Những tin nhắn trên mạng xã hội Zalo, Messenger,... đôi khi cần được người dùng kiểm tra kỹ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo thông qua đường link thiệp cưới điện tử có dấu hiệu được các đối tượng xấu lợi dụng để tiếp cận người dùng mạng xã hội.

Dù không phải phương thức mới, hình thức này được biến tướng dưới dạng lời mời cưới trực tuyến, đánh vào tâm lý tò mò và sự tin tưởng của người nhận.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến nay, đơn vị chưa tiếp nhận trình báo nào của người dân về việc bị lừa đảo bằng hình thức này. Tuy nhiên, đây là thủ đoạn đã được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và tài sản.

Đường link thiệp cưới có thể là cái bẫy đánh cắp tài khoản

Thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng việc sử dụng tài khoản mạng xã hội đã chiếm quyền kiểm soát của người quen, bạn bè hoặc lập tài khoản giả mạo để gửi tin nhắn mời cưới. Đi kèm lời mời là đường link dẫn đến thiệp cưới điện tử, yêu cầu người nhận truy cập để xem thông tin hoặc xác nhận tham dự.

Không vội truy cập những đường link được gửi qua tin nhắn khi chưa rõ nguồn gốc là khuyến cáo người dùng cần lưu ý để bảo vệ thông tin cá nhân. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa)

Do tin tưởng người gửi là người thân quen, nhiều người dễ dàng nhấn vào đường link mà không kiểm tra tính xác thực. Sau khi truy cập, người dùng có thể bị chuyển hướng đến các website giả mạo, có giao diện tương tự những nền tảng thiệp cưới trực tuyến hoặc dịch vụ quen thuộc.

Tại đây, các đối tượng có thể yêu cầu nạn nhân đăng nhập tài khoản mạng xã hội, cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP hoặc tải, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Nếu làm theo hướng dẫn, thông tin đăng nhập và dữ liệu cá nhân của người dùng có nguy cơ bị thu thập trái phép. Từ đó, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội, tiếp tục nhắn tin cho người thân, bạn bè để vay tiền, gửi đường link độc hại hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Đáng chú ý, nếu thông tin bảo mật liên quan đến tài khoản ngân hàng, ví điện tử bị lộ hoặc thiết bị được cài đặt phần mềm độc hại, người dùng còn có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo 5 biện pháp phòng tránh

Để chủ động phòng ngừa thủ đoạn trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nhận được tin nhắn mời cưới kèm đường link, kể cả khi tin nhắn được gửi từ tài khoản của người quen.

Cụ thể, người dân không nên vội vàng nhấn vào đường link thiệp cưới điện tử. Khi có nghi vấn, cần chủ động gọi điện hoặc liên hệ với người gửi bằng phương thức khác để xác minh trước khi truy cập.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ ngân hàng hoặc dữ liệu đăng nhập trên các website không rõ nguồn gốc. Người dùng cũng không nên tải, cài đặt ứng dụng từ đường link lạ hay tệp đính kèm chưa được xác minh; chỉ nên sử dụng các kho ứng dụng chính thức và kiểm tra kỹ quyền truy cập của ứng dụng.

Cơ quan công an đồng thời khuyến nghị người dân sử dụng mật khẩu mạnh, không dùng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản, bật xác thực hai yếu tố và thường xuyên kiểm tra thiết bị, phiên đăng nhập để kịp thời phát hiện, đăng xuất khỏi những thiết bị không nhận diện được.

Trường hợp phát hiện tài khoản của người quen có dấu hiệu bị chiếm quyền kiểm soát hoặc gửi đường link đáng ngờ, người nhận cần thông báo cho chủ tài khoản qua một kênh liên lạc khác để kịp thời xử lý, tránh tiếp tục phát tán đường link độc hại.

Đối với những người đã lỡ truy cập đường link, cung cấp thông tin đăng nhập, mã xác thực hoặc cài đặt ứng dụng đáng ngờ, cần nhanh chóng sử dụng một thiết bị an toàn để đổi mật khẩu, thu hồi các phiên đăng nhập lạ và liên hệ ngân hàng để đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ tài khoản, tạm khóa giao dịch khi cần thiết.

Nếu điện thoại xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc mất quyền kiểm soát sau khi truy cập đường link, người dùng cần ngắt kết nối mạng của thiết bị, tạm thời tháo SIM và ngắt kết nối Wi-Fi để hạn chế nguy cơ bị điều khiển từ xa. Đồng thời, cần lưu giữ tin nhắn, đường link, thông tin tài khoản, hình ảnh giao dịch và các chứng cứ liên quan để cung cấp cho cơ quan công an khi trình báo.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa