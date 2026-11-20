Thị trường smartwatch tại Việt Nam vừa có thêm lựa chọn mới với công nghệ cảm biến sức khỏe, phân tích tập luyện bằng AI và khả năng kết nối eSIM.

Huawei vừa giới thiệu dòng đồng hồ thông minh Watch 6 Series tại Việt Nam, gồm hai phiên bản Watch 6 tiêu chuẩn và Watch 6 Pro. Sản phẩm có giá bán từ 9,49 triệu đồng, tập trung vào các tính năng theo dõi sức khỏe, phân tích vận động bằng AI và kết nối eSIM.

Sản phẩm bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 19/11 và mở bán chính thức từ ngày 25/11/2026.

Điểm đáng chú ý trên Watch 6 Series là công nghệ cảm biến X-TAP 2.0, kết hợp cảm biến PPG 12 kênh với cảm biến áp suất độ nhạy cao. Người dùng có thể kích hoạt tính năng Health Glance (Tổng Quan Sức Khỏe) bằng cách chạm và giữ cảm biến trong 3 giây. Báo cáo sức khỏe sẽ được tổng hợp trong khoảng 60 giây.

Theo Huawei, tính năng này cung cấp tối đa 14 chỉ số và kết quả đánh giá, tăng từ 11 chỉ số so với thế hệ trước, bao gồm các nhóm sức khỏe cơ bản, nội tiết, tim mạch và hô hấp.

Thiết bị còn hỗ trợ ba chương trình nghiên cứu sức khỏe thông qua ứng dụng HUAWEI Research, gồm nguy cơ tăng huyết áp, bệnh động mạch vành và nguy cơ tiểu đường. Thời gian thu thập dữ liệu dao động từ 24 giờ đến 14 ngày, tùy chương trình.

Ngoài ra, tính năng Health Insights tổng hợp dữ liệu về giấc ngủ, nhịp tim, tâm trạng và vận động. Chỉ số Physical Readiness được cập nhật mỗi sáng, cung cấp thông tin về mức độ hồi phục của cơ thể để người dùng tham khảo khi sắp xếp lịch sinh hoạt và tập luyện.

Watch 6 Series có nhiều lựa chọn về kích thước và vật liệu. Phiên bản Watch 6 Pro 43mm sử dụng gốm công nghệ nano cho thân và dây đeo, trong khi bản Pro 46mm được chế tác từ hợp kim titanium chuẩn hàng không vũ trụ.

Cả hai phiên bản Pro đều có mặt kính sapphire cong và màn hình đạt độ sáng tối đa 3.500 nit. Trong khi đó, Watch 6 tiêu chuẩn có hai kích thước 42mm và 46mm. Bản 42mm sử dụng vỏ hợp kim nhôm, nặng khoảng 38g chưa tính dây đeo; bản 46mm có vỏ thép không gỉ.

Về thể thao, đồng hồ hỗ trợ nhiều bộ môn như chạy bộ, đạp xe, chạy địa hình, golf và lặn tự do. Tính năng phân tích tập luyện bằng AI sử dụng dữ liệu vận động để đưa ra gợi ý về cường độ tập luyện và thời gian hồi phục.

Riêng bản Pro có chế độ Expedition, hỗ trợ tải trước lộ trình, điều hướng theo điểm mốc và tìm đường quay về, phục vụ các hoạt động ngoài trời.

Watch 6 Series cũng tích hợp eSIM, cho phép thực hiện cuộc gọi mà không cần kết nối với điện thoại. Các thao tác điều khiển bằng cử chỉ như xoay cổ tay, chạm hai lần và trượt hai lần giúp người dùng thực hiện một số chức năng mà không cần thao tác trực tiếp trên màn hình.

Về thời lượng pin, bản 46mm có thể hoạt động tối đa 4,5 ngày ở chế độ tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản nhỏ hơn đạt tối đa 3 ngày. Khi sử dụng chế độ tiết kiệm pin, thời lượng tương ứng có thể lên đến 11 ngày và 7 ngày. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh không dây, với 15 phút sạc có thể đáp ứng một ngày sử dụng theo công bố của hãng.

Tại Việt Nam, Huawei Watch 6 phiên bản tiêu chuẩn 42mm và 46mm có giá niêm yết 9,49 triệu đồng. Hai phiên bản Watch 6 Pro 43mm và 46mm có giá 12,49 triệu đồng.