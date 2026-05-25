Romy Bakery Pop-up: Vừa xem, vừa ăn, vừa chơi trong không gian thời trang có "1-0-2"

Có một nơi vừa rồi được giới trẻ TP.HCM rủ nhau ghé đến liên tục: "Romy Bakery Pop-up" – không gian trải nghiệm đặc biệt được thương hiệu Mỹ Tory Burch tmang đến lần đầu tiên tại Việt Nam, nơi thời trang, ẩm thực và nhịp sống thong dong giao thoa trong một cuộc hẹn mùa hè đầy cảm hứng.

Trong căn biệt thự hơn 70 năm tuổi phủ đầy ánh nắng của Là Lá Bakeshop , Tory Burch mang đến một không gian vừa để ngắm nghía thời trang, vừa để uống cà phê, ăn bánh và chụp những bức ảnh đẹp cùng bạn bè. Từ lối vào, bàn bánh ngọt cho đến khu trưng bày túi Romy, mọi góc nhỏ đều được chăm chút với gam màu kem – xanh – vàng nhạt dịu mắt, khiến ai bước vào cũng muốn giơ điện thoại lên chụp hình ngay lập tức.

Nổi bật nhất trong không gian là mô hình túi Romy khổng lồ – góc check-in đang xuất hiện dày đặc trên story của nhiều KOLs và các bạn trẻ những ngày qua. Chỉ cần đứng vào là có ngay cảm giác như đang ở một tiệm bánh thời trang giữa New York hay Seoul.

Không chỉ đẹp để chụp hình, nơi đây còn khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn với cà phê, bánh ngọt và những chiếc cookie phiên bản giới hạn dành riêng cho sự kiện. Đặc biệt, Là Lá Bakeshop còn thực hiện riêng một mẫu bánh lấy cảm hứng từ chiếc túi Romy nổi tiếng của Tory Burch, vừa lạ mắt vừa rất hợp để "sống ảo".

Không khí cuối tuần tại pop-up càng nhộn nhịp hơn khi hàng loạt gương mặt quen thuộc như Jun Vũ, Thảo Nhi Lê, An Phương hay Han Sara đều xuất hiện với những bộ trang phục nhẹ nhàng, nữ tính đúng tinh thần mùa hè của Tory Burch.

Không quá ồn ào hay cầu kỳ, "Romy Bakery Pop-up" mang cảm giác của một buổi hẹn cuối tuần đẹp như trong mơ: có cà phê ngon, bánh ngọt, nhiều góc ảnh xinh và những chiếc túi khiến ai nhìn cũng muốn thử đeo một lần.

Địa chỉ cửa hàng

Tory Burch Union Square

L2-21 Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00

Điện thoại: 028 3620 6983

Email: toryburchusq@tamsonfashion.com