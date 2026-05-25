Mặt vuông đừng chỉ đổi kiểu tóc, đổi đúng màu tóc mới là thứ giúp gương mặt mềm hơn hẳn

Nhiều cô gái mặt vuông thường nghĩ rằng chỉ cần đổi kiểu tóc là đủ để gương mặt trông mềm mại hơn. Nhưng thực tế, màu tóc mới là chi tiết âm thầm quyết định cảm giác tổng thể của khuôn mặt. Chỉ cần chọn sai màu, phần xương hàm sẽ dễ bị lộ rõ, gương mặt trông nặng và thiếu sự nữ tính hơn hẳn.

Và màu tóc đang được nhiều cô gái mặt vuông yêu thích gần đây chính là nâu ấm.

Khác với những màu nâu lạnh dễ khiến đường nét khuôn mặt bị sắc hơn, nâu ấm tạo hiệu ứng mềm mại tự nhiên, giúp gương mặt nhìn nhẹ nhàng và có cảm giác “dịu” hơn dưới ánh sáng. Đây cũng là kiểu màu tóc cực hợp môi trường công sở vì không quá nổi bật nhưng vẫn đủ để tổng thể trông trẻ trung, có sức sống.

Nhìn những bức ảnh trước và sau khi trang điểm, có thể thấy rõ sự khác biệt. Khi để tóc nâu ấm kết hợp cùng lớp makeup nhẹ, phần xương hàm không còn là điểm gây chú ý nhất trên khuôn mặt nữa. Thay vào đó, ánh nhìn sẽ tập trung vào đôi mắt, làn da và tổng thể gương mặt hài hòa hơn.

Một điểm thú vị là màu nâu ấm còn rất “ăn” makeup công sở. Chỉ cần một lớp nền mỏng, má hồng màu đào và son bóng nhẹ là đã đủ tạo cảm giác trong trẻo, trẻ hơn tuổi thật nhưng không bị quá cầu kỳ. Đây cũng là lý do nhiều cô gái Hàn Quốc rất chuộng kiểu makeup đi làm kết hợp tóc nâu ấm thay vì các màu quá tối hoặc quá lạnh.

Nếu có gương mặt vuông, bạn cũng có thể thử thêm vài mẹo nhỏ để tổng thể mềm mại hơn:

- Ưu tiên tóc có độ phồng nhẹ ở đỉnh đầu hoặc phần mái bay mỏng.

- Tránh ép tóc quá thẳng và xẹp vì dễ làm lộ đường xương hàm.

- Chọn màu má hồng tán ngang nhẹ sang hai bên thay vì đánh tròn giữa mặt.

- Son bóng hoặc son màu đào sữa sẽ giúp tổng thể trông “mềm” hơn các màu son lì quá đậm.

Điều quan trọng nhất là màu nâu ấm không khiến người đối diện có cảm giác bạn đang cố “hack tuổi”. Nó chỉ khiến gương mặt nhìn dễ chịu, sáng và có sức sống hơn theo cách rất tự nhiên. Với nhiều cô gái mặt vuông, đôi khi chỉ cần đổi sang đúng màu tóc là thần thái đã khác hẳn.