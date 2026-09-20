5 lời khuyên khi dùng khăn tắm

Khăn tắm nếu thường xuyên ẩm ướt, không được giặt đúng cách… đây có thể trở thành nơi lưu giữ mồ hôi, tế bào da và vi sinh vật.

Dưới đây là những thói quen nên duy trì khi sử dụng khăn tắm.

Không dùng chung khăn tắm

Khăn tắm tiếp xúc trực tiếp với da và có thể giữ lại tế bào chết, dầu, mồ hôi cùng các chất bẩn trên cơ thể. Nếu dùng chung, những yếu tố này có thể được truyền từ người này sang người khác.

Đặc biệt, không nên dùng chung khăn với người đang có các vấn đề về da như nấm da hoặc nhiễm trùng da. Trẻ nhỏ cũng nên có khăn riêng.

Trong gia đình, mỗi thành viên nên sử dụng một chiếc khăn riêng và không lấy nhầm khăn của người khác.

Khăn tắm (Ảnh minh họa)

Không để khăn ẩm kéo dài

Sau khi lau người, khăn thường giữ lại nhiều nước. Nếu được cuộn lại, vứt trong giỏ đồ hoặc treo ở nơi kín, ẩm, khăn sẽ lâu khô hơn. Khăn ẩm kéo dài là điều kiện thuận lợi để vi sinh vật phát triển và khiến khăn nhanh xuất hiện mùi khó chịu.

Sau khi sử dụng, nên giũ khăn và treo ở nơi thông thoáng để khăn khô hoàn toàn. Không nên để khăn trên sàn nhà tắm, vắt thành một cục hoặc chồng lên những chiếc khăn khác.

Với những gia đình có nhà tắm bí, ít thông gió, việc đưa khăn ra nơi thoáng khí để làm khô càng cần được chú ý.

Giặt khăn thường xuyên

Một sai lầm phổ biến là chỉ giặt khăn khi khăn bắt đầu có mùi. Trên thực tế, khăn có thể tích tụ mồ hôi, tế bào da, dầu và cặn từ các sản phẩm chăm sóc cơ thể ngay cả khi nhìn bằng mắt thường vẫn sạch.

Vì vậy, khăn tắm cần được giặt định kỳ thay vì chờ đến khi có mùi mới đem giặt. Nếu khăn thường xuyên không khô hoàn toàn giữa hai lần sử dụng, cần tăng tần suất giặt.

Khi giặt, nên thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi giặt, khăn cũng cần được phơi hoặc sấy khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.

Đừng chà khăn quá mạnh lên da

Sau khi tắm, nhiều người có thói quen dùng khăn chà mạnh lên toàn bộ cơ thể với suy nghĩ làm như vậy sẽ giúp da sạch hơn. Tuy nhiên, việc chà xát mạnh có thể gây kích ứng hoặc làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, đặc biệt ở những người có làn da khô, nhạy cảm.

Cách đơn giản hơn là dùng khăn sạch, mềm để thấm nhẹ nước trên cơ thể. Những vùng da nhạy cảm càng cần thao tác nhẹ nhàng, tránh chà xát liên tục. Nếu khăn đã trở nên cứng, thô ráp hoặc sờn nhiều, cũng không nên tiếp tục sử dụng với lực mạnh trên da.

Thay khăn khi đã xuống cấp

Không có một mốc thời gian duy nhất phù hợp cho mọi chiếc khăn tắm. Thời điểm thay khăn phụ thuộc vào chất lượng, tần suất sử dụng, cách giặt và khả năng làm khô.

Tuy nhiên, khi khăn đã sờn rách, mất khả năng thấm hút, trở nên thô cứng hoặc có mùi dai dẳng dù đã giặt sạch, đây là lúc nên thay khăn mới. Khăn mới cũng cần được giặt và làm sạch theo hướng dẫn trước khi đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, nên bảo quản khăn ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh để khăn tiếp xúc với những vật dụng bẩn trong nhà vệ sinh.