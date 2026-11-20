SH125i/160i đời 2027 bán ra từ 10/11/2026 và giữ nguyên giá đề xuất. Tại đại lý, cả hai mẫu này đều bị bán cao hơn giá hãng, còn SH350i được bán thấp hơn giá niêm yết, có bản thấp hơn tới hơn 16 triệu đồng.

Honda Việt Nam giới thiệu bộ đôi SH125i và SH160i phiên bản 2027 ngày 27/10/2026. Xe được bán tại các cửa hàng ủy nhiệm của Honda (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 10/11/2026. Trong tháng 11/2026, giá đề xuất của dòng SH dao động từ 76.670.182 đồng (SH125i Tiêu chuẩn) đến 152.890.000 đồng (SH350i Thể thao).

Dù được nâng cấp động cơ và trang bị, SH125i/160i 2027 vẫn giữ nguyên mức giá đề xuất mà Honda áp dụng cho dòng SH từ ngày 01/07/2026. Thị trường đại lý tiếp tục chia làm hai chiều: SH125i/160i bị bán cao hơn giá hãng, còn SH350i bị bán thấp hơn giá hãng.

Giá niêm yết Honda SH tháng 11/2026 (Nguồn: Honda Việt Nam)

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất (đồng) SH125i Tiêu chuẩn Đen, Đỏ đen, Trắng đen 76.670.182 SH125i Cao cấp Trắng đen 84.033.818 SH125i Đặc biệt Xám đen 85.212.000 SH125i Thể thao Xám đen đỏ, Đen Aura Black 85.702.909 SH160i Tiêu chuẩn Đen, Trắng đen 95.290.000 SH160i Cao cấp Đỏ đen, Trắng đen 102.790.000 SH160i Đặc biệt Xám đen 103.990.000 SH160i Thể thao Đen Aura Black, Xám đen đỏ 104.490.000 SH350i Cao cấp Trắng đen 151.390.000 SH350i Đặc biệt Xám đen 152.390.000 SH350i Thể thao Xám đen, Xanh đen 152.890.000

Honda SH125i và Honda SH160i 2027

Với SH125i, website Honda Việt Nam niêm yết giá đã gồm VAT 8% theo Nghị quyết 204/2025/QH15. Chính sách giảm thuế này áp dụng từ 01/07/2025 đến hết 31/12/2026. Nếu tính theo VAT 10%, giá SH125i lần lượt là 78,09 triệu đồng (Tiêu chuẩn), 85,59 triệu đồng (Cao cấp), 86,79 triệu đồng (Đặc biệt) và 87,29 triệu đồng (Thể thao). Honda SH160i và SH350i chỉ có một mức giá niêm yết, đã gồm VAT 10%.

Khảo sát giá tại đại lý HEAD ở Hà Nội và TP.HCM thời điểm tháng 11/2026, giá bán SH125i/160i 2027 ở hai thành phố gần như bằng nhau. Mức chênh so với giá niêm yết dao động từ 1 đến 4 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá chênh lệch của các mẫu Honda SH đời 2026 cao hơn giá hãng 1 - 3,8 triệu đồng. Riêng mẫu Honda SH350i có mức chênh lớn nhất, thấp hơn từ 3,5 - 16,4 triệu đồng tùy theo đại lý.

Bảng giá xe Honda SH tại đại lý tháng 11/2026

Phiên bản Giá đề xuất (triệu đồng) Giá đại lý (triệu đồng) Chênh lệch (triệu đồng) SH125i Tiêu chuẩn 76,67 78 - 79 +1,3 đến +2,3 SH125i Cao cấp 84,03 85 - 87 +1,0 đến +3,0 SH125i Đặc biệt 85,21 87 - 89 +1,8 đến +3,8 SH125i Thể thao 85,70 89 - 89,5 +3,3 đến +3,8 SH160i Tiêu chuẩn 95,29 96 - 97 +0,7 đến +1,7 SH160i Cao cấp 102,79 104 - 105 +1,2 đến +2,2 SH160i Đặc biệt 103,99 106 +2,0 SH160i Thể thao 104,49 107 +2,5 SH350i Cao cấp 151,39 135 - 145,9 -16,4 đến -5,5 SH350i Đặc biệt 152,39 136 - 148,9 -16,4 đến -3,5 SH350i Thể thao 152,89 138 - 149,4 -14,9 đến -3,5

Lưu ý: Giá đại lý chưa gồm lệ phí trước bạ (2%), phí biển số và bảo hiểm bắt buộc, đồng thời có thể khác nhau giữa các khu vực và thời điểm. Khi hỏi giá SH125i, người mua nên hỏi rõ giá đó tính theo VAT 8% hay 10%.

Honda SH160i/125i 2027

SH125i/160i 2027 dùng động cơ eSP+ 4 van, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Động cơ được cập nhật hệ thống phun xăng điện tử và bộ xử lý khí thải để đạt chuẩn Euro 4. Theo Honda, lượng khí thải giảm khoảng 60% so với phiên bản trước, còn khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu không đổi. SH125i đạt công suất 12,8 mã lực và mô-men xoắn 11,9 Nm. SH160i đạt 16,6 mã lực và 14,8 Nm. Cả hai đều dùng hộp số vô cấp.

Về trang bị, xe có đèn trước LED tạo hình mới, đèn hậu LED 2 tầng và màn hình TFT 4,2 inch. Các bản có ABS được trang bị ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Smart Key có thêm cảnh báo quên tắt khóa điện. Hộc đồ phía trước có cổng sạc USB Type-C, cốp dưới yên dung tích 28 lít và chiều cao yên 799 mm. Riêng SH160i vẫn kết nối được với điện thoại qua ứng dụng My Honda+.

Việc đạt chuẩn Euro 4 giúp xe đáp ứng quy định kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM, áp dụng từ 01/07/2027. Một mốc khác người mua SH125i cần lưu ý là 31/12/2026, khi chính sách giảm VAT xuống 8% hết hiệu lực nếu không được gia hạn.