Lời khuyên đến tất cả những gia đình bảo quản sữa trong tủ lạnh

Nhiều gia đình đang bảo quản sữa không đúng cách.

Sữa là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng không ít người trong chúng ta lại bảo quản sữa không đúng cách. Điều này có thể khiến sữa hỏng nhanh hơn bình thường, từ đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi tiếp xúc với không khí, sữa có thể mất độ tươi nhanh hơn và dễ bị hỏng. Vì vậy, điều quan trọng là phải đậy kín sữa và bảo quản ở nơi lạnh. Bảo quản sữa trong tủ lạnh là điều cần thiết, tuy nhiên, cánh cửa tủ lạnh lại không phải vị trí lý tưởng nhất.

Nên bảo quản sữa ở đâu trong tủ lạnh?

Nhiều người thường đặt sữa ở cánh cửa tủ lạnh vì các chai, hộp sữa vừa vặn với những ngăn kệ ở đây. Tuy nhiên, đây không phải khu vực lạnh nhất trong tủ lạnh, vì vậy sữa có thể nhanh hỏng hơn.

Khi tiếp xúc với không khí, sữa có thể mất độ tươi nhanh hơn và dễ bị hỏng. Vì vậy, điều quan trọng là phải đậy kín sữa và bảo quản ở nơi lạnh. (Ảnh: Getty)

Love Food Hate Waste (một chiến dịch và thương hiệu quốc tế hoạt động nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm) giải thích: “Mặc dù đây là một thói quen rất phổ biến, sữa không nên được đặt ở cánh cửa tủ lạnh. Những khu vực ấm nhất trong tủ lạnh là các ngăn kệ phía trên và cánh cửa. Bằng cách bảo quản các sản phẩm từ sữa ở những khu vực lạnh hơn trong tủ lạnh, bạn có thể giữ chúng tươi ngon lâu hơn.”

Khu vực lạnh nhất của tủ lạnh là phía dưới cùng. Tủ lạnh nên được cài đặt ở mức từ -1 đến 4 độ C, vì đây không phải mức nhiệt quá lạnh cũng không quá ấm đối với thực phẩm.

Công ty sữa Arla cho biết thêm: “Nếu có thể, bảo quản sữa ở phía trong cùng của tủ lạnh luôn là một lựa chọn tốt. Sữa càng cách xa cánh cửa thì nhiệt độ càng được duy trì ổn định, tránh được sự thay đổi nhiệt độ liên tục từ bên ngoài và hạn chế nguy cơ bị hỏng.”

Các chai sữa bán tại siêu thị đều có ghi hạn sử dụng, nhưng Arla khuyến nghị người tiêu dùng cũng nên sử dụng các giác quan để kiểm tra xem sữa đã bị hỏng hay chưa.

Đơn vị này cho biết: “Bạn nên tin vào khứu giác và vị giác của mình hơn là chỉ dựa vào ngày sử dụng được in trên hộp hoặc chai sữa.”

Theo Express