Loại hạt thuộc nhóm "tốt nhất thế giới", ở Việt Nam trồng bạt ngàn

Loại hạt này chứa nhiều vitamin, các chất dinh dưỡng cần thiết nên mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Ngày nay, hầu hết mọi người đều rất quan tâm đến việc có một chế độ ăn uống lành mạnh. Trong khi điều quan trọng là ăn cân bằng và đa dạng các loại thực phẩm, có một số loại thực phẩm vượt trội hơn về mặt dinh dưỡng. Bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống có thể giúp mọi người tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.

Năm 2020, báo BBC của Anh chính thức công bố danh sách 100 thực phẩm bổ dưỡng nhất thế giới. Để có được danh sách này, các nhà khoa học đã nghiên cứu hơn 1.000 loại thực phẩm, chấm điểm dinh dưỡng trên thang 100. Điểm càng cao, thực phẩm càng có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày của bạn.

Trong danh sách này, có rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc với người Việt, ví dụ như khoai lang (xếp thứ 100), gừng (98), lựu (84), quất (79), nho (67), cải thảo (41), hành lá (18), mỡ lợn (8)… Đặc biệt, loại thực phẩm đứng thứ nhất là một loại hạt không hề xa lạ với người Việt, đó chính là hạnh nhân.

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Theo BBC, trong 100 gram hạnh nhân có 579 kcal, loại hạt này giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp thúc đẩy sức khỏe tim mạch và có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, hạnh nhân đạt 97 điểm dinh dưỡng, cao nhất trong danh sách 100 loại thực phẩm bổ dưỡng nhất.

Hạnh nhân từ lâu đã được ưa chuộng tại nhiều nơi trên thế giới do có hương vị béo ngậy, thơm ngon, giá trị dinh dưỡng tốt cũng như nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Những lợi ích sức khoẻ nổi bật của hạt hạnh nhân bao gồm:

Giảm cholesterol

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Hạnh nhân giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả. Trong trường hợp mức cholesterol cao, hãy thử tăng lượng ăn vào khoảng 20-30 hạt hạnh mỗi ngày, theo boldsky .

Tốt cho tóc

Hạnh nhân chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết để cải thiện sự phát triển của tóc và giúp tóc khỏe mạnh hơn. Ma-giê và kẽm từ hạnh nhân được biết là kích thích sự phát triển của tóc. Vitamin B giúp cho mái tóc sáng, bóng mượt và kéo dài tuổi thọ cho tóc.

Ngăn ngừa bệnh tim

Hạnh nhân giàu chất chống oxy hóa, chất béo không bão hòa đơn, magiê và đồng giúp hỗ trợ tim và mạch máu. Ăn quả cùng với vỏ hạnh nhân giúp ngăn ngừa đau tim, thiếu máu cục bộ và các bệnh tim khác. Đây là một trong những lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc ăn hạnh nhân mỗi ngày.

Giảm cân

Ăn hạnh nhân sẽ thúc đẩy tiêu thụ ít carbohydrate hơn trong ngày. Điều này giúp bình thường hóa quá trình trao đổi chất và cũng góp phần giảm cân. Hạnh nhân cũng chứa chất xơ cho bạn cảm giác sung mãn.

Cải thiện hoạt động của não

Hạnh nhân có chứa vitamin E giúp cải thiện trí nhớ khi dùng thường xuyên. Những quả hạch này cũng giúp ngăn ngừa lão hóa não.

Giảm nguy cơ ung thư đại tràng

Hạnh nhân làm giảm nguy cơ ung thư ruột già. Việc tiêu thụ hạnh nhân mỗi ngày giúp giảm đáng kể sự xuất hiện của những tế bào crypt bất thường gây tổn thương dẫn tới ung thư ruột kết. Do đó, ăn hạnh nhân làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng.