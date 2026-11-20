Danh sách được cơ quan Công an ghi nhận từ ngày 12/10 đến ngày 25/10.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá đã đăng tải thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông, được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Danh sách bao gồm 425 trường hợp người điều khiển xe ô tô, xe máy vi phạm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 211 trường hợp được phạt hiện vi phạm từ ngày 12/10 đến ngày 18/10 và 214 trường hợp được phát hiện vi phạm từ ngày 19/10 đến ngày 25/10.

Danh sách các trường hợp vi phạm từ ngày 12/10 đến ngày 18/10 cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

214 trường hợp vi phạm từ ngày 19/10 đến ngày 25/10 cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

Thông báo ghi rõ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào website của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc qua ứng dụng VNeTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), cơ quan Công an yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo danh sách được cơ quan Công an công bố lần này, hai lỗi vi phạm phổ biến là người điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ và người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.