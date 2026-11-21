Zalo và Messenger đang trở thành công cụ trao đổi công việc quen thuộc. Tận dụng một số tính năng có sẵn trên hai ứng dụng này sẽ giúp người dùng quản lý tin nhắn, tìm kiếm thông tin và phối hợp với đồng nghiệp hiệu quả hơn.

Zalo và Messenger không chỉ là những ứng dụng nhắn tin, gọi điện quen thuộc mà còn được nhiều người sử dụng để trao đổi công việc, gửi tài liệu và phối hợp với đồng nghiệp. Tuy nhiên, khi số lượng cuộc trò chuyện ngày càng nhiều, việc tìm lại thông tin, theo dõi nhiệm vụ hay thống nhất ý kiến trong nhóm đôi khi mất khá nhiều thời gian.

Để sử dụng các nền tảng này hiệu quả hơn, người dùng có thể tận dụng một số tính năng có sẵn thay vì chỉ sử dụng những thao tác nhắn tin thông thường.

Ghim tin nhắn quan trọng để tránh bị trôi thông tin

Trong các nhóm chat công việc, những thông báo về lịch họp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ hoặc nội dung phân công thường dễ bị trôi khi có quá nhiều tin nhắn mới.

Thay vì phải tìm lại từ đầu mỗi khi cần xem thông tin, người dùng có thể sử dụng tính năng ghim tin nhắn. Trên Zalo, tính năng này cho phép đưa những nội dung quan trọng lên vị trí dễ nhìn trong cuộc trò chuyện. Messenger cũng hỗ trợ ghim tin nhắn trong các cuộc trò chuyện nhóm.

Người dùng chỉ cần chọn tin nhắn muốn lưu lại, mở phần tùy chọn và chọn chức năng ghim nếu được hỗ trợ. Đây là cách đơn giản để các thành viên trong nhóm nhanh chóng tìm thấy những thông tin cần thiết mà không phải cuộn qua hàng loạt tin nhắn cũ.

Sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm lại nội dung trao đổi

Khi thường xuyên trao đổi công việc qua Zalo và Messenger, lịch sử trò chuyện có thể chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tin nhắn. Việc tìm lại một đường link, tài liệu hoặc nội dung đã trao đổi từ trước sẽ mất nhiều thời gian nếu người dùng phải kéo thủ công.

Cả Zalo và Messenger đều có công cụ tìm kiếm trong cuộc trò chuyện. Người dùng có thể nhập từ khóa liên quan đến nội dung cần tìm, tên tài liệu hoặc cụm từ đã xuất hiện trong tin nhắn để thu hẹp kết quả.

Với những cuộc hội thoại có nhiều nội dung, nên sử dụng từ khóa cụ thể thay vì tìm kiếm bằng những từ quá chung chung. Cách này giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt khi cần kiểm tra lại một yêu cầu hoặc thông tin đã thống nhất với đồng nghiệp.

Đánh dấu tin nhắn chưa đọc để nhắc việc cần xử lý

Trong quá trình làm việc, người dùng có thể nhận được nhiều tin nhắn liên tục nhưng chưa thể trả lời hoặc xử lý ngay. Nếu mở cuộc trò chuyện rồi chuyển sang công việc khác, rất dễ quên mất nội dung cần phản hồi.

Với những trường hợp này, tính năng đánh dấu tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện là chưa đọc có thể giúp người dùng ghi nhớ những nội dung cần quay lại xử lý.

Trên Zalo và Messenger, tùy phiên bản và thiết bị, người dùng có thể đánh dấu cuộc trò chuyện chưa đọc thông qua menu tùy chọn của hội thoại. Sau đó, cuộc trò chuyện sẽ được hiển thị như một nội dung chưa đọc, giúp người dùng dễ nhận biết khi quay lại ứng dụng.

Tuy nhiên, đây chỉ là công cụ nhắc việc đơn giản, không thay thế hệ thống quản lý nhiệm vụ hoặc lịch làm việc chuyên dụng.

Tận dụng tính năng gửi tệp để chia sẻ tài liệu thuận tiện

Gửi tài liệu là một trong những nhu cầu thường xuyên khi trao đổi công việc qua ứng dụng nhắn tin. Tuy nhiên, nếu chỉ gửi nội dung dưới dạng ảnh hoặc chụp lại màn hình, người nhận có thể gặp khó khăn khi cần chỉnh sửa, phóng to hoặc sử dụng tài liệu.

Vì vậy, khi chia sẻ văn bản, bảng tính hoặc bản trình chiếu, người dùng nên ưu tiên gửi tệp gốc nếu có thể. Zalo và Messenger đều hỗ trợ gửi tệp trong cuộc trò chuyện, giúp việc trao đổi tài liệu thuận tiện hơn.

Trước khi gửi, nên kiểm tra lại tên tệp, định dạng và người nhận. Với những tài liệu có dung lượng lớn hoặc cần nhiều người cùng chỉnh sửa, có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây và gửi đường link kèm quyền truy cập phù hợp.

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Kiểm soát thông báo để tập trung vào công việc

Việc tham gia nhiều nhóm chat có thể khiến điện thoại liên tục phát thông báo, kể cả khi nội dung không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ đang thực hiện. Điều này dễ làm gián đoạn quá trình làm việc và khiến người dùng mất tập trung.

Zalo và Messenger đều cung cấp các tùy chọn quản lý thông báo cho từng cuộc trò chuyện. Người dùng có thể tắt thông báo đối với những nhóm ít quan trọng, trong khi vẫn duy trì thông báo từ các cuộc hội thoại cần theo dõi thường xuyên.

Ngoài ra, có thể tận dụng chế độ tập trung hoặc chế độ không làm phiền trên điện thoại để hạn chế gián đoạn trong những khoảng thời gian cần xử lý công việc.

Những tính năng trên không quá phức tạp nhưng có thể giúp việc trao đổi công việc qua Zalo và Messenger trở nên khoa học hơn. Thay vì chỉ sử dụng hai ứng dụng này để gửi và nhận tin nhắn, người dùng có thể tận dụng các công cụ hỗ trợ để quản lý thông tin, phối hợp với đồng nghiệp và tiết kiệm thời gian trong công việc hằng ngày.