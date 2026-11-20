CSGT yêu cầu 211 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Đề nghị các chủ phương tiện vi phạm liên hệ để nộp phạt nguội theo quy định.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội trên địa bàn từ ngày 12/10/2026 đến ngày 18/10/2026.
Phòng CSGT cho biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|
STT
|
Thời gian
vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
12-10-2026 06:42
|
Ô tô
36A-351.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
2
|
12-10-2026 07:17
|
Ô tô
36K-428.13
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
3
|
12-10-2026 08:24
|
Ô tô
36K-251.95
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
4
|
12-10-2026 08:29
|
Ô tô
36A-577.86
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
5
|
12-10-2026 08:38
|
Ô tô
36C-189.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
6
|
12-10-2026 08:38
|
Ô tô
36C-189.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
7
|
12-10-2026 08:49
|
Ô tô
36C-407.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
8
|
12-10-2026 09:32
|
Ô tô
36K-849.34
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
9
|
12-10-2026 09:32
|
Ô tô
29A-184.05
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
10
|
12-10-2026 10:53
|
Ô tô
37S-7702
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
11
|
12-10-2026 10:54
|
Ô tô
36A-639.76
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
12
|
12-10-2026 11:33
|
Ô tô
36A-844.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
13
|
12-10-2026 11:40
|
Ô tô
36K-182.26
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
14
|
12-10-2026 11:48
|
Ô tô
36B-571.01
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
15
|
12-10-2026 13:18
|
Ô tô
36K-074.55
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
16
|
12-10-2026 14:26
|
Ô tô
36A-769.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
17
|
12-10-2026 15:37
|
Ô tô
36A-388.08
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
18
|
12-10-2026 16:29
|
Ô tô
38A-855.82
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
19
|
12-10-2026 16:33
|
Ô tô
36K-316.23
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
20
|
12-10-2026 16:36
|
Ô tô
37S-7702
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
21
|
12-10-2026 17:02
|
Ô tô
36C-470.70
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
22
|
12-10-2026 17:12
|
Ô tô
36K-482.95
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
23
|
12-10-2026 17:16
|
Ô tô
36B-394.00
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
24
|
12-10-2026 17:41
|
Ô tô
36K-683.87
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
25
|
12-10-2026 18:50
|
Ô tô
30B-891.26
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
26
|
13-10-2026 07:02
|
Ô tô
36A-149.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
13-10-2026 07:39
|
Ô tô
36A-967.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
28
|
13-10-2026 08:05
|
Ô tô
36A-462.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
29
|
13-10-2026 10:06
|
Ô tô
36A-524.21
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
30
|
13-10-2026 10:55
|
Ô tô
36A-198.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
31
|
13-10-2026 11:05
|
Ô tô
36A-173.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
32
|
13-10-2026 15:35
|
Ô tô
36K-515.99
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
33
|
13-10-2026 17:17
|
Ô tô
36A-428.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
34
|
13-10-2026 17:56
|
Ô tô
36A-396.81
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
35
|
13-10-2026 18:34
|
Ô tô
29V-1025
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
36
|
13-10-2026 19:13
|
Ô tô
36A-012.85
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
37
|
13-10-2026 20:11
|
Ô tô
36K-586.27
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
38
|
13-10-2026 22:26
|
Ô tô
36B-462.54
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
39
|
13-10-2026 22:45
|
Ô tô
36K-257.50
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
40
|
13-10-2026 23:08
|
Ô tô
36B-458.77
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
41
|
13-10-2026 23:28
|
Ô tô
36H-224.54
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
42
|
14-10-2026 00:05
|
Ô tô
36B-433.20
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
43
|
14-10-2026 01:59
|
Ô tô
36C-386.93
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
44
|
14-10-2026 10:49
|
Ô tô
36A-910.39
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
45
|
14-10-2026 12:06
|
Ô tô
36K-477.53
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
46
|
14-10-2026 13:56
|
Ô tô
36B-416.32
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
47
|
14-10-2026 14:47
|
Ô tô
36A-231.09
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
48
|
14-10-2026 15:59
|
Ô tô
36K-857.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
49
|
14-10-2026 16:33
|
Ô tô
36A-629.15
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
50
|
14-10-2026 16:55
|
Ô tô
36A-304.52
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
51
|
14-10-2026 17:25
|
Ô tô
36A-892.15
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
52
|
14-10-2026 18:11
|
Ô tô
36A-383.77
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
53
|
14-10-2026 18:40
|
Ô tô
36H-155.67
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
54
|
14-10-2026 18:59
|
Ô tô
30L-885.43
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
55
|
14-10-2026 19:37
|
Ô tô
36B-435.66
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
56
|
15-10-2026 00:04
|
Ô tô
36A-198.48
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
57
|
15-10-2026 06:37
|
Ô tô
36A-520.43
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
58
|
15-10-2026 07:03
|
Ô tô
36A-682.09
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
59
|
15-10-2026 07:23
|
Ô tô
36C-481.60
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
60
|
15-10-2026 08:04
|
Ô tô
36A-360.54
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
61
|
15-10-2026 08:36
|
Ô tô
36C-387.77
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
62
|
15-10-2026 10:03
|
Ô tô
38H-058.35
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
63
|
15-10-2026 12:09
|
Ô tô
36A-448.77
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
64
|
15-10-2026 13:32
|
Ô tô
36K-051.46
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
65
|
15-10-2026 14:34
|
Ô tô
36F-011.85
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
66
|
15-10-2026 14:46
|
Ô tô
29D-203.99
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
67
|
15-10-2026 14:56
|
Ô tô
36A-017.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
68
|
15-10-2026 15:00
|
Ô tô
29K-084.40
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
69
|
15-10-2026 15:22
|
Ô tô
36B-599.72
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
70
|
15-10-2026 15:35
|
Ô tô
36K-220.75
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
71
|
15-10-2026 16:00
|
Ô tô
30E-405.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
72
|
15-10-2026 17:00
|
Ô tô
36A-299.32
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
73
|
15-10-2026 21:55
|
Ô tô
36A-017.99
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
74
|
16-10-2026 09:43
|
Ô tô
36K-921.74
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
75
|
16-10-2026 10:03
|
Ô tô
36H-069.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
76
|
16-10-2026 10:11
|
Ô tô
30B-048.58
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
77
|
16-10-2026 11:16
|
Ô tô
36H-020.45
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
78
|
16-10-2026 11:22
|
Ô tô
36B-366.97
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
79
|
16-10-2026 11:58
|
Ô tô
36H-166.05
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
80
|
16-10-2026 13:07
|
Ô tô
36H-186.72
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
81
|
16-10-2026 13:07
|
Ô tô
37K-832.08
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
16-10-2026 16:37
|
Ô tô
36A-585.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
83
|
16-10-2026 16:53
|
Ô tô
36K-267.48
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
84
|
16-10-2026 16:57
|
Ô tô
36K-175.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
85
|
16-10-2026 16:57
|
Ô tô
36K-175.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
86
|
16-10-2026 17:14
|
Ô tô
36A-356.34
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
87
|
16-10-2026 17:17
|
Ô tô
36K-218.75
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
88
|
16-10-2026 17:49
|
Ô tô
36H-024.56
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
89
|
16-10-2026 17:52
|
Ô tô
36A-486.93
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
90
|
16-10-2026 17:54
|
Ô tô
36A-629.74
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
91
|
16-10-2026 18:35
|
Ô tô
30M-519.12
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
92
|
16-10-2026 18:43
|
Ô tô
36A-296.87
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
93
|
16-10-2026 18:55
|
Ô tô
36F-011.79
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
94
|
16-10-2026 19:10
|
Ô tô
36A-616.01
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
95
|
16-10-2026 20:04
|
Ô tô
36H-160.90
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
96
|
16-10-2026 20:15
|
Ô tô
36H-175.44
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
97
|
17-10-2026 06:16
|
Ô tô
36B-458.57
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
98
|
17-10-2026 07:14
|
Ô tô
36A-020.80
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
99
|
17-10-2026 07:40
|
Ô tô
36A-391.78
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
100
|
17-10-2026 07:59
|
Ô tô
30F-866.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
101
|
17-10-2026 07:59
|
Ô tô
36C-275.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
102
|
17-10-2026 08:23
|
Ô tô
36K-362.90
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
103
|
17-10-2026 09:12
|
Ô tô
52Y-0758
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
104
|
17-10-2026 09:26
|
Ô tô
36B-435.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
105
|
17-10-2026 09:39
|
Ô tô
36B-588.86
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
106
|
17-10-2026 10:10
|
Ô tô
30B-701.96
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
107
|
17-10-2026 10:18
|
Ô tô
36A-325.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
108
|
17-10-2026 11:01
|
Ô tô
36K-974.37
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
109
|
17-10-2026 11:09
|
Ô tô
36K-208.29
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
110
|
17-10-2026 13:18
|
Ô tô
36K-860.94
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
111
|
17-10-2026 13:23
|
Ô tô
36K-425.05
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
112
|
17-10-2026 13:44
|
Ô tô
36K-666.89
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
113
|
17-10-2026 15:29
|
Ô tô
51A-712.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
114
|
17-10-2026 16:45
|
Ô tô
36B-587.49
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
115
|
17-10-2026 17:04
|
Ô tô
36K-175.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
116
|
17-10-2026 17:11
|
Ô tô
36A-244.11
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
117
|
17-10-2026 17:11
|
Ô tô
36A-244.11
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
118
|
17-10-2026 17:13
|
Ô tô
36A-046.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
119
|
17-10-2026 17:18
|
Ô tô
30A-953.22
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
120
|
17-10-2026 17:19
|
Ô tô
30C-918.79
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
121
|
17-10-2026 18:02
|
Ô tô
36B-365.86
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
122
|
17-10-2026 18:39
|
Ô tô
36B-395.34
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
123
|
17-10-2026 21:55
|
Ô tô
30K-550.49
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
124
|
17-10-2026 22:05
|
Ô tô
36K-000.08
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
125
|
17-10-2026 22:09
|
Ô tô
36F-010.63
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
126
|
18-10-2026 07:14
|
Ô tô
36B-479.35
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
127
|
18-10-2026 07:33
|
Ô tô
36B-528.88
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
128
|
18-10-2026 08:05
|
Ô tô
36K-107.50
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
129
|
18-10-2026 08:16
|
Ô tô
36C-012.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
130
|
18-10-2026 08:47
|
Ô tô
30F-5590
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
131
|
18-10-2026 09:21
|
Ô tô
36A-535.08
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
132
|
18-10-2026 09:34
|
Ô tô
36K-126.79
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
133
|
18-10-2026 09:46
|
Ô tô
29A-089.29
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
134
|
18-10-2026 09:55
|
Ô tô
36B-382.47
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
135
|
18-10-2026 11:13
|
Ô tô
36K-857.27
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
136
|
18-10-2026 11:54
|
Ô tô
36A-412.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
137
|
18-10-2026 12:32
|
Ô tô
36A-502.22
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
138
|
18-10-2026 12:48
|
Ô tô
36A-011.38
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
139
|
18-10-2026 15:30
|
Ô tô
30K-134.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
140
|
18-10-2026 16:01
|
Ô tô
36A-408.44
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
141
|
18-10-2026 16:18
|
Ô tô
43B-254.40
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
142
|
18-10-2026 16:29
|
Ô tô
36K-093.02
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
143
|
18-10-2026 16:33
|
Ô tô
36K-410.29
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
144
|
18-10-2026 17:15
|
Ô tô
36C-320.40
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
145
|
18-10-2026 18:31
|
Ô tô
36K-427.38
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
146
|
18-10-2026 19:34
|
Ô tô
36A-145.57
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
147
|
18-10-2026 19:46
|
Ô tô
36A-364.74
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
148
|
18-10-2026 22:33
|
Ô tô
36B-397.05
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
149
|
12-10-2026 06:48
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-612.05
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
150
|
12-10-2026 06:49
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-540.22
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
151
|
12-10-2026 06:49
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-807.10
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
152
|
12-10-2026 07:46
|
Mô tô (Xe máy)
36N2-5501
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|
153
|
12-10-2026 07:46
|
Mô tô (Xe máy)
36N2-5501
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại
|
154
|
12-10-2026 07:46
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-822.98
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|
155
|
12-10-2026 07:50
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-541.05
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
156
|
12-10-2026 09:01
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-319.96
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
157
|
12-10-2026 23:25
|
Mô tô (Xe máy)
36K3-161.16
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
158
|
12-10-2026 23:25
|
Mô tô (Xe máy)
36K3-161.16
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
159
|
12-10-2026 23:26
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-856.23
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
160
|
12-10-2026 23:41
|
Mô tô (Xe máy)
36AL-048.76
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
161
|
13-10-2026 05:43
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-622.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
162
|
13-10-2026 06:12
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-693.41
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
163
|
13-10-2026 06:13
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-838.59
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
164
|
13-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-777.79
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
165
|
13-10-2026 09:08
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-496.99
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
166
|
13-10-2026 09:22
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-898.51
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
167
|
13-10-2026 09:24
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-622.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
168
|
13-10-2026 09:27
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-394.50
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
169
|
13-10-2026 22:03
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-361.36
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
170
|
13-10-2026 22:03
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-361.36
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
171
|
13-10-2026 22:13
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-508.06
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
172
|
14-10-2026 05:53
|
Mô tô (Xe máy)
36C1-491.86
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
173
|
14-10-2026 08:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B2-798.99
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
174
|
15-10-2026 05:44
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-403.75
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
175
|
15-10-2026 05:44
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-403.75
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
176
|
15-10-2026 05:52
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-540.47
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
177
|
15-10-2026 05:52
|
Mô tô (Xe máy)
29AD-705.30
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
178
|
15-10-2026 05:53
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-956.02
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
179
|
15-10-2026 06:21
|
Mô tô (Xe máy)
36C2-064.62
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
180
|
15-10-2026 06:24
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-607.62
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
181
|
15-10-2026 16:10
|
Mô tô (Xe máy)
36C1-60563
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
182
|
15-10-2026 16:13
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-598.01
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
183
|
15-10-2026 16:37
|
Mô tô (Xe máy)
36AS-060.67
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
184
|
15-10-2026 16:43
|
Mô tô (Xe máy)
36C1-491.86
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
185
|
15-10-2026 16:43
|
Mô tô (Xe máy)
36C1-491.86
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
186
|
15-10-2026 22:14
|
Mô tô (Xe máy)
68X1-149.80
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
187
|
15-10-2026 22:14
|
Mô tô (Xe máy)
68X1-149.80
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
188
|
15-10-2026 22:34
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-653.83
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
189
|
15-10-2026 22:34
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-65383
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
190
|
15-10-2026 22:54
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-708.76
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
191
|
15-10-2026 22:54
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-708.76
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
192
|
17-10-2026 06:03
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-684.13
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
193
|
17-10-2026 06:04
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-444.95
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
194
|
17-10-2026 06:04
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-444.95
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
195
|
17-10-2026 06:17
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-077.66
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
196
|
17-10-2026 07:02
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-826.79
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
197
|
17-10-2026 07:03
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-594.30
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
198
|
17-10-2026 07:10
|
Mô tô (Xe máy)
15B2-036.91
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
199
|
17-10-2026 19:08
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-520.31
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
200
|
17-10-2026 19:15
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-258.16
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
201
|
18-10-2026 18:51
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-405.02
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
202
|
18-10-2026 18:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AF-018.51
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
203
|
18-10-2026 21:01
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ9-040.34
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
204
|
18-10-2026 21:04
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-100.03
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
205
|
18-10-2026 21:04
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-100.03
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
206
|
18-10-2026 21:55
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ6-513.74
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
207
|
18-10-2026 21:55
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ6-513.74
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
208
|
18-10-2026 22:00
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-764.77
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
209
|
18-10-2026 22:00
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-764.77
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
210
|
18-10-2026 22:00
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-764.77
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở theo 02 người trên xe
|
211
|
18-10-2026 23:12
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-889.98
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ mới nhất