho bộ bodysuit tôn lên đôi vai sexy chết người của Jennie.

Sự chỉn chu và tư duy sắc bén từ Sam Woolf đã giúp Jennie giải phóng hoàn toàn năng lượng của một "nữ vương" thời trang thế hệ mới - độc lập, gai góc nhưng không mất đi sự xa xỉ nguyên bản của CHANEL. Cô ngồi cạnh và trò chuyện đầy hào hứng với minh tinh Tilda Swinton - người đã có mặt tái sự kiện từ những phút đầu tiên vào buổi sáng, bên cạnh Jennie còn có nam diễn viên Koo Kyo Hwan.

Song hành cùng sức hút nữ quyền của Jennie, "ông hoàng K-Pop" G-Dragon cũng khiến giới mộ điệu phải ngả mũ trước sự điệu nghệ và màu sắc của anh. Nam nghệ sĩ chiếm trọn mọi ống kính truyền thông khi diện một chiếc áo khoác dáng dài vô cùng lãng tử nằm trong bộ sưu tập Chanel Cruise 2026/27. Đây là một trong những sáng tạo đắt giá thuộc bộ sưu tập đầu tay của Matthieu Blazy mang sứ mệnh tối thượng là tôn vinh những giá trị di sản nguyên bản của Coco Chanel.

G-Dragon tại sự kiện chính thức sau đêm tiệc tối cùng CHANEL

Chiếc áo khoác màu xanh blue trở thành tâm điểm của sàn diễn buổi chiều khi ấy nhờ họa tiết phong cảnh phong phú và duy mỹ, gợi nhớ một cách rõ nét đến khung cảnh thơ mộng của bờ biển Biarritz. Đối với những tín đồ trung thành của nhà mốt Pháp, đây là một chi tiết ẩn đầy xúc động, bởi Biarritz chính là mảnh đất lịch sử nơi huyền thoại Coco Chanel từng mở cửa hàng thời trang đầu tiên của đời mình.

Cách G-Dragon khoác lên người một thiết kế đậm tính chương hồi và chiều sâu lịch sử này không chỉ khẳng định đặc quyền "độc tôn" của anh với thương hiệu, mà còn là lời tán dương hoàn hảo nhất cho nhãn quan nghệ thuật của Matthieu Blazy ngay tại thủ đô Seoul.

Cú bắt tay vô hình nhưng đầy trọng lực của cặp bài trùng Jennie và G-Dragon tại Part 2 của CHANEL Métiers d'art 2026 đã biến không gian đầy tính kiến trúc của vị lai tại Seoul trở thành một thánh đường thời trang đúng nghĩa. Sau sự tĩnh lặng đầy tính toán của buổi sáng, CHANEL đã chính thức khép lại ngày duyên nợ tại Seoul bằng một câu trả lời không thể hoàn hảo hơn: Di sản của họ không chỉ sống bằng kỹ nghệ của những nghệ nhân, mà còn được thắp sáng bởi những bộ óc định hình phong cách hàng đầu thế giới.

Bên cạnh hào quang rực rỡ từ Jennie và G-Dragon, nửa sau của CHANEL Métiers d'art diễn ra vào buổi chiều vẫn giữ nguyên vẹn sức nóng nghẹt thở nhờ màn tổng tiến công của dàn đại sứ và siêu sao đình đám. Giới mộ điệu liên tục bị choáng ngợp trước màn tái xuất đầy đẳng cấp của Kim Go Eun, Go Yoon Jung và Park Seo Joon đồng loạt "F5" diện mạo bằng những layout tóc hoàn toàn mới, mang tính bứt phá mạnh mẽ.

Sức hút của hàng ghế đầu càng thêm bùng nổ với sự đổ bộ của loạt gương mặt quyền lực như tài tử Lee Byung Hun, nam thần Lee Soo Hyuk, Ji Chang Wook, cùng hai quái kiệt màn ảnh Kim Da Mi và Koo Kyo Hwan. Mỗi nhân tố một bản sắc, tất cả cùng cộng hưởng tạo nên một bức tranh front-row xa xỉ, đa chiều và đậm đặc tính điện ảnh cho nhà mốt Pháp.

Phần 2 của CHANEL Métiers d’art diễn ra vào buổi chiều vẫn nguyên vẹn sức nóng nhờ sự góp mặt của dàn sao đình đám.

Hai nàng Đại sứ Kim Go Run và Go Yoon Jung cũng trở lại trong buổi chiều sau khi về đổi một kiểu tóc mới

Peggy Gou

Wonhee (ILLIT)

Wonbin (RIIZE) đẹp xuất thần trong lần xuất hiện này.

Ji Chang Wook

Koo Kyo Hwan

Lee Byung Hun

Nam diễn viên và Kim Go Eun trò chuyện

Lee Soo Hyuk

Kim Da Mi

