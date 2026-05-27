G-Dragon đính hoa cúc lên tai nghe, lập tức "cháy hàng"

Một mẫu tai nghe không phải ai cũng có thể sở hữu bỗng chốc trở thành sóng ngầm phong cách trên mạng xã hội toàn cầu sau khi G-Dragon mang theo đi dự sự kiện.

Siêu phẩm Beoplay H100 G-DRAGON Edition, chiếc tai nghe "gây bão" cùng G-Dragon tại show Chanel Cruise, được bán với mức giá niêm yết tại Hàn Quốc là 2.750.000 won (khoảng hơn 50 triệu VNĐ). Đây là phiên bản giới hạn chỉ 188 chiếc trên toàn cầu, con số hội tụ giữa 100 năm di sản Bang & Olufsen và số 88 biểu tượng của "Anh Long".

Mặc dù giá tiền ngang ngửa một chiếc xe máy nhưng nhờ vào hiệu ứng tích cực từ G-Dragon. Đặc biệt, ngay khi ông hoàng nhạc Hàn mang hoa cúc khuyết cánh trứ danh lên H100, phiên bản giới hạn lập tức được săn đón tương đương một bản collab thời trang hàng đầu.

Mới đây, ca sĩ thần tượng j-hope (BTS) đã khoe khéo cặp tai nghe siêu hiếm trên mạng xã hội trong tour lưu diễn Hoa Kỳ. Màn cross-over giữa biểu tượng phong cách Hallyu và nhà chế tác Đan Mạch chính thức xoá nhoà ranh giới thiết bị âm thanh và phụ kiện xa xỉ.

“Hoàng tử F1” Charles Leclerc cũng có cho mình một bản collab với Beoplay H100. Logo thương hiệu cá nhân CL16 của tay đua người Monaco và sắc thiên thanh Địa Trung Hải tìm thấy nhau trên kính ốp hai bên tai nổi bật của H100.

Được biết, Bang & Olufsen được thành lập từ năm 1925 tại Struer – thành phố ven biển phía Bắc Đan Mạch, thương hiệu này đã trải qua một thế kỷ phát triển nhưng vẫn giữ vị thế hàng đầu trong ngành âm thanh cao cấp.

Dày công chế tác bằng tay lẫn gia công từ các chất liệu cao cấp như da cừu non, nhôm đánh bóng phun hạt vững chắc và mặt kính cường lực, Bang & Olufsen Beoplay H100 được ví như sự kết hợp giữa audio hi-end với một chiếc túi đan da thủ công Bottega Veneta “xa xỉ thầm lặng” và phụ kiện lữ hành RIMOWA sang trọng, bền bỉ.

Dù thế nào đi chăng nữa, tai nghe cao cấp vẫn là một tuyên ngôn về niềm đam mê âm nhạc, phong cách sống năng động và con mắt thẩm mỹ của chủ nhân. Đó là một vật phẩm kín đáo nói lên sự thành công nhất định trong cuộc sống của những người am hiểu, trân trọng những giá trị cao cấp và sẵn sàng chịu chơi, chịu chi cho điều xứng đáng.