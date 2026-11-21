Với thông điệp "Shine As We Are – Cả Tinh Hà, Bạn Là Duy Nhất", vivo chính thức ra mắt bộ đôi V80 và V80 FE với định hướng "Bestie Phone" – người bạn đồng hành cùng người trẻ thể hiện cá tính, lưu giữ khoảnh khắc và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Thiết kế nổi bật, thể hiện chất riêng giữa đám đông

vivo V80 và V80 FE sở hữu thiết kế mặt lưng độc đáo, kết hợp Kính Điêu Khắc Lạnh Nguyên Khối Flagship, Cụm Camera Tinh Thể Nổi và Viền Siêu Mỏng Đối Xứng. vivo V80 gây chú ý với màu Tím Tinh Hà và hiệu ứng Tinh Hà 3D đổi sắc theo góc nhìn nhờ Công Nghệ Quang Khắc Laser Holographic, bên cạnh Xanh Phiêu Du và Xám Vô Cực. Thiết bị sở hữu Khung Viền Kim Loại Chuẩn Hàng Không, Kính Lưng Gia Cường Độ Bền Cao và đạt Chứng Nhận Chống Rơi Vỡ Toàn Diện Chuẩn SGS.

Trong khi đó, vivo V80 FE mang đến sắc Vàng Pháo Hoa với họa tiết gợi hình ảnh những chùm sáng rực rỡ trên bầu trời, Xanh Sương Sớm và Đen Tĩnh Lặng, kết hợp Nút Bấm Kim Loại tạo điểm nhấn cho tổng thể. Cả hai thiết bị đều đạt chuẩn Kháng Bụi Kháng Nước IP68 & IP69.

Tâm điểm khung hình với Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS

Hệ thống camera vivo V80 được đồng chế tác cùng ZEISS, kết hợp các tiêu cự chân dung chuyên biệt, mang đến nhiều lựa chọn ghi lại khoảnh khắc. Thiết bị trang bị Camera Siêu Tele ZEISS 50MP với Zoom Quang 3x, cảm biến Sony IMX882, Cấu Trúc Camera Tiềm Vọng và Chống Rung Quang Học OIS, hỗ trợ chụp chủ thể ở khoảng cách xa mà vẫn giữ chi tiết.

Chân Dung ZEISS 85mm mang đến hiệu ứng bokeh ZEISS Sonnar cùng tông màu xanh lam – vàng phong cách điện ảnh, giữ lại chủ thể và không gian xung quanh. Trong khi đó, Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS 100mm sử dụng hiệu ứng bokeh ZEISS Planar cùng tông bạch kim có độ bão hòa thấp, tập trung vào biểu cảm và chi tiết gương mặt.

Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS 100mm & Chân Dung ZEISS 85mm kết hợp hiệu ứng bokeh phong cách.

Bên cạnh Camera Siêu Tele, hệ thống camera ZEISS gồm Camera Chính ZEISS OIS 50MP (Sony LYTIA 700V), Camera Góc Siêu Rộng và Camera Selfie Nhóm 50MP tự động lấy nét. Camera trước và sau đều hỗ trợ quay video 4K 60FPS. Đặc biệt, Chân Dung Flash CCD kết hợp ánh sáng flash với hiệu ứng mô phỏng CCD, làm nổi bật khuôn mặt trên hậu cảnh tối.

Chân Dung Flash CCD tái hiện hiệu ứng đèn flash phong cách CCD cổ điển trên vivo V80.

Đặc biệt, vivo V80 FE lần đầu đưa hệ thống camera đồng chế tác cùng ZEISS lên dòng V FE, với Bộ 3 Camera gồm Camera Chính ZEISS OIS 50MP, Camera Góc Siêu Rộng ZEISS 50MP và Camera Selfie Nhóm ZEISS 50MP. Camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 700V, kết hợp Chống Rung Vượt Trội CIPA 4.5.

Chân Dung Đa Tiêu Cự ZEISS trên V80 FE gồm 23mm, 35mm và 50mm, cho phép linh hoạt thay đổi khung hình. Năm phong cách Bokeh ZEISS gồm Biotar, Distagon, B-speed, Sonnar và Planar mở rộng lựa chọn sáng tạo, trong khi Vòng Sáng Aura AI hỗ trợ bổ sung ánh sáng cho gương mặt trong điều kiện thiếu sáng.

Từ trái qua phải, Chế độ Chân Dung Đa Tiêu Cự ZEISS trên V80 FE ở các tiêu cự 23mm, 35mm và 50mm

Camera Góc Siêu Rộng ZEISS 50MP với góc nhìn 120° và lấy nét tự động giúp ghi lại nhóm bạn cùng khung cảnh. Các chế độ Mắt Cá Sáng Tạo như Quả Cầu Pha Lê, Tiểu Hành Tinh và Hang Thỏ mang đến những góc nhìn khác biệt cho ảnh check-in. Camera trước và sau đều hỗ trợ quay video 4K.

Chế Độ Mắt Cá Sáng Tạo trên vivo V80 FE biến một góc quán quen thành khung hình đầy cá tính.

Trên cả hai thiết bị, Camera Sáng Tạo AI mang đến các hiệu ứng Nắng Mai, Rực Rỡ hoặc Đèn Trên Cao… để tạo điểm nhấn ánh sáng cho ảnh chân dung. Các công cụ Ghép Ảnh Sticker Sáng Tạo, Xóa Vật Thể AI và AI UHD hỗ trợ hoàn thiện hình ảnh; riêng V80 còn có Di Chuyển Ma Thuật AI và Mở Rộng Ảnh AI để chỉnh sửa bố cục linh hoạt hơn.

Camera Sáng Tạo AI giúp người dùng dễ dàng thêm điểm nhấn ánh sáng bằng hiệu ứng Nắng Mai, Rực Rỡ hoặc Đèn Trên Cao vào ảnh.

Ưu đãi mở bán và sự kiện SHINE ON! FEST

Trong giai đoạn mở bán, vivo V80 có tổng giá trị quà tặng và ưu đãi lên đến 8,5 triệu đồng, gồm ưu đãi 1,8 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng 2,2 triệu đồng, bảo hành 24 tháng, trả góp 0% lãi suất đến 14 tháng và hỗ trợ thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng.

Với vivo V80 FE, tổng giá trị quà tặng và ưu đãi lên đến 8 triệu đồng, gồm ưu đãi 1,3 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng 1,5 triệu đồng, cùng các quyền lợi bảo hành 24 tháng, trả góp 0% lãi suất đến 14 tháng và thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng. Cả hai mẫu máy đều được tặng Google One 100GB trong 6 tháng. Chương trình áp dụng tại Thế Giới Di Động đến hết ngày 31/12/2026.

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Nhân dịp ra mắt bộ đôi "Bestie Phone", vivo tổ chức SHINE ON! FEST vào ngày 21/11/2026 tại sân ngoài trời Thiso Mall Sala, số 8–10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Khách có vé có thể trải nghiệm và nhận quà từ 13h30, vào khu vực sân khấu chính từ 16h để tham dự lễ ra mắt và các tiết mục biểu diễn âm nhạc. Khách không có vé vẫn có thể tham quan, trải nghiệm hoạt động và thưởng thức biểu diễn tại khu vực bên ngoài.