Tốc độ Internet tại Việt Nam liên tục có thay đổi đáng kể.

Internet di động tăng tốc, Việt Nam lên hạng 8 thế giới

Theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index tháng 9/2026 của Ookla, tốc độ tải xuống trung vị của Internet di động Việt Nam đạt 230,31 Mbps, xếp thứ 8 thế giới. Mức tăng khoảng 4,7% so với tháng 8/2026 cho thấy tốc độ Internet di động tiếp tục cải thiện. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh các nhà mạng đang mở rộng triển khai 5G và nâng cấp hạ tầng mạng.

Trên bảng xếp hạng quốc tế, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tải xuống trung vị 681,14 Mbps, tiếp theo là Qatar với 526,41 Mbps và Kuwait với 410,79 Mbps. Kết quả này cho thấy Internet di động Việt Nam đang có vị thế đáng chú ý trên bảng xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, khoảng cách với các quốc gia dẫn đầu vẫn còn lớn, theo đó tốc độ Internet di động của UAE gấp gần 3 lần Việt Nam; Qatar gấp hơn 2 lần Việt Nam.

Ở cấp độ thành phố, Việt Nam ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý. Trong tháng 9/2026, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí thứ 5 thế giới về tốc độ Internet di động, với tốc độ tải xuống trung vị đạt 425,26 Mbps, chỉ đứng sau Abu Dhabi (UAE), Al-Rayyan (Qatar), Dubai (UAE) và Doha (Qatar). Trong khi đó, TP.HCM xếp vị trí thứ 46 thế giới, đạt 191,41 Mbps. Như vậy, tốc độ Internet di động tại Hà Nội nhanh gấp khoảng 2,2 lần TP.HCM.

Về Internet băng rộng cố định, TP.HCM đứng thứ 17 thế giới với 292,18 Mbps, trong khi Hà Nội xếp thứ 35 với 236,34 Mbps. Điều này cho thấy, bên cạnh việc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng quốc tế, tốc độ kết nối giữa các đô thị và giữa hai loại hình Internet vẫn có sự khác biệt.

Việc mở rộng hạ tầng viễn thông, cung cấp các gói cước băng thông lớn và triển khai mạng 5G thương mại từ cuối năm 2024 là những yếu tố góp phần cải thiện khả năng truy cập Internet tại Việt Nam.

Để có vị trí này, Việt Nam đã đi một chặng đường dài

Bộ KH&CN cho biết, cuối năm 2015 - khi mạng 2G vẫn phổ biến và 3G mới bắt đầu triển khai - tốc độ Internet trung bình tại Việt Nam theo ghi nhận của Akamai Technologies chỉ đạt 3,8 Mbps, xếp thứ 95 trong hơn 100 thị trường được đo, gần cuối bảng xếp hạng toàn cầu. Suốt nhiều năm sau đó, trong giai đoạn khai thác 3G và 4G, tốc độ tải xuống di động Việt Nam dao động quanh ngưỡng 35-50 Mbps, xếp hạng 50-58 thế giới - gần như đứng yên.

Bước ngoặt đến khi 5G được thương mại hóa cuối năm 2024: Việt Nam lần đầu vượt lên vị trí 37 thế giới. Đà tăng sau đó diễn ra liên tục. Đến tháng 3/2025, Việt Nam lần đầu tiên lọt nhóm 20 quốc gia nhanh nhất.

Hơn một năm sau, theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index kỳ dữ liệu tháng 7/2026 của Ookla, Internet di động Việt Nam tăng thêm 12 bậc, vươn lên vị trí thứ 8 thế giới. Mạng cố định đi theo quỹ đạo tương tự, đứng thứ 10 thế giới.

Nói cách khác, hành trình từ vị trí gần bét bảng thời 2G/3G lên top 10 thế giới đã đi qua ba thế hệ công nghệ mạng trong khoảng một thập kỷ, nhưng phần lớn quãng đường bứt phá lại dồn vào chưa đầy hai năm kể từ khi 5G xuất hiện.

Đằng sau các con số đo tốc độ là khối lượng hạ tầng được dựng lên trong thời gian ngắn. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, vùng phủ 5G tại Việt Nam tăng từ 0,93% dân số năm 2023 lên 90,2% năm 2025, số trạm 5G tăng từ 184 trạm lên hơn 30.000 trạm.

Đến tháng 3/2026, hạ tầng 4G phủ sóng 99,48% dân số, tạo lớp nền cho toàn bộ quá trình nâng cấp. Cả nước có 22,41 triệu thuê bao 5G, cho thấy công nghệ này đã bước qua giai đoạn thử nghiệm để đi vào phổ cập.

Trong bức tranh đó, Viettel giữ vai trò lực lượng triển khai lớn nhất. Ngày 15/10/2024, Viettel khai trương mạng 5G thương mại đầu tiên tại Việt Nam với 6.500 trạm phát sóng.

Riêng năm 2025, tập đoàn lắp đặt mới 23.500 trạm, nâng tổng số trạm đưa vào vận hành lên 30.000, đạt 90% vùng phủ ngoài trời và 70% vùng phủ trong nhà trên phạm vi toàn quốc - khối lượng triển khai đưa Viettel vào nhóm 15 nhà mạng có số trạm 5G lớn nhất thế giới trong năm 2025.