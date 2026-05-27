Nữ hoàng Kpop không còn trẻ đẹp?

“Chị đại Kpop” BoA bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội X khi một bài đăng so sánh ngoại hình của cô ở năm 2023 và 2026 trở nên viral với tốc độ chóng mặt.

Người đăng tải cho rằng gương mặt nữ ca sĩ đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là đường nét gương mặt và biểu cảm. Tuy nhiên, thay vì đồng tình, đông đảo fan lại lên tiếng bênh vực BoA và cho rằng những bức ảnh được sử dụng đang mang tính “dìm hàng” nhiều hơn là phản ánh thực tế.

Sự thay đổi ngoại hình của BoA trở thành chủ đề bàn tán trên MXH.

Trong bức ảnh năm 2023, BoA xuất hiện với mái tóc đen dài quen thuộc, lớp makeup nhẹ nhàng cùng làn da mịn màng. Gương mặt cô khi ấy được nhận xét mang vẻ trẻ trung, thanh thoát với nụ cười rạng rỡ và lúm đồng tiền đặc trưng. Tổng thể visual vẫn đậm chất “nữ thần SM” từng làm nên cả một thời kỳ huy hoàng của Kpop thế hệ đầu.

Trong khi đó, hình ảnh năm 2026 lại khiến nhiều người bất ngờ vì giao diện cá tính của người đẹp. BoA để tóc tẩy vàng, kiểu tóc ngắn gợn sóng cùng layout makeup tông cam nude. Góc chụp cận cùng ánh sáng gắt vô tình làm gương mặt nữ ca sĩ trông kém sắc hơn thường thấy, đặc biệt ở vùng mắt và phần cơ mặt khi biểu cảm. Chính điều này khiến không ít cư dân mạng bắt đầu đưa ra những đồn đoán xoay quanh nhan sắc hiện tại của cô. Việc giảm cân cũng khiến gương mặt của người đẹp sinh năm 1986 hốc hác, lộ dấu hiệu tuổi tác.

Bức ảnh so sánh được cắt từ video do BoA đăng tải trên trang cá nhân. (Nguồn: BoA)

Dẫu vậy, phần lớn người hâm mộ đều không đồng tình với cách so sánh này. Nhiều ý kiến cho rằng việc đặt hai hình ảnh ở những thời điểm, góc chụp và trạng thái khác nhau cạnh nhau là thiếu công bằng. Một bình luận được chia sẻ rầm rộ viết: “Sáng nay cô ấy ở Nhật trông hoàn toàn là chính mình đấy thôi. Thay vì soi mói gương mặt BoA xem có nếp nhăn hay thay đổi gì, nếu không phải fan BoA thì hãy để cô ấy yên".

Bức ảnh chụp tại Nhật Bản vào sáng ngày 25/5 được người hâm mộ BoA nhắc tới. (Nguồn: X)

Một cư dân mạng khác cũng mỉa mai bài đăng viral này bằng câu: “Lại là chiêu trò chụp khoảnh khắc dìm hàng không đúng thời điểm nữa à?”.

Có fan hâm mộ đã chỉ ra nữ nghệ sĩ chẳng thay đổi gì từ những năm 2010. (Nguồn: X)

Đây cũng không phải lần đầu tiên BoA vướng nghi vấn liên quan đến thẩm mỹ. Trước đó, khi tham gia bộ phim truyền hình Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi , nữ ca sĩ từng trở thành gương mặt gây tranh cãi nhiều nhất dàn cast. Trong màn tái xuất với vai trò diễn viên, BoA bị một bộ phận khán giả nhận xét diễn xuất thiếu tự nhiên, biểu cảm gượng gạo. Đặc biệt, gương mặt của cô còn gây bàn tán vì trông cứng và thiếu linh hoạt trước ống kính, làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ đã can thiệp thẩm mỹ quá đà. Dẫu vậy, nhiều fan vẫn lên tiếng bênh vực “nữ hoàng Kpop”, cho rằng áp lực tuổi tác cùng việc bị soi từng khung hình khiến BoA trở thành mục tiêu của những bình luận ngoại hình quá khắt khe.

BoA từng vướng tranh cãi nhan sắc khi tham gia phim Cô đi mà lấy chồng tôi. (Nguồn: Internet)

Không khó hiểu khi người hâm mộ phản ứng mạnh mẽ đến vậy, bởi BoA từ lâu đã là tượng đài nhan sắc và tài năng của Kpop. Debut từ năm 13 tuổi, nữ ca sĩ sinh năm 1986 được xem là người mở đường cho làn sóng Hallyu tại Nhật Bản và nhiều thị trường châu Á. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, BoA vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ thần thái của "người nổi tiếng" cùng phong cách biến hóa linh hoạt.

Ở tuổi 40, BoA có thể không còn sở hữu vẻ đẹp như thời kỳ đầu sự nghiệp, nhưng cô lại mang nét cuốn hút trưởng thành rất riêng. Dù nhan sắc vẫn thường xuyên bị bàn tán nhưng ngôi sao Kpop vẫn ghi điểm với vẻ trẻ trung, rạng rỡ.