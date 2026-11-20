Một phụ nữ ở Cần Thơ lấy nhầm chiếc Honda Vision đỏ của người khác ở chợ mà không nhận ra. Vụ việc kết thúc êm đẹp nhưng để lại một câu hỏi: chìa của xe này vì sao lại mở được xe kia?

Ngày 18/11/2026, Công an TP Cần Thơ cho biết Công an phường Long Bình đã trao trả xe máy cho hai người dân sau một vụ lấy nhầm khi đi chợ. Sáng 10/11/2026, bà T.T.B. (64 tuổi, ngụ khu vực Bình An) lấy nhầm chiếc Honda Vision màu đỏ của ông N.V.S. (72 tuổi, ngụ khu vực Bình Tân). Cả hai cùng ở phường Long Bình. Hai xe cùng nhãn hiệu, kiểu dáng và màu sơn nên bà B. không nhận ra mình đã lấy nhầm.

Ông S. phát hiện xe không còn, nghĩ bị trộm nên đến công an trình báo. Chưa đầy một giờ sau, bà B. cũng tới trụ sở công an báo việc vô tình lấy nhầm xe. Công an đối chiếu giấy tờ, xác định chủ sở hữu rồi bàn giao nguyên vẹn chiếc xe cho ông S.

Hai chiếc xe trong vụ việc lấy nhầm xe máy tại Cần Thơ (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 16/02/2026, tức 29 Tết, hai người đàn ông cùng đi mua hàng tại phường Cao Xanh (Quảng Ninh). Một người đã chạy nhầm xe của người kia về nhà, vì hai xe giống nhau về hình dáng, màu sắc và chìa khóa vẫn khởi động được. Đến ngày 23/02/2026, chủ xe mới phát hiện và trình báo, sau đó Công an phường Hồng Gai trao trả xe cho đúng chủ.

Lý do nào khiến chìa khóa xe máy này nổ được xe khác?

Chìa cơ: ổ khóa chỉ cần các chốt thẳng hàng

Bên trong ổ khóa cơ là các cặp chốt trên và dưới, được lò xo đẩy. Ổ khóa chỉ xoay được khi răng chìa đẩy toàn bộ các chốt về một đường thẳng. Nói cách khác, ổ khóa không “nhận ra” chủ nhân của chiếc chìa, nó chỉ phản ứng với hình dạng của răng chìa.

Vì vậy, một chiếc chìa khác có răng đủ khớp vẫn có thể vặn được ổ khóa. Vụ ở Quảng Ninh là ví dụ thực tế cho lý do này.

Giới thợ sửa khóa đã xác nhận điều này từ lâu. Với xe cùng chủng loại, chìa của xe này khác chìa của xe kia chủ yếu ở biên dạng răng. Người thợ lâu năm nắm được quy luật biên dạng có thể cắt chìa chỉ bằng cách nhìn ổ khóa, thậm chí “một chìa có thể mở được cả chục xe khác nhau”. Dễ bị mở nhất là những xe có ổ khóa mòn, độ rơ lớn.

Ảnh minh họa

Smart Key có thể không nhầm, nhưng người dùng thì có thể

Smart Key hoạt động theo nguyên tắc khác. Khi chìa ở gần, ăng-ten trên xe dùng sóng vô tuyến để so mã xác minh với chìa. Chỉ khi mã khớp, hệ thống mới cho vặn núm để mở khóa cổ và bật nguồn.

Mỗi chìa Smart Key có một mã ID riêng. Muốn làm thêm chìa, chủ xe phải mang cả chìa và xe đến đại lý để đăng ký. Về nguyên tắc, chìa Smart Key của xe này không thể khởi động xe kia, kể cả khi hai xe giống hệt nhau.

Điểm yếu nằm ở thói quen. Với chìa cơ, người lái phải rút chìa ra mới rời xe được. Với Smart Key, xe khởi động được miễn là chìa ở gần, nên nhiều người dừng xe xong quên vặn núm về OFF. Một chiếc xe để ở trạng thái này, đặt cạnh một chiếc giống hệt, thì người khác ngồi lên vẫn có thể chạy đi mà không hề biết mình đã nhầm.

Sau sự việc xảy ra, Công an TP Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân để xe ở nơi công cộng cần chú ý quan sát kỹ biển số xe và các đặc điểm nhận diện riêng của phương tiện (như móc khóa, tem dán, vết xước...) hoặc cất giữ tài sản cẩn thận để tránh những nhầm lẫn không mong muốn, đồng thời góp phần phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.