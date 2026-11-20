Chiếc đồng hồ xuất hiện trong loạt chia sẻ của cả ba có gì đáng để chị em thêm vào wishlist?

‏Trong suy nghĩ của nhiều chị em, smartwatch là món phụ kiện có phần to và thô so với cổ tay nữ giới. Dù vậy, trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ gần đây bởi beauty blogger Trinh Phạm, doanh nhân – người mẫu Helly Tống và content creator Giang Ơi, những chiếc đồng hồ thông minh lại hiện diện đầy thanh lịch trên cổ tay cả ba. Không chỉ tô điểm cho trang phục, món phụ kiện ấy còn theo chủ nhân từ lúc làm việc, tập luyện đến chăm sóc bản thân. Và đó là HUAWEI WATCH 6 Series mới.‏

‏Với Trinh Phạm, đồng hồ thông minh vừa là phụ kiện phối cùng trang phục đi làm, đi chơi, vừa đồng hành trong những buổi tập Pilates. Nhịp tim, lượng calo tiêu thụ hay mức độ căng thẳng là những thông tin giúp cô có thêm góc nhìn về cơ thể. Tuy nhiên, để lọt vào "mắt xanh" của nữ beauty blogger, chiếc đồng hồ không chỉ cần thông minh mà còn phải đủ đẹp. Phiên bản Pro 43 mm có thân và dây gốm công nghệ nano, kết hợp mặt kính sapphire cong. Những mắt dây trắng tạo cảm giác như một chiếc vòng trang sức, dễ phối cùng váy áo nữ tính.‏

‎‏Với HUAWEI WATCH 6 Pro, chất liệu gốm cao cấp là điểm khiến beauty blogger chú ý, "đáp ứng đủ tiêu chí sang - đẹp - thời trang mà Trinh ưu tiên".

Bên cạnh hệ thống cảm biến mặt lưng, WATCH 6 Series còn có công nghệ đa cảm biến X-TAP 2.0 ở cạnh bên. Chạm và giữ khoảng 3 giây để kích hoạt tính năng Health Glance, người dùng có thể kiểm tra nhanh và xem báo cáo tổng hợp lên đến 14 chỉ số sức khỏe.‏

‏Từ những buổi cà phê cùng bạn bè đến khi tập Pilates, chiếc đồng hồ gốm trắng vẫn là điểm nhấn trên cổ tay Trinh Phạm.

Cũng lựa chọn HUAWEI WATCH 6 Pro phiên bản Gốm, Helly Tống lại xuất hiện cùng trang phục tông xám trong không gian quầy pha chế nhiều cây xanh của quán quen Địa Phương. Không cần thêm nhiều phụ kiện, sắc trắng trên cổ tay đã đủ tạo điểm nhấn cho tổng thể.‏

‎‏Đang bận tay pha chế, Helly Tống vẫn có thể nhận cuộc gọi bằng cử chỉ tay thông minh trên đồng hồ.





‏Bộ hình của Helly gợi ra một tiêu chí chọn phụ kiện khá thực tế: đẹp nhưng cũng cần giúp cuộc sống thuận tiện hơn. Ngoài cử chỉ điều khiển, WATCH 6 Series còn hỗ trợ nghe gọi độc lập qua eSIM, giúp người dùng giữ liên lạc khi không mang điện thoại bên cạnh. Những buổi đi bộ, tập luyện hay ra ngoài mua cà phê vì thế có thể gọn nhẹ hơn.‏

‏Khác với Trinh Phạm và Helly Tống, Giang Ơi chọn WATCH 6 phiên bản Tiêu Chuẩn 42 mm. Sắc vàng hồng dịu, mặt tròn nhỏ gọn và thân máy chỉ khoảng 38 gam chưa tính dây, phù hợp với người thích cảm giác nhẹ nhàng trên cổ tay.‏

‏Điểm thú vị là chiếc đồng hồ xuất hiện cả khi Giang đi ngủ, thức dậy lẫn vận động ngoài trời. Buổi sáng, cô xem điểm Trạng thái Sẵn sàng – Physical Readiness để tham khảo mức độ hồi phục của cơ thể.‏

‎‏Từ lúc vừa thức giấc đến khi làm việc, bản Rose Gold 42 mm theo Giang Ơi qua những sinh hoạt quen thuộc.





‏Nhìn cách cả ba sử dụng, chị em có thể bắt đầu chọn đồng hồ từ chính lịch trình và gu ăn mặc của mình. Nếu thích một điểm nhấn như trang sức, bản gốm trắng của Trinh Phạm và Helly Tống là một gợi ý. Chuộng nhỏ gọn, dễ phối hằng ngày, có thể thử sắc vàng hồng như Giang Ơi. Dù những món phụ kiện thường được chọn vì vẻ ngoài, nhưng HUAWEI WATCH 6 Series lại có nhiều hơn một lý do để đeo mỗi ngày.‏

‏Thậm chí, nếu đang tìm quà cho ông xã, HUAWEI WATCH 6 Series cũng có lựa chọn 46 mm. Một chiếc cho mình, một chiếc cho người thương, cùng quan tâm đến sức khỏe, cùng giữ liên lạc.‏

‏HUAWEI WATCH 6 Series đang mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 19/11, chính thức mở bán từ 25/11. Chị em có thể xem phiên bản yêu thích cùng quyền lợi đặt trước tại các kênh chính hãng Huawei, thêm một gợi ý tự thưởng cuối năm vừa đẹp trên tay, vừa dùng được mỗi ngày.‏