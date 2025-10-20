Lời khai của Nguyễn Văn Nam - gã cha dượng đánh đập bé gái lớp 5 dã man

Ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh của công an Hà Tỉnh cho thấy, năm 2015, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu H.T.N.L. Sau khi ly hôn, năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm. Đến cuối năm 2024, hai vợ chồng cùng ba người con (trong đó có cháu L là con riêng chị Bình) chuyển sang thuê nhà của ông Nguyễn Xuân Tam tại thôn Phú Hòa trong thời gian chờ xây nhà mới.

Theo lời khai của đối tượng, khoảng 18h ngày 18/10/2025, Nam chở cháu L đến nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Hương (trú thôn Vân Thanh Bắc) ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu rồi để cháu đi ngủ.

Sáng hôm sau (ngày 19/10), Nam đi làm, khóa cửa để cháu L ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương. Cháu được đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) để điều trị.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu H.T.N.L bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Về phía Nam, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn, lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ và đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.

Chi chít vết thương trên người cháu bé lớp 5 khiến nhiều người phẫn nộ với hành vi của gã cha dượng

Trao đổi trên VietNamNet tối ngày 19/10, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trưởng tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng cùng ngày, bà cùng với một số người đã đưa em H.T.H.L, nữ sinh lớp 5B đến bệnh viện thăm khám.

Nữ hiệu trưởng kể lại, khoảng 8h sáng 19/10, khi bà đang ở trường thì nhận được thông tin em L. bị thương do bố dượng bạo hành, đang nằm điều trị tại trạm y tế địa phương nên đã đến để thăm nữ sinh L.

Lúc này, cháu L. trong tình trạng bị thương ở đầu, toàn thân có nhiều vết tím, khó đi lại nên các giáo viên đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa nữ sinh đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị. Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu 5-6 mũi.