Quá trời cái bụng sữa của Noo Phước Thịnh

Xuất hiện lộng lẫy như một chàng bạch mã hoàng tử, Noo Phước Thịnh lại khiến cư dân mạng chú ý vì khoảnh khắc chiếc bụng tròn trĩnh chiếm spotlight qua ống kính cam thường.

Từng là nam thần giữ phong độ nhan sắc đỉnh cao nhất nhì thế hệ 8X, ngoại hình của Noo Phước Thịnh tại một đêm nhạc ở Đà Nẵng mới đây bất ngờ thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Nam ca sĩ diện một bộ trang phục all-white cực kỳ bắt mắt với chiếc áo khoác ngoài là phiên bản hiện đại hóa của Napoleon jacket - kiểu áo khoác quân đội mang tính biểu tượng với hàng cúc và dây vắt đối xứng đặc trưng, kết hợp cùng áo choàng đỏ quyền lực phía sau.

Sắc trắng chủ đạo giúp giọng ca Thương mấy cũng là người dưng sáng bừng sân khấu. Chỉ tiếc rằng, phom dáng ôm quá khít chưa thể giúp nam ca sĩ hoàn thiện tạo hình hoàng tử trong mơ một cách tuyệt đối. Thiết kế bó chật này vô tình làm lộ ra chiếc bụng sữa tròn trĩnh, biến tổng thể nghiêm túc của Noo Phước Thịnh trở nên hài hước và đáng yêu trong mắt nhiều khán giả.

Bụng sữa của Noo Phước Thịnh lộ rõ mồn một trong một đêm diễn gần đây.

Ngay sau đêm diễn, hàng loạt khoảnh khắc ghi lại bằng camera thường của người hâm mộ đã viral mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Vì trang phục có phần chật chội so với vòng 2 bỗng dưng tăng size, nam ca sĩ rơi vào tình huống dở khóc dở cười, vừa thực hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ, liên tục vừa phải dùng tay kéo vạt áo xuống để che chắn.

Sự cố đáng yêu này thậm chí còn bị chính các khán giả ngồi hàng ghế đầu lên tiếng xác thực. Một tài khoản có mặt tại chỗ dí dỏm để lại bình luận: "Tưởng có mình tôi để ý, tôi ngồi đầu tiên thấy rõ luôn á, nhảy không lo mà lo kéo cái áo miết. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ".

Chiếc jacket bó chẽn là một phần lý do khiến nam ca sĩ không thể giấu được chiếc bụng tròn trĩnh khi thực hiện vũ đạo.

Anh liên tục dùng tay kéo vạt áo xuống hết mức có thể.

Trong khi đó, phản ứng từ cư dân mạng hầu hết đều bật chế độ trêu chọc ngập tràn sự cưng chiều. Các fan lập tức lật lại lịch sử chăm chỉ của nam ca sĩ, hài hước chất vấn Noo Phước Thịnh việc anh thường xuyên đăng video tập luyện ở phòng gym nhưng thực tế trên sân khấu lại trái ngược:

"Sao anh up video anh đi tập gym dữ lắm mà Noo", "Ảnh lên gym chụp hình rồi về đó mấy bà", "Gym gồng vô đi anh ơi". Thậm chí, có người còn phũ phàng đùa rằng Noo Phước Thịnh dạo này "toàn quay TikTok với ăn thôi" hay "bụng này bụng bia chứ bụng sữa gì nữa"...

Cư dân mạng đồng loạt "tố" Noo Phước Thịnh thường xuyên đăng ảnh tập gym...

...và hình ảnh trong phòng gym của Noo đúng là "một trời một vực".

Thực tế, những thiết kế mang tinh thần military tailoring như Napoleon jacket vốn thuộc nhóm trang phục tàn nhẫn bậc nhất với vóc dáng người mặc. Khác với suit oversized hay các phom relaxed hiện đại có thể che đi biến động cơ thể, kiểu áo này sở hữu cấu trúc dựng form cứng, chiết eo rõ và hàng khuy chạy ngang thân, khiến mọi thay đổi ở vòng 2 gần như lập tức bị phóng đại dưới ánh đèn sân khấu.

Đặc biệt, chất liệu dày cùng phần dây vắt trang trí đặt tập trung ở thân trước càng dễ tạo hiệu ứng thị giác khiến phần thân trên trông đầy đặn hơn bình thường. Đây cũng là lý do nhiều nghệ sĩ khi diện military jacket thường phải siết body khá gắt để giữ được silhouette chuẩn phom hoàng tử nhạc kịch.

G-Dragon sau khi siết dáng thành công cũng lăng xê 1 thiết kế Napoleon jacket trên sân khấu Übermensch hồi 2025.

Trong trường hợp của Noo Phước Thịnh, sự chật chội ngoài ý muốn của món đồ này lại vô tình tạo nên một khoảnh khắc sân khấu thú vị. Thay vì vẻ ngoài hoàn hảo đến mức xa cách thường thấy ở các nam idol, hình ảnh nam ca sĩ liên tục kéo áo, vừa hát vừa "chiến đấu" với chiếc bụng sữa lại đem đến cảm giác đời thường và có phần dễ mến.

Sự cố lộ khuyết điểm lần này là một trong số ít lần công chúng thấy rõ dấu vết tuổi tác của Noo Phước Thịnh sau nhiều năm nam ca sĩ gần như luôn xuất hiện với phong độ ngoại hình được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng cũng chính điều đó khiến tổng thể bớt đi sự bóng bẩy công nghiệp, thay vào đó là năng lượng gần gũi của một ngôi sao giải trí đã bước qua thời kỳ phải giữ hình tượng nam thần không tì vết bằng mọi giá.

Body gọn gàng của Noo Phước Thịnh trong 1 sau diễn đầu năm 2026.

Ảnh: FBNV, TikTok, X