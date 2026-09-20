Lời khuyên cho người dùng dao cạo râu: Rửa sạch bằng nước vẫn chưa đủ

Một số thói quen tưởng cẩn thận lại có thể phản tác dụng.

Rửa sạch dao cạo sau khi dùng là thói quen đúng, nhưng đó mới chỉ là một nửa quy trình bảo quản. Các bác sĩ da liễu khuyên nên để lưỡi dao khô hoàn toàn trước lần sử dụng tiếp theo, bởi một số cách làm khô có thể vô tình làm hỏng cụm lưỡi.

Do thói quen cạo râu trước gương hoặc dưới vòi nước, nhiều người thường tiện tay để luôn dao cạo trong nhà tắm. Xả sạch bọt cùng râu vụn giúp lưỡi dao trông như mới, nhưng điều quan trọng không chỉ ở bề mặt sạch sẽ mà còn phụ thuộc vào độ khô ráo và an toàn của lưỡi dao ở lần cạo kế tiếp.

Rửa sạch thôi chưa đủ

Học viện Da liễu Mỹ (AAD) khuyến cáo nên cất dao cạo ở những nơi khô ráo. Giữa các lần sử dụng, lưỡi dao cần được làm khô hoàn toàn nhằm hạn chế vi khuẩn tích tụ và phát triển. Người dùng không nên để dao cạo trong khu vực vòi sen hoặc đặt trên bồn rửa mặt ẩm ướt.

Xả nước chỉ giúp loại bỏ râu vụn, kem cạo cùng cặn bẩn bám lại. Người dùng nên vẩy nhẹ cho bớt nước đọng rồi đặt dao ở vị trí thoáng mát, tránh xa nơi thường xuyên bị nước bắn vào. Nếu vẫn chọn để dao trong nhà tắm vì sự tiện lợi, cần bảo đảm đầu dao hoàn toàn khô ráo trước lần cạo tiếp theo.

Thói quen vô tình làm hỏng lưỡi dao

Nhiều người có thói quen gõ mạnh đầu dao cạo vào thành bồn rửa mặt để râu vụn rơi ra, hoặc dùng khăn lau trực tiếp lên cụm lưỡi để làm khô nhanh hơn. Tuy nhiên, theo hướng dẫn từ Gillette, cả hai thao tác này đều có thể làm xô lệch hoặc hư hại các linh kiện được bố trí tinh xảo bên trong đầu dao.

Nhà sản xuất khuyến cáo người dùng nên xả nước trực tiếp từ phía sau ra phía trước cụm lưỡi để cuốn trôi hoàn toàn râu vụn cùng cặn bẩn. Sau khi rửa, bạn chỉ cần lắc nhẹ cho bớt nước rồi để dao tự khô. Những động tác tưởng chừng giúp chăm sóc kĩ lưỡng hơn đôi khi lại gây tác dụng ngược cho thiết bị.

Đừng chờ lưỡi dao gỉ sét mới thay

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Science năm 2020 chỉ ra rằng, mép lưỡi dao bằng thép có thể xuất hiện các vết nứt và mẻ cực nhỏ ngay trong quá trình cắt, trước khi xảy ra sự mài mòn đáng kể. Dù không khảo sát riêng môi trường nhà tắm ẩm ướt, kết quả này cho thấy vẻ ngoài sáng bóng chưa phản ánh đúng trạng thái sắc bén thực tế của lưỡi dao.

AAD cũng khuyến cáo người dùng nên thay lưỡi hoặc bỏ loại dao dùng một lần sau khoảng 5 đến 7 lần cạo để giảm thiểu rủi ro kích ứng da. Nếu nhận thấy dao cạo bắt đầu có hiện tượng rít, kéo râu, buộc phải miết nhiều lần hoặc gây cảm giác khó chịu hơn bình thường, bạn nên chủ động thay lưỡi mới ngay thay vì chờ đến khi xuất hiện gỉ sét.

Học viện Da liễu Mỹ khuyên nên làm ướt da cùng râu trước khi thao tác, kết hợp dùng kem hoặc gel và luôn cạo theo chiều râu mọc. Nếu chẳng may bị xước nhẹ, bạn nên rửa sạch vết thương, chờ cầm máu rồi dùng băng cá nhân che lại. Đối với các vết cắt sâu, chảy máu liên tục hoặc xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, người dùng tuyệt đối không nên tự xử lý tại nhà mà cần đến cơ sở y tế.

Dao cạo râu không đòi hỏi quy trình bảo quản phức tạp. Quan trọng là rửa đúng cách, giữ cho lưỡi dao khô hoàn toàn, tránh các tác động gây tổn hại cụm lưỡi và chủ động thay mới khi hiệu quả giảm rõ rệt.