Jennie và G-Dragon đồng loạt mất tích khỏi show Chanel, bỏ lại Ngô Thanh Vân và một nửa dàn sao

CHANEL Métiers d’art 2026 quy tụ dàn sao đình đám từ khắp nơi trên thế giới, song lại đang vắng lặng đến lạ kỳ.

Đúng như lịch trình đã công bố, siêu show CHANEL Métiers d’art 2026 hiện đang chính thức diễn ra tại không gian kiến trúc vị lai Centre Pompidou Hanwha (Seoul), nối dài dòng chảy nghệ thuật từ ga tàu điện ngầm New York trước đó. Sự kiện đánh dấu màn tái xuất sau một thập kỷ của nhà mốt Pháp tại Seoul, nhanh chóng biến show diễn thành tâm điểm toàn cầu khi quy tụ dàn đại sứ và siêu sao đổ bộ về hàng ghế đầu.

Sức nóng khủng khiếp nhất ngay lúc này không gì khác đến từ sự mong mỏi của các tín đồ lên hai thủ lĩnh thời trang K-Pop: G-Dragon và Jennie (BLACKPINK). Tuy nhiên sự mất tích bí ẩn của cả hai nhân tố chủ chốt đồng loạt khiến các diễn đàn mạng xã hội hoàn toàn bùng nổ thảo luận. Trong khi đó tại "thảm đỏ" cũng lần lượt xuất hiện là những cái tên bảo chứng cho sự xa xỉ bậc nhất xứ sở Kim chi như Kim Go Eun, Go Yoon Jung, Park Seo Joon, Lee Jung Jae...

Kim Go Eun lộng lẫy với sắc đỏ.

KIm Go Eun hiếm hoi diện tone đỏ nổi bật.

Go Yoon Jung tối giản và thanh lịch với chiếc little black dress.

Đặc biệt, CHANEL Métiers d’art 2026 còn ghi nhận sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân - ngôi sao Việt Nam duy nhất khách mời tại sự kiện xa xỉ này. Sự hiện diện của "đả nữ" màn ảnh Việt tại Seoul là minh chứng cho mối duyên định hình phong cách vô cùng sâu sắc giữa cô và nhà mốt Pháp.

Bốn năm trước, Ngô Thanh Vân từng là gương mặt gây sốt khi tham dự Paris Fashion Week SS23, một trong hai show diễn lớn nhất năm của thương hiệu. Đầu năm nay, cô cũng chính là cái tên được chọn để đồng hành quảng bá dòng nước hoa huyền thoại Chanel No.5 tại Việt Nam. Đặt trong bối cảnh Đại sứ toàn cầu của dòng No.5 là minh tinh Margot Robbie - nhà sản xuất, diễn viên đình đám sở hữu gương mặt góc cạnh và khí chất mạnh mẽ, người ta lập tức thấy Ngô Thanh Vân là một lựa chọn tương xứng.

Ngô Thanh Vân qua ống kính truyền thông Hàn tại sự kiện chính. Vào buổi tối trước đó, nữ diễn viên cũng gây sốt với ảnh check-in cùng G-Dragon tại tiệc tối pre-show.

Ngô Thanh Vân ngồi trong khu vực có Park Seo Joon và Go Yoon Jung gần đó.

Khung hình chung của Ngô Thanh Vân, Park Seo Joon và Shi An Lim

Không dừng lại ở các tên tuổi kỳ cựu, CHANEL còn chứng minh sức hút mạnh mẽ đối với thế hệ biểu tượng mới. Show mới của Matthieu Blazy ghi nhận sự góp mặt bùng nổ của các tân binh CORTIS, cô Đại sứ đang lên Bhavitha Mandava, minh tinh quốc tế Tilda Swinton, cùng dàn gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng lớn đến từ Thái Lan là Ally Achiraya, Baipor Thitiya và EST....

Hai đại diện đến từ CORTIS là Martin và Keonho.

Martin và Keonho mang theo vẻ ngoài bụi bặm, phóng khoáng của những tân binh đến show Chanel đầu tiên.

Nam đại sứ Park Seo Joon.

Ngôi sao Netfliz Lee Jung Jae.

Minh tinh Tilda Swinton dự show với một thiết kế mới thuộc BST Haute Couture SS26 ra mắt hồi đầu năm.

LE SSERAFIM Kazuha với set đồ tweed phối sơ mi denim cực kỳ bắt mắt được truyền thông Hàn nhận xét mang đến vẻ đẹp rất Suzy.

Nữ diễn viên Kim Min Ha và vẻ đẹp đầy cuốn hút với những đốm tàn nhang đã làm nên thương hiệu.

Sở dĩ show diễn Métiers d’art 2026 tạo ra một cơn sốt truyền thông khổng lồ là bởi ý nghĩa lịch sử thiêng liêng đối với mối lương duyên giữa CHANEL và Hàn Quốc. Kể từ sau show Cruise 2015/2016 huyền thoại do cố nhà thiết kế Karl Lagerfeld thực hiện tại Dongdaemun Design Plaza (DDP), phải mất đúng một thập kỷ, giới mộ điệu xứ Hàn mới lại được chứng kiến một dòng sản phẩm tôn vinh tinh hoa thủ công tuyệt đối như Métiers d’art đổ bộ về Seoul.

Đêm diễn hôm nay chính là lời khẳng định đanh thép cho sức sống mãnh liệt của di sản và khả năng xoay chuyển dòng chảy thời trang đương đại của nhà mốt Pháp dưới sự dẫn dắt của Tân Giám đốc Sáng tạo Matthieu Blazy. Toàn bộ các thiết kế đỉnh cao kết hợp giữa kỹ nghệ truyền thống và hơi thở đô thị hiện đại đang được trình diễn live, liên tục thống trị trang chủ của các cuốn "kinh thánh" thời trang danh giá nhất thế giới.

