Lời khuyên cho phụ nữ có tóc đang mỏng dần, rơi rụng như lá mùa thu

Trong guồng quay bận rộn, nhiều người sẵn sàng đầu tư vào dầu gội đắt tiền hay các liệu trình phục hồi tóc nhưng lại quên mất rằng: mái tóc khỏe luôn bắt đầu từ một da đầu khỏe. Theo chuyên gia chăm sóc da đầu Shirley, những thói quen rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể là nguyên nhân khiến tóc yếu đi, dễ gãy rụng và khó mọc lại.

Muốn tóc khỏe, trước tiên phải nuôi da đầu

Nhiều người chỉ tập trung dưỡng phần ngọn tóc mà bỏ quên “mảnh đất” nuôi dưỡng chân tóc chính là da đầu. Shirley cho rằng nếu môi trường da đầu mất cân bằng, tóc sẽ dễ rơi vào tình trạng đổ dầu, khô xơ, gãy rụng hoặc mọc chậm.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là đổ trực tiếp dầu gội lên đầu. Dầu gội ở dạng cô đặc nếu tiếp xúc trực tiếp với da đầu quá lâu có thể để lại cặn hóa chất, gây bí nang tóc hoặc kích ứng. Ngoài ra, thói quen dùng móng tay cào mạnh khi gội cũng vô tình tạo nên những vết xước siêu nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy, khiến da đầu dễ viêm và tóc yếu hơn theo thời gian.

Nhiệt độ nước cũng là điều nhiều người xem nhẹ. Gội đầu bằng nước quá nóng sẽ cuốn đi lớp dầu tự nhiên cần thiết, khiến da đầu hoặc tiết dầu nhiều hơn để bù lại, hoặc trở nên khô căng bất thường. Nhiệt độ lý tưởng nhất được khuyến nghị chỉ khoảng 37-38 độ C.

Gội đầu đúng cách quan trọng hơn bạn nghĩ

Theo Shirley, một quy trình gội đầu đúng có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng tóc yếu và rụng nhiều. Trước khi dùng dầu gội, nên xả tóc với nước ấm khoảng một phút để làm sạch bụi bẩn trên bề mặt và giúp tóc thấm nước hoàn toàn.

Thay vì đưa dầu gội trực tiếp lên tóc, hãy tạo bọt trước trong lòng bàn tay rồi mới thoa đều. Việc gội hai lần cũng được xem là cần thiết: lần đầu giúp lấy đi dầu thừa và bụi bẩn, lần thứ hai mới là bước làm sạch sâu kết hợp massage da đầu để dưỡng chất phát huy hiệu quả.

Trong suốt quá trình này, chỉ nên dùng phần thịt đầu ngón tay massage nhẹ theo chuyển động tròn hoặc hình ziczac. Sau cùng, cần xả thật kỹ ở phần sau tai và chân tóc vì đây là những vị trí dễ đọng bọt nhất.

Dùng lược massage hay chỉ cần dùng tay?

Các loại lược massage da đầu hiện khá phổ biến và được quảng bá giúp làm sạch sâu hơn. Shirley cho biết chúng có thể hỗ trợ lấy đi dầu thừa và tế bào chết, tuy nhiên không nên lạm dụng hoặc dùng lực quá mạnh.

So với lược massage, việc dùng đầu ngón tay vẫn là phương pháp an toàn và dịu nhẹ hơn với phần lớn da đầu nhạy cảm. Điều quan trọng không nằm ở việc dùng công cụ gì, mà là cách bạn cảm nhận da đầu và chăm sóc nó một cách nhẹ nhàng.

“Phong trì huyệt” - vị trí giúp thư giãn da đầu và giảm căng thẳng

Không chỉ hóa chất hay nhiệt độ, stress cũng là nguyên nhân âm thầm khiến tóc rụng nhiều hơn. Khi cơ thể căng thẳng kéo dài, lớp cân cơ dưới da đầu bị co cứng, ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu nuôi nang tóc.

Chuyên gia Shirley gợi ý nên dành vài phút mỗi ngày massage các huyệt đạo quanh đầu để thư giãn. Trong đó, “Phong trì huyệt” nằm ở phần hõm phía sau gáy đặc biệt phù hợp với dân văn phòng hoặc người thường xuyên cúi nhìn điện thoại.

Việc day ấn nhẹ khu vực này có thể giúp giảm cảm giác căng cứng vùng sau đầu, cải thiện lưu thông máu lên da đầu và hỗ trợ nang tóc nhận đủ dưỡng chất hơn. Ngoài ra, massage từ đường chân tóc giữa trán hướng lên đỉnh đầu cũng được cho là giúp giải tỏa áp lực tinh thần khá hiệu quả.

Những thói quen nhỏ giúp tóc ít rụng hơn mỗi ngày

Nuôi tóc khỏe là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì từ giấc ngủ, chế độ ăn đến cách sinh hoạt thường nhật. Theo Shirley, khung giờ từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng là thời điểm tóc phát triển mạnh nhất, vì vậy ngủ đủ giấc có ý nghĩa rất lớn với chất lượng mái tóc.

Chế độ ăn cũng cần bổ sung đầy đủ protein và kẽm từ trứng, các loại hạt hay mè đen để hỗ trợ sản sinh keratin - thành phần chính cấu tạo nên tóc. Sau khi gội, tóc nên được sấy khô ngay thay vì để ẩm đi ngủ vì môi trường ẩm dễ khiến vi khuẩn phát triển và làm tóc thô ráp hơn do ma sát với gối.

Ngoài ra, tóc cũng cần được “chống nắng” giống làn da. Tia UV có thể phá hủy sắc tố và protein của tóc, khiến tóc yếu và xỉn màu nhanh hơn. Nếu hoạt động ngoài trời lâu, đội mũ vẫn là cách bảo vệ đơn giản nhưng hiệu quả.

Cuối cùng, việc nhuộm, tẩy hoặc uốn tóc quá thường xuyên sẽ khiến nang tóc chịu áp lực lớn từ hóa chất. Các chuyên gia khuyến nghị nên giãn cách các lần xử lý hóa chất từ 3–6 tháng để tóc có thời gian phục hồi tự nhiên.

Nguồn: TVBS