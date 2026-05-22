Loạt TikToker Nguyễn Tô Tấn Đạt, Hà Mid, Mơ Đi Xuyến cùng lên hot search vì 1 từ khoá gây chú ý: 2 người đã "biến mất" khỏi MXH

Những ngày gần đây, trên Threads và TikTok liên tục xuất hiện các bài đăng nhắc đến nhóm bạn thân là nhà sáng tạo nội dung gồm Nguyễn Tô Tấn Đạt, Hà Mid và Mơ Đi Xuyến.

Dù chưa có thông tin xác thực từ chính chủ hay bên liên quan song các bài đăng tổng hợp thông tin, hình ảnh và các diễn biến liên quan đến nhóm creator này đã thu hút lượng tương tác lớn. Không dừng lại ở đó, hàng loạt từ khóa liên quan đến Nguyễn Tô Tấn Đạt, Hà Mid và Mơ Đi Xuyến đồng loạt xuất hiện trong danh sách tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự chú ý của cư dân mạng càng tăng lên khi 2 thành viên trong nhóm là Nguyễn Tô Tấn Đạt và Hà Mid gần như “biến mất” khỏi TikTok. Trên các tài khoản của mình, cả hai đều đã khóa phần bình luận. Đồng thời, những video gần nhất trên kênh TikTok của Nguyễn Tô Tấn Đạt và Hà Mid đều được đăng tải từ khoảng giữa tháng 4, đến nay chưa có thêm cập nhật mới nào.

Điều này khiến không ít người theo dõi đặt ra nhiều đồn đoán và liên tục tìm kiếm thông tin liên quan đến nhóm bạn này. Bởi lẽ trước đây Nguyễn Tô Tấn Đạt và Hà Mid đăng tải nội dung khá đều đặn.

Trong khi đó, Mơ Đi Xuyến vẫn duy trì trạng thái mở bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng để lại nhiều ý kiến thắc mắc nhưng chưa được phản hồi.

Mơ Đi Xuyến cũng được nhắc đến khá nhiều sau khi TikToker H.K.Đ - một TikToker có 4,3 triệu người theo dõi nhắc đến cô trong clip đăng ngày 28/4. Theo đó, H.K.Đ tiết lộ chuyến đi Vĩnh Hy của nhóm bạn thân phải hủy vì “lý do công việc và gia đình”.

Đến ngày 19/5 vừa qua, H.K.Đ đăng clip tuyển trợ lý tạm thời, vị trí này trước đó do Xuyến đảm nhận. Phía dưới các clip của H.K.Đ, cư dân mạng tiếp tục thắc mắc, hỏi thăm về Tấn Đạt - Hà Mid - Mơ Đi Xuyến nhưng cũng không được phản hồi.

Được biết Nguyễn Tô Tấn Đạt - Hà Mid - Mơ Đi Xuyến là nhóm bạn thân TikToker sở hữu lượng người theo dõi lớn.

Nguyễn Tô Tấn Đạt (Đồng Tháp) là một trong những gương mặt quen thuộc với người dùng TikTok nhờ các video giải trí, bắt trend và nội dung đời sống thường ngày. Kênh TikTok của anh chàng hiện sở hữu 933.000 người theo dõi cùng lượng tương tác ổn định.

Hà Mid (An Giang) cũng được biết đến là một creator hoạt động tích cực trên TikTok với phong cách gần gũi, thường xuyên chia sẻ các câu chuyện cá nhân, cuộc sống thường ngày và những khoảnh khắc cùng hội bạn thân. Tài khoản TikTok của Hà Mid đang có 1,6 triệu người theo dõi.

Trong khi đó, Mơ Đi Xuyến nhận được sự quan tâm nhờ xuất hiện trong nhiều nội dung cùng nhóm bạn thân nổi tiếng trên TikTok. Cùng với một vài TikToker khác, cả nhóm thường xuyên quay clip, làm content cùng nhau, chia sẻ về cuộc sống đời thường và những chuyến đi du lịch.

Hiện tại, những diễn biến liên quan đến Nguyễn Tô Tấn Đạt, Hà Mid và Mơ Đi Xuyến vẫn đang được cộng đồng mạng theo dõi sát sao.