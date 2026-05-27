Song Hye Kyo bị réo tên vì visual “ngái ngủ” trên bìa Vogue, nhưng zoom kỹ mới thấy đang đội vương miện trăm năm

Song Hye Kyo đang khiến mạng xã hội bàn tán khi xuất hiện trên bìa Vogue China với biểu cảm có phần… chưa tỉnh ngủ. Nhưng trong lúc nhiều người còn mải tranh luận về visual, một chi tiết khác lại gây choáng hơn: nữ diễn viên đang đeo loạt trang sức high jewelry từ Chaumet, trong đó có cả vương miện hơn 100 năm tuổi.

Song Hye Kyo hiếm khi gây tranh cãi về ngoại hình, nhưng bộ ảnh mới trên Vogue China lại là ngoại lệ.

Không còn hình ảnh sắc sảo quen thuộc, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc buông nhẹ, ánh mắt lơ đãng và biểu cảm bị nhận xét là "trông như vừa ngủ dậy". Trên mạng xã hội, không ít người gọi vui cô là "nữ hoàng ngái ngủ" - nghe qua tưởng châm chọc, nhưng lại khá đúng với vibe tổng thể của bộ ảnh.

Thế nhưng, điều khiến dân mạng nhanh chóng "quay xe" lại nằm ở một chi tiết khác: trong khi visual có phần buông lỏng, những gì Song Hye Kyo đang đeo lại thuộc hàng xa xỉ bậc nhất.

Nhìn thì tưởng lơ mơ, nhưng hóa ra lại là lơ mơ có chiến lược.

Chiếc vương miện xuất hiện trên trang bìa thực chất là một thiết kế có lịch sử từ năm 1919, được nhà kim hoàn Chaumet chế tác cho hôn lễ của Hoàng tử Sixte de Bourbon-Parme. Lấy cảm hứng từ những nhành hoa mềm rủ của thời kỳ Belle Époque, thiết kế này nổi bật với kỹ thuật nạm kim cương trên nền bạch kim gần như "vô hình", tạo cảm giác nhẹ tênh nhưng vẫn cực kỳ tinh xảo.

Đáng chú ý nhất là cơ chế en tremblant trứ danh: hệ thống lò xo siêu nhỏ cho phép các chi tiết kim cương rung động nhẹ theo từng cử động. Hiệu ứng lấp lánh vì thế không chỉ đến từ ánh sáng, mà còn từ chính chuyển động của người đeo.

Nói cách khác: nhìn thì tưởng bình thường, nhưng thực ra mỗi cái nghiêng đầu cũng khiến trang sức "diễn" theo.

Không dừng lại ở một chiếc, Song Hye Kyo còn xuất hiện cùng một thiết kế vương miện khác thuộc dòng High Jewelry của Chaumet. Điểm đặc biệt của mẫu này nằm ở khả năng "biến hình": từ vương miện có thể tách ra thành một chiếc mặt nạ cầm tay, kiểu phụ kiện từng xuất hiện trong các dạ tiệc ẩn danh của giới quý tộc châu Âu.

Đúng kiểu: chưa cần tỉnh hẳn nhưng vẫn phải sang.

Bên cạnh đó là hàng loạt chi tiết trang sức khiến người xem càng soi càng "lụi tim".

Lấy cảm hứng từ những điệu waltz xoay tròn trong dạ tiệc hoàng gia, dòng trang sức Valse Impériale phô diễn vẻ đẹp "xanh sâu đến ám ảnh" của ngọc lục bảo. Điểm ăn tiền nằm ở giác cắt hình quả lê, signature gắn liền với Hoàng hậu Joséphine. Nói chung nhìn là hiểu: Song Hye Kyo đang đeo toàn đồ chuẩn "nữ hoàng xịn" trên bìa Vogue.

Chiếc vòng cổ Draperie ôm sát phần xương quai xanh tạo hiệu ứng mềm mại như vải lụa, dù thực chất được cấu tạo hoàn toàn từ kim loại quý và kim cương. Kỹ thuật "trompe-l’œil" (đánh lừa thị giác) được áp dụng để khiến trang sức trông như đang chuyển động, như thể một dải ruy băng thật sự đặt trên da.

Càng nhìn kỹ càng thấy: bộ ảnh này không đơn giản là "ngái ngủ", mà là "ngái ngủ trong một gia tài".

Trong cuộc phỏng vấn đi kèm, Song Hye Kyo cũng có dịp nhìn lại hành trình 25 năm làm nghề. Cô thẳng thắn thừa nhận mình không phải là người có thiên phú diễn xuất ngay từ đầu, và phải mất nhiều năm để thực sự làm chủ cảm xúc.

Bộ phim That Winter, The Wind Blows (2013) được xem là bước ngoặt giúp cô tự tin hơn về kỹ năng diễn xuất. Sau đó, vai Moon Dong Eun trong The Glory tiếp tục đánh dấu sự "lột xác", chứng minh cô có thể vượt khỏi hình ảnh quen thuộc của dòng phim tình cảm lãng mạn.

Có lẽ cũng giống như bộ ảnh lần này.

Bề ngoài có thể là một Song Hye Kyo "chưa tỉnh ngủ", nhưng phía sau vẫn là sự kiểm soát tuyệt đối - từ thần thái đến từng chi tiết trang sức. Và đôi khi, chính sự lơ đãng có tính toán ấy lại là thứ khiến người ta không thể rời mắt.

Tại Việt Nam, thương hiệu Chaumet được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Chaumet Hà Nội

12 Lý Đạo Thành, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:00 – 20:00

Tel: +84 24 32039686

Email: chaumet.hn@tamsonfashion.com