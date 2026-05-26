Khoảnh khắc Elly Trần cắt tóc cho con gái thu hút gần 650 nghìn lượt quan tâm, Cadie Mộc Trà gây chú ý vì lớn bổng như thiếu nữ

Khoảnh khắc Elly Trần tự tay cắt tóc cho con gái Cadie Mộc Trà mới đây đã nhanh chóng thu hút gần 650 nghìn lượt quan tâm trên mạng xã hội. Không phải những hình ảnh hào nhoáng hay khoảnh khắc được dàn dựng cầu kỳ, điều khiến cộng đồng mạng chú ý chính là sự giản dị, gần gũi trong đời sống thường ngày của hai mẹ con nổi tiếng.

Ở tuổi 12, Cadie Mộc Trà ngày càng gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật. Cô bé được khen ngợi là "bản sao nhí" của mẹ khi sở hữu làn da trắng sứ, gương mặt lai Tây thanh tú cùng những đường nét ngọt ngào.

Từ đôi mắt to tròn, sống mũi cao đến nụ cười dịu dàng, tất cả đều giúp Cadie ghi điểm mỗi khi xuất hiện. Không ít cư dân mạng nhận xét rằng cô bé càng lớn càng xinh đẹp và có khí chất nổi bật chẳng kém các mẫu nhí hay hot girl thế hệ mới.

Bên cạnh nhan sắc, mái tóc dài óng ả của Cadie Mộc Trà cũng là chi tiết khiến dân tình đặc biệt quan tâm trong đoạn video được chia sẻ. Suốt nhiều năm qua, Cadie luôn gắn liền với hình ảnh mái tóc đen dài thướt tha, bồng bềnh như "công chúa tóc mây". Mái tóc của cô bé có độ dài gần chấm thắt lưng, suôn mượt tự nhiên.

Điều khiến khán giả xúc động hơn cả chính là cảm giác thời gian trôi quá nhanh. Mới ngày nào Cadie còn là em bé nổi đình đám mạng xã hội với những biểu cảm đáng yêu, nay đã trở thành thiếu nữ dịu dàng. Không ít người theo dõi hành trình lớn lên của Cadie từ những ngày đầu đều bất ngờ vì cô bé đã trưởng thành rõ rệt cả về ngoại hình lẫn thần thái.

Cadie Mộc Trà sinh năm 2014, là con gái đầu lòng của Elly Trần. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã nhận được sự chú ý lớn từ công chúng nhờ vẻ ngoài xinh xắn như búp bê. Những hình ảnh đời thường của Cadie từng nhiều lần "gây sốt" trên mạng xã hội bởi gương mặt lai Tây đáng yêu cùng phong cách ăn mặc dễ thương. Thời điểm khoảng 3-4 tuổi, Cadie đã được nhiều người gọi vui là "em bé đẹp nhất mạng xã hội" vì mỗi bức ảnh đều thu hút lượng tương tác lớn.

Càng lớn, Cadie càng bộc lộ nét đẹp thanh thoát và dịu dàng. Nếu khi bé cô gây ấn tượng bởi vẻ đáng yêu tinh nghịch thì hiện tại, cô bé lại sở hữu thần thái nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Dù chưa bước vào tuổi trưởng thành, Cadie đã có chiều cao nổi bật cùng vóc dáng mảnh mai. Mỗi lần xuất hiện cùng mẹ, cô bé đều khiến cộng đồng mạng xuýt xoa vì visual ngày càng cuốn hút.

Nhiều người cho rằng Cadie Mộc Trà hoàn toàn có tiềm năng trở thành gương mặt nổi bật trong tương lai nếu theo đuổi nghệ thuật hay thời trang. Tuy nhiên, Elly Trần vẫn ưu tiên để con có tuổi thơ bình yên, tập trung học tập và phát triển tự nhiên. Chính cách nuôi dạy nhẹ nhàng, gần gũi của nữ diễn viên cũng là điều khiến công chúng dành nhiều thiện cảm cho hai mẹ con suốt nhiều năm qua.