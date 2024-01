Local brand Việt "ruột" của Chi Pu: Đốn tim nhiều bạn gái, thậm chí khá hot tại Trung Quốc và Thái Lan

Nếu là một tín đồ đam mê thời trang thì chắc chắn, cái tên She By Shj không còn quá xa lạ khi sở hữu đến gần nửa triệu người theo dõi trên Instagram. Khởi đầu từ một thương hiệu nhỏ nhưng theo thời gian, She By Shj ngày càng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành "bạn thân" của nhiều cô gái. Không những nổi tiếng trong nước mà thương hiệu này còn có những bước vươn mình đột phá tại thị trường Châu Á, nhất là ở Trung Quốc và Thái Lan.

Với hành trình "go global" đầy ấn tượng, She By Shj là cái tên không thể thiếu để góp mặt trong hạng mục Z-Local Brand (Local Brand được giới trẻ yêu thích) tại WeChoice Awards 2023. Đây là hạng mục nhằm tôn vinh thương hiệu nội địa có nhiều thành tích nổi bật và được giới trẻ yêu thích nhất trong năm.

Với slogan thể hiện định hướng thương hiệu "Lead The Trend", She By Shj luôn gây ấn tượng với những thiết kế tôn dáng, đẹp mắt, có tính ứng dụng cao và dễ dàng mix&match. "Mẫu số chung" của loạt item cộp mác She By Shj là phối màu đơn giản, nịnh mắt nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính, ngọt ngào sang chảnh và hiện đại. Thương hiệu luôn tự tin mang đến những sản phẩm on-trend cho các tín đồ thời trang nữ, giúp người diện thêm phần tự tin, tỏa sáng với khả năng tôn dáng cực đỉnh.

Thời gian gần đây, song hành cùng sự phát triển triển của thị trường local brand Việt, She By Shj cũng phần nào khẳng định được tên tuổi trên bản đồ thời trang Châu Á, nhất là tại thị trường Trung Quốc và Thái Lan. Việc liên tục đồng hành cùng Chi Pu trong chương trình Đạp Gió 2023 cũng như các hoạt động tại Trung Quốc đã giúp những sáng tạo của thương hiệu này trở nên nổi tiếng và được "săn lùng" ở xứ tỷ dân, tạo dựng bàn đạp thuận lợi để "Trung tiến".

Chi Pu đã góp phần không nhỏ giúp She By Shj "Trung tiến"



Tại Thái Lan, She By Shj cũng tạo nên cơn sốt và được đông đảo phái đẹp đón nhận. Thậm chí, dạo chơi tại những "thiên đường mua sắm" nổi tiếng ở xứ chùa Vàng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những thiết kế của She By Shj được bày bán, dù với giá cao hơn 2 - 3 lần giá gốc nhưng vẫn có người tìm mua. Lượng order đồ She By Shj trên các shop bán hàng online nơi đây cũng nhiều vô kể. Đặc biệt, thương hiệu này cũng nằm trong list những local brand Việt mà giới trẻ Thái muốn ghé thăm khi tới Việt Nam.

Với những khởi sắc ấn tượng trong năm 2023, She By Shj hoàn toàn có nhiều tiềm năng trên chặng đường "go global", được dự đoán sẽ chinh phục nhiều tệp khách hàng hơn nữa trong thời gian sắp tới.