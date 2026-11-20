Từ ngày 9/11 đến 15/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 379 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bị xử lý phạt nguội.

Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 15 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm: 06 phương tiện xe mô tô; 09 phương tiện xe ô tô.

Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 329 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 136 phương tiện xe ô tô; 193 phương tiện xe mô tô.

Qua hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động phát hiện thêm 07 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm:

Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 02 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:

Qua tuần tra kiểm soát, ghi hình của lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 26 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm:

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ đơn vị để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo và điều khiển phương tiện phù hợp với điều kiện thực tế. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ giúp hạn chế nguy cơ tai nạn mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, người dân có thể theo dõi trang Zalo OA và Fanpage chính thức của Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên để cập nhật thông tin về trật tự, an toàn giao thông; tra cứu, giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời gửi kiến nghị, phản ánh về những bất cập trong tổ chức giao thông hoặc hành vi vi phạm pháp luật. Thông tin do người dân cung cấp cần bảo đảm tính chính xác, phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội. Các thông tin này được cam kết bảo mật.

(Theo Công an tỉnh Hưng Yên)