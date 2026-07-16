Lời khuyên cho những người thích ăn dưa hấu

Dưới đây là những lời khuyên mà bất kỳ ai thích ăn dưa hấu đều nên nắm rõ.

Dưa hấu là một trong những loại trái cây được người Việt yêu thích nhất mỗi dịp hè. Chỉ cần một miếng dưa mát lạnh cũng đủ xua tan cảm giác oi bức. Thậm chí, không ít người có thể ăn nửa quả trong một lần vì nghĩ rằng dưa hấu chủ yếu là nước nên "ăn bao nhiêu cũng không sao".

Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn dưa hấu đúng cách mới thực sự tốt cho sức khỏe. Nếu ăn sai thời điểm, ăn quá nhiều hoặc bảo quản không đúng, loại quả này có thể khiến bạn tăng đường huyết, đầy bụng, thậm chí làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Dưới đây là những lời khuyên mà bất kỳ ai thích ăn dưa hấu cũng nên biết.

1. Đừng nghĩ dưa hấu nhiều nước thì ăn bao nhiêu cũng được

Đây là sai lầm rất phổ biến.

Dưa hấu chứa khoảng 90-92% nước, nhưng đồng thời cũng cung cấp lượng đường tự nhiên khá cao. Chỉ cần ăn nửa quả dưa trong một lần, lượng đường nạp vào cơ thể có thể nhiều hơn bạn tưởng.

Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 200-300g mỗi lần, tương đương 2-3 miếng vừa.

2. Nếu đang giảm cân, hãy ăn dưa hấu vào ban ngày

Dưa hấu không phải "thủ phạm" gây tăng cân.

Điều đáng lo là nhiều người thường ăn rất nhiều vào buổi tối hoặc sau bữa cơm vì cảm giác thanh mát, dễ ăn.

Ăn vào ban ngày hoặc giữa các bữa sẽ giúp cơ thể sử dụng nguồn năng lượng hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế việc nạp quá nhiều đường trước khi ngủ.

3. Đừng ăn dưa hấu ngay trước khi đi ngủ

Đây là thói quen khá phổ biến trong mùa hè.

Do chứa rất nhiều nước, ăn nhiều dưa hấu vào buổi tối có thể khiến bạn phải thức dậy đi tiểu nhiều lần, làm giấc ngủ bị gián đoạn.

Ngoài ra, lượng đường trong trái cây nếu nạp quá sát giờ ngủ cũng không có lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

4. Người bị tiểu đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn

Không ít người nghe đến dưa hấu là lập tức loại khỏi thực đơn.

Thực tế, người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn, nhưng cần kiểm soát khẩu phần.

Thay vì ăn vài ba miếng lớn một lúc, hãy chia nhỏ lượng ăn và tính vào tổng lượng carbohydrate trong cả ngày. Điều này giúp hạn chế đường huyết tăng đột ngột.

5. Đừng để dưa hấu đã cắt quá lâu trong tủ lạnh

Nhiều gia đình có thói quen mua nguyên quả, cắt dần để ăn suốt nhiều ngày.

Sau khi cắt, phần ruột dưa rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập nếu không được bọc kín.

Các chuyên gia khuyên:

Bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đựng có nắp.

Để trong ngăn mát ngay sau khi cắt.

Nên ăn hết trong 2-3 ngày.

Nếu dưa có mùi chua, nhớt hoặc chảy nước bất thường thì nên bỏ.

6. Phần cùi trắng cũng chứa nhiều dưỡng chất

Đừng vội bỏ hết phần cùi trắng.

Khu vực này chứa citrulline - một axit amin có thể được cơ thể chuyển thành arginine, góp phần hỗ trợ tuần hoàn máu.

Ngoài ra, cùi dưa còn chứa nhiều chất xơ và ít đường hơn phần ruột đỏ.

Bạn có thể làm nộm, xào hoặc muối chua để tận dụng.

7. Dưa hấu không thể thay nước lọc

Ăn dưa hấu giúp bổ sung nước cho cơ thể nhưng không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua nước lọc.

Trong những ngày nắng nóng hoặc sau khi vận động, cơ thể vẫn cần lượng nước đầy đủ để duy trì hoạt động bình thường.

Hãy coi dưa hấu là nguồn bổ sung nước chứ không phải nguồn nước chính.

8. Đừng chỉ ăn dưa hấu vì tin rằng sẽ "đẹp da thần tốc"

Dưa hấu giàu lycopene, vitamin C và vitamin A - những chất chống oxy hóa có lợi cho làn da.

Tuy nhiên, không có loại thực phẩm nào đủ khả năng giúp da đẹp chỉ sau vài ngày sử dụng.

Muốn làn da khỏe mạnh, bạn vẫn cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn và chống nắng mỗi ngày.

Không chỉ giúp giải khát, dưa hấu còn cung cấp nước, vitamin C, vitamin A, kali và lycopene, góp phần hỗ trợ tim mạch, bổ sung nước cho cơ thể và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Tuy nhiên, cũng giống như mọi loại thực phẩm khác, điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều, mà là ăn đúng lượng, đúng thời điểm và bảo quản đúng cách.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)