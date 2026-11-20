Trong bối cảnh mảng sáng tạo nội dung số đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt chưa từng có, một chàng trai Gen Z bước vào cuộc chơi khá muộn màng nhưng lại nhanh chóng bỏ túi kênh TikTok hơn 100.000 người theo dõi. Bí quyết của anh chàng này là gì?

TikToker Chính Búa Công Nghệ sử hữu hơn 100.000 follower cùng 3,3 triệu lượt yêu thích

Giữa lúc thị trường sáng tạo nội dung mảng công nghệ tưởng chừng như đã "đóng băng" bởi sự thống trị của hàng loạt tên tuổi kỳ cựu, sự xuất hiện của kênh TikTok "Chính Búa Công Nghệ" vẫn tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ. Sở hữu hơn 100.000 lượt theo dõi cùng 3,3 triệu lượt yêu thích, Hoàng Văn Chính (sinh năm 1999) đã chứng minh rằng: Sân chơi nào cũng có chỗ cho những người biết linh hoạt tạo ra "luật chơi" mới.

Chậm chân nhưng không hề hụt hơi

Rời quê hương Cư Jút (Đắk Lắk cũ) mang theo niềm đam mê mãnh liệt với máy móc, Hoàng Văn Chính bước chân vào nghề sáng tạo nội dung ở thời điểm thị trường đã dần thu hẹp và khán giả ngày một khó tính. Đối mặt với vô vàn những hoài nghi về rào cản "xuất phát muộn", chàng trai Tây Nguyên hiểu rằng sự nhiệt huyết đơn thuần là chưa đủ để tồn tại.

Hoàng Văn Chính chậm chân nhưng không hề hụt hơi khi bước chân sáng tạo nội dung

Thay vì chùn bước, Chính xem khó khăn của thời cuộc chính là đòn bẩy để bản thân phải liên tục nâng cấp. Anh không ngần ngại dành hàng giờ đồng hồ để tự học hỏi, cập nhật xu hướng và thử nghiệm liên tục các hình thức truyền đạt khác nhau. Sự cần mẫn và bản tính cầu tiến đã giúp anh chạm tay tới những cột mốc ấn tượng không kém với các Creator trước, đập tan hoàn toàn định kiến về việc người đến sau sẽ bị tụt lại.

Bước ngoặt F.Media và chiến lược trở thành Creator "đa zi năng"

Cơ duyên gia nhập mạng lưới F.Media là một bước ngoặt lớn làm bệ phóng cho tên tuổi của Hoàng Văn Chính. Nếu như nhiều kênh công nghệ thường chọn cách tự "đóng khung" bản thân vào một cộng đồng fan nhất định để giữ chân người xem vững chắc như chỉ làm về hệ sinh thái Apple hoặc thuần Android, thì Chính Búa lại chọn một con đường chông gai nhưng rộng mở hơn rất nhiều: Trở thành một chuyên gia "đa zi năng".

Chính Búa thể hiện sự linh hoạt hiếm có khi làm chủ gần như mọi ngách sản phẩm điện tử trên thị trường. Khán giả có thể thấy anh phân tích cực mượt về thế giới iOS của Apple, nhưng ngay hôm sau lại thấy anh đưa ra những góc nhìn sắc bén về hệ điều hành Android biến hóa khôn lường của Samsung, Xiaomi, Oppo hay cả các dòng laptop đa phân khúc.

Dù phủ sóng ở diện rộng, sự đánh giá của anh chưa bao giờ rơi vào tình trạng hời hợt, ‘cưỡi ngựa xem hoa’. Chính góc nhìn công tâm, đa chiều và tinh thần trách nhiệm trong từng lời nhận xét đã trở thành thỏi nam châm hút fan cực mạnh. Minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực đáng gờm này là việc anh đã xuất sắc sở hữu video chạm mốc gần 10 triệu lượt xem - một con số mơ ước với bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào.

Thành công không chỉ đong đếm bằng lượt view

Chặng đường đi lên của chàng trai Gen Z Hoàng Văn Chính là minh chứng rõ nét cho một hành trình tự học hỏi không ngừng. Bio trên kênh của anh chỉ để vỏn vẹn một dòng khiêm tốn: "Kể chuyện công nghệ thú vị".

Video của kênh youtube Chính Búa Công Nghệ đạt được 11 triệu view đầy thuyết phục

Với Chính Búa, đỉnh cao của sự thành công hôm nay không chỉ dừng lại ở những con số "khủng" hiển thị trên mạng xã hội. Thứ đắt giá nhất mà anh gặt hái được sau ngần ấy nỗ lực chính là niềm tin của khán giả, được gửi gắm qua từng lượt bình luận nhờ tư vấn, hỏi han mỗi ngày.